輔選滿檔 蔡喊：總統過關 國會過半

蔡英文總統（左）昨為立委參選人吳怡農（右）輔選，兩人開心吃麵。記者余承翰／攝影 分享 facebook

二〇二〇年總統及立委大選倒數三個月，蔡英文總統昨天利用國慶連假連趕五場輔選立委參選人行程，她表示，不只總統要過關，國會也要過半，改革、建設、福利及照顧才會得到立法院支持，每一席都非常重要，都會盡全力爭取。

民進黨評估，目前總統選情相對穩定，但蔡英文總統的高支持度無法完全反映在立委選情，未來蔡總統將多安排與立委參選人同台、加強連結度，力拚國會過半。立委選情原本處於五五波的部分，中南部選區已逐漸回穩，民進黨整體政黨支持度也維持向上爬升的趨勢，國會仍有機會再度過半。

民進黨立院黨團幹部指出，蔡總統高民調未能完全反映在區域立委與政黨票的支持度，未來立委選戰將有兩大重點，首先，蔡總統未來的行程將加強與立委參選人的連結度，多增加與參選人同台機會，讓「母雞帶小雞」的效應發揮到最大值；其次，民進黨團也正在著手整理過去在立院的政績，例如減稅讓民眾普遍有感的「政績牌」，再由競選總部宣傳。

蔡總統昨特別推薦民進黨立委參選人高嘉瑜，「一定要讓她當選」。媒體問，高嘉瑜與台北市長柯文哲友好、初選時支持行政院前院長賴清德，兩人同台是否尷尬？蔡還來不及回答，高急忙插話說，「我們是學姊、學妹」；蔡英文則打趣說，「欸，這題不是說好我來答嗎？」接著說，「我們關係也不錯啊！」一旁的高嘉瑜也接話說，「對啊！你不知道我們關係很好吼！」