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吳敦義鼓勵蔡英文：以後就講中華民國

2019-10-11 01:08聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨主席吳敦義（左）希望蔡總統以後不要再講「這個國家」。 圖／聯合報系資料照片
國民黨主席吳敦義（左）希望蔡總統以後不要再講「這個國家」。 圖／聯合報系資料照片
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針對蔡英文總統國慶談話，國民黨昨天表示，國民黨的兩岸論述始終不接受「一國兩制」、反對台獨、堅持「一中各表九二共識」，莫忘「中華民國」四字曾經是蔡總統口中的「那個國家」，國旗也是每逢大選才登場，三年來「無能、傲慢、濫權、酬庸」的正是民進黨政府。

國民黨表示，明年一月十一日，民眾務必以選票守護中華民國，讓青天白日滿地紅國旗重拾榮耀、正當的象徵，迎來真正「撥亂反正」光輝的國慶。

針對蔡總統國慶談話有提到中華民國，國民黨主席吳敦義說，有講比沒有講好，以前蔡總統都是講那個國家、這個國家，現在講了中華民國，有改善就要給她鼓勵，以後就講中華民國，不要再講這個國家。媒體追問，為蔡總統演說打幾分，吳敦義說，「總算及格了」。

親民黨立法院黨團昨天發布新聞稿指出，蔡總統上任三年來的每一次國慶談話，都不斷地呼籲團結、對話，但實際上卻缺乏有效的執行力與行動力；如果「中華民國台灣」是整個社會的最大共識，為何民進黨要組「台灣派連線」，蔡總統的連任口號為何不是「中華民國隊長」？

親民黨團表示，今年蔡總統的國慶談話，不脫過往打「恐中牌」及政績宣揚式的內容，把當前中華民國的發展困境，歸咎於「中國大陸的打壓」及「在野政黨不團結」。

2020選舉國民黨吳敦義民進黨國旗一中各表一國兩制蔡英文九二共識台獨

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