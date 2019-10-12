韓國瑜要怎麼扳回民調？沈富雄：要找回這3種選民

2019-10-12 11:09 聯合新聞網 綜合報導



高雄市政府雙十國慶升旗典禮，市長韓國瑜到場參加。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 大選剩下3個月，國民黨總統參選人韓國瑜選情仍待努力，雖然韓陣營表示正進行競選策略調整，有信心11月中選情就能和民進黨總統參選人蔡英文黃金交叉，而前立委沈富雄則認為韓國瑜要拓展票源，要找回從國民黨跑掉，或從國民黨變成中間選民，還有願意投國民黨參選人卻不願意投韓的人。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》指出，韓國瑜最美好的時光已經過去了，大家看到他的感覺就是「我怎麼投得下去」，現在就是要讓選民認為「投他就是讚」，沈富雄看10日到現在韓國瑜氣勢還不錯，講兩岸很順暢，是他的場子，民調上來2-3％沒問題，但如果說一路趕上去，還是太難，要讓國民黨跑掉的，或是國民黨裡頭跑到中間選民那塊的，或是願意投給國民黨委員卻不願意投韓的選民回來，那才是最重要的。

世新大學副校長游梓翔，草包跟菜包二選一，顯然菜包很會賣「芒果乾」，所以就把一些他的選民給叫回去了，可是草包這邊，已經被對手醜化成草包了，可能需要更多的牛肉或是牛肉乾，要解決選民真的關心的問題，能走出一條不同的路線，能夠告訴選民選我能有什麼方法解決。

游梓翔認為，如果韓國瑜能夠拿出軟實力、巧實力，在牛肉上包裝，然後吸引更多朋友，譬如不用罵侯友宜，像行銷人員說的，最好的服務有時候就是最好的廣告，如果侯友宜做的好，也算是幫韓國瑜拉票，他做出讓民眾有感的事，增加朋友辦法就是，各種忙都幫，市政也行、站台也行，所有都是朋友。