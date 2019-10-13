主帥對決本周登場！韓周三起掃全台 與蔡全面交戰

高雄市長韓國瑜昨天擔任市民集團婚禮主婚人，期勉新人要記得互相的承諾。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

二○二○總統決戰倒數三個月，藍綠主帥對決本周登場，國民黨總統參選人韓國瑜周二（十五日）將宣布請假全力投入總統大選，力拚蔡英文總統和民進黨府院黨大軍。

蔡英文總統（左三）昨天出席離岸風電水下基礎生產基地「基樁對接啟動儀式」。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

蔡坐擁執政資源 大打政績牌

韓國瑜周三將啟動全台「土地學習傾聽之旅」，首站從屏東的鵝鑾鼻燈塔出發，鵝鑾鼻燈塔是國境之南、屏東更是蔡英文故鄉，韓國瑜將一路往北狂掃，最終目標前進總統府。蔡英文總統則坐擁執政資源，昨天從北到南大打「政績牌」，暢談綠能、長照、農業政績，今天將出席藥師公會全國聯合會，固守既有優勢。

韓國瑜大選列車從屏東、小琉球、高雄出發，十九日將前進台南，在水萍塭公園舉辦首場總統立委聯合大型造勢晚會。挑在綠營最具優勢的台南辦大型造勢，韓國瑜要以庶民人氣和蔡英文總統「王對王」，掀開大選決戰序幕。

發動總攻擊的藍軍也將分兵出擊，韓周二將在高雄市政會議後宣布請假，預計當天中午後正式請假，黨中央同一天在台中市成立韓國瑜中部地區醫療界後援會，夫人李佳芬將陪同出席；韓國瑜十九、廿日前進台南市，成立嘉南高屏觀光旅遊業後援會。

韓首站從屏東鵝鑾鼻燈塔出發

韓國瑜十六日從鵝鑾鼻燈塔出發，除了參訪台灣最大土地公廟車城福安宮，也將與墾丁觀光業者座談，並成立客家後援會，當晚搭船夜宿小琉球民宿；十七日上午將與小琉球青年代表共話未來，隨後回屏東參加高鐵、高捷南移座談等活動。

周六在台南舉辦首場大型造勢

韓大選列車前進台南後，將與國民黨前主席洪秀柱等六位立委參選人合體，十九日晚間舉辦首場總統和立委聯合大型造勢晚會，該場地可容納十萬人，韓流能否在綠營台南民主聖地再掀風潮，將是韓請假出征後的首要指標。

蔡英文總統坐擁執政優勢，她一早到台北港出席風電設備啟動儀式時表示，二○二五年綠電比率將達到百分之廿，「現在台灣不缺電，是一個不必爭辯的事實」。蔡英文昨天下午走訪台南時，更宣布長照基金不會破產、農民賺錢是政府最高原則。

去年九合一大選，民進黨丟失彰化、雲林兩大農業縣，此次總統、立委選舉，蔡英文頻頻南下視察農民，固樁意味濃厚。蔡總統昨說，農委會積極引進科技，協助畜牧業者提升競爭力，今年下半年也擴大畜牧設備補助逾二億元，推動校園營養午餐優先使用國產食材。