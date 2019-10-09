老虎軍團喊「非郭不投」！大數據解析郭粉真實動向

2019-10-09 16:15 DailyView網路溫度計 綜合報導



郭台銘不選總統後，郭粉動向令外界好奇。 聯合報系資料照 分享 facebook

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布退選，令國民黨不少人鬆一口氣，認為分裂危機解除後，藍營人士歸隊將有助於韓國瑜選情。但郭粉社團與郭台銘辦公室宣稱，內部數據分析顯示棄選後，郭粉動向不是「非郭不投」，就是轉向挺總統蔡英文或台北市長柯文哲，選票流向韓國瑜的部分不多。不過透過大數據調查，統計抽樣2019年09月01日至2019年09月19日，蔡英文、郭台銘、韓國瑜、柯文哲粉專按讚分享留言數最高10則的貼文分析，實際上轉向挺蔡英文總統的非不多，甚至與挺韓的差距不大，但是，絕大部分的郭粉還在觀望中。

棄選後藍營內戰危機暫時解除

首先把「粉」定義為「與粉絲專頁貼文，產生『正面』互動行為的用戶」，如按讚、愛心等正面的心情回應，另一部分則透過語意與情緒分析判別留言是否為正面評論；反之「與粉絲專頁貼文，產生負面互動行為的用戶」就定義成「黑」。

整體情況來看，郭台銘宣布棄選後，柯文哲、蔡英文、韓國瑜三人的受眾互動情況，全部都出現粉絲比例上升、黑粉佔比下降的情形；但幅度各有不同，其中又以韓國瑜為最大受益者，棄選後「韓黑」一口氣下降8%，居於四者之冠。

郭台銘有意參選後確實造成藍營分裂危機，直到宣布棄選後，藍營分裂危機跟著解除，原先郭粉、韓粉互戰的情況確實減低不少，韓國瑜臉書的「韓黑」比例快速下降，郭台銘因為相同的原因，互戰的情況也降低，「郭黑」比例同樣下降7個百分點。

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棄選後郭粉動向：流向蔡、韓兩人不多 大多數尚在觀望

追蹤郭台銘棄選後，只有9.6%的「郭粉」轉為柯文哲、蔡英文、韓國瑜任一方的「粉」或「黑」。這群人當中，又有58.2%的人是支持柯文哲，佔比最高，轉為「柯黑」的10%；其次轉為「蔡粉」的12.3%，轉為「蔡黑」的2%；最後轉換為「韓粉」的部分10.6%，而變成「韓黑」的有5%。「郭粉」轉「柯粉」的比例最高，轉為「蔡粉」的比例略高於「韓粉」，但兩者差距不大，算不上是大部分都轉挺蔡英文。

從「粉絲輪廓解析」中已經知道，「郭粉」中同時追蹤韓國瑜粉專比例為26.1%，高於「郭粉」同時按讚追蹤柯文哲粉比例的24.6%。然而，郭台銘棄選後絲毫不見回流給韓的跡象，可見郭台銘這一折騰，吸走的淺藍或知識藍的選民並未全數歸隊。面對郭台銘棄選，韓的貼文持續冷處理，不僅沒有起到令藍營歸隊的作用，隻字不提棄選一事的情況，反而讓柯文哲成為最大受益者。如何弭平「郭粉」在這期間心中所受的傷，整合藍軍，會是選戰進入百日倒數的首要之急。

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「鋼鐵韓粉」真的存在 韓蔡鐵粉比例差不多

論空戰，堅定不移的「鋼鐵韓粉」是韓國瑜優勢。「韓粉」特性向來給人高黏著度、支持到底的印象，「鋼鐵韓粉」、「非韓不投」等口號的出現，甚至是支持、反對陣營都廣為使用的網路用語，成為獨特網路現象。

由於並非所有做出正向互動粉絲，都一定有追蹤該粉絲專頁。因此分析郭、柯、蔡、韓四人的「臉書粉絲重疊度」，來看任何一人的「粉」除了按讚他本身以外，同時又按另外三者任一人讚的「最高按讚比例」情況，觀察誰的粉絲最「忠貞不二」。

結果顯示，按讚郭台銘的「郭粉」中，同時又有38.9%按讚了韓國瑜；「柯粉」中最多人按讚的是蔡英文粉專的34.2%；「蔡粉」中最多人按讚的是柯文哲粉專的49.3%；「韓粉」中最多人按讚的是郭台銘粉專的21%。數據結構可以看出，「韓粉」同溫層的情形最明顯，對其他人幾乎是毫不關注。

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如果看到更活躍的一群呢？韓國瑜的鐵粉比例為19.48%，為四者中最高，郭台銘因為本來就非政治人物，投入初選後的發酵期間短，凝聚力有限鋼鐵郭粉是9.42%。柯文哲日前遭爆粉專出現大量阿拉伯人按讚，殭屍粉絲人數激增；以及退讚潮的爭議亂流，鐵粉比例有14.43%。

從該數據中可以看見，韓國瑜向來引以為傲的「鋼鐵韓粉」軍團，論棄選前後互動情況，也僅勝過蔡英文的16%近3個百分點。韓國瑜近期作為轉向保守，民調大降的同時想要先鞏固深藍止血，但從社群鐵粉率來看，已經不再特別突出，不想辦法擴大支持者只靠目前的同溫層，這場選戰會打的越來越辛苦。

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