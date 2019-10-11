吳敦義鼓勵蔡英文：以後就講中華民國

2019-10-11 01:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨主席吳敦義（左）希望蔡總統以後不要再講「這個國家」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對蔡英文總統國慶談話，國民黨昨天表示，國民黨的兩岸論述始終不接受「一國兩制」、反對台獨、堅持「一中各表的九二共識」，莫忘「中華民國」四字曾經是蔡總統口中的「那個國家」，國旗也是每逢大選才登場，三年來「無能、傲慢、濫權、酬庸」的正是民進黨政府。

國民黨表示，明年一月十一日，民眾務必以選票守護中華民國，讓青天白日滿地紅國旗重拾榮耀、正當的象徵，迎來真正「撥亂反正」光輝的國慶。

針對蔡總統國慶談話有提到中華民國，國民黨主席吳敦義說，有講比沒有講好，以前蔡總統都是講那個國家、這個國家，現在講了中華民國，有改善就要給她鼓勵，以後就講中華民國，不要再講這個國家。媒體追問，為蔡總統演說打幾分，吳敦義說，「總算及格了」。

親民黨立法院黨團昨天發布新聞稿指出，蔡總統上任三年來的每一次國慶談話，都不斷地呼籲團結、對話，但實際上卻缺乏有效的執行力與行動力；如果「中華民國台灣」是整個社會的最大共識，為何民進黨要組「台灣派連線」，蔡總統的連任口號為何不是「中華民國隊長」？

親民黨團表示，今年蔡總統的國慶談話，不脫過往打「恐中牌」及政績宣揚式的內容，把當前中華民國的發展困境，歸咎於「中國大陸的打壓」及「在野政黨不團結」。