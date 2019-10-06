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綠議員許淑華：蔡英文領先韓國瑜 靠三個特色

2019-10-06 11:44聯合新聞網 中評社台北10月6日電（記者鄭羿菲）

許淑華。（中評社鄭羿菲攝）
許淑華。（中評社鄭羿菲攝）
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針對「蔡賴配」的發展，民進黨台北市議員許淑華接受中評社訪問時表示，其實蔡英文賴清德雙方都有持續在溝通，這個選項是社會大眾期待的。前行政院長賴清德若答應，不僅有助喜樂島聯盟、「一邊一國行動黨」的支持者們更加認同蔡英文，也能在成功連任後協助蔡英文在事務上的溝通協調。

許淑華也分析蔡英文的民調之所以領先的三個個人特色、原因，但也坦言蔡民調無法反映到政黨支持上，全台的「立委」選情都得各自努力。

1973年生的許淑華是基隆人，學歷為台北藝術大學文化資產與藝術創新博士班、台北教育大學文化創意產業經營學系碩士，2006年參選台北市議員，以「女刺客兵團」之姿當選，現為連任四屆市議員、民進黨中執委，在2006年、2014年都是台北市第三選區（松山、信義）第一高票當選，2019年受民進黨徵召挑戰「立委」艱困選區的台北市第七選區（松山、信義）。

走進許淑華的辦公室，第一印象就是掛著不少令人賞心悅目的藝術品畫作，再加上佈置的風格，在在都能反映出許淑華對於藝術的品位，閒聊下才得知，這些藝術品並非什麼知名畫作，而是許看到覺得喜歡便買下來。談回正題，2020大選藍綠對決，近期綠營傳出不少「蔡賴配」的消息，對此有什麼看法？

許淑華接受中評社訪問時表示，其實蔡英文、賴清德雙方持續都有不同的人在牽線溝通，本來就是同一個政黨，雖然黨內初選階段還是造成傷害，但不會像中國國民黨殺得那麼赤裸，有意見不合都可以互相提出來檢討，因為大家都知道必須團結才有辦法把理念繼續堅持下去，這也是民進黨為什麼能進入第33年的原因，吵歸吵最後還是會找到一個平衡的方式落實理想。

「蔡賴配這個選項，是社會大眾期待的。」許淑華指出，若是賴院長願意幫忙蔡英文，對於2020選舉肯定會有加分效果，在選舉層面，由於賴清德平常在台南，長老教會系統、獨派人士比較常與賴溝通，在情感上比較支持賴，因此「一邊一國行動黨」、喜樂島聯盟的支持者也會在認同蔡英文的部分更多支持，畢竟蔡英文當初被民進黨推出來當主席後，再出來選「總統」，可能沒那麼多時間跟獨派、「一邊一國行動黨」的人溝通，因此造成施政上的誤解或不認同。

許淑華說，蔡賴配這個組合還不錯，「總統」需要有「副總統」、「行政院長」的輔佐，而賴清德擔任過行政院長，對於行政體系的運作十分了解，賴其實可以把副總統這個角色扮演得很好，除了替蔡英文在工作事務上分憂解勞外，也能協助溝通協調。陳建仁雖然現在做的很好，但畢竟陳還是不太了解行政體系運作，在幫忙蔡的事務層面上可能沒那麼廣。

中評社記者問，2020大選倒數百日，怎麼分析目前藍綠的選舉局勢，在十多項民調中蔡英文都領先國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，原因為何？

許淑華分析，蔡英文在年初、黨內初選階段開始變改變自己接觸民眾的方式，如到西門商圈逛街等，跟民眾、年輕人的互動改變了，所以網路聲量在那段時間的提升是看得到的；第二點是蔡英文在外交手腕上，讓台灣跟美國的關係不只是升溫，也獲得滿大的好感，這是蔡最擅長的一塊，因此讓民眾覺得一個「總統」就是要有這種國際觀。

許淑華指出，第三個是當中國在國際外交空間上打壓台灣時，蔡英文展現出來的毅力與決心，堅定自己的立場與態度，讓年輕人有感，而這也是為什麼在年輕人的支持率上急速上升，「蔡英文領先韓國瑜，是在於'個人特色'的凸顯，展現出了總統高度。」

至於自從鴻海創辦人郭台銘宣「不參與2020連署競選」後，大部分支持者流向蔡英文？許淑華點到為止地說，郭董吸引經濟藍、知識藍，這部分的選民可能會韓國瑜有滿大的不認同感，比如行政部門怎麼運作、官僚體系如何處理等，因此當初就選擇支持、期待郭董，而當郭董不選，這群人不是不投票，就是選擇支持蔡英文。

中評社記者問，蔡英文民調領先，但社會輿論也有聲音認為蔡的聲勢無法庇蔭到「立委」選舉上，這部分妳怎麼看？

許淑華坦言，確實會，因為蔡英文民調拉起來後，民進黨的政黨支持度並沒有攀升，主要是因為民進黨執政造成執政的包袱，所以蔡英文的民調確實不會反映到政黨支持度上，「這是我們的困境」。在選舉結構上，中南部大概還是會包裹式投票，但北部都會區比較會出現投蔡英文ok，但不一定會投給民進黨的分裂投票行為，如台北市、新北市、桃園市、新竹市等。

許淑華認為，在年輕人看起來，33歲的民進黨已經是「老品牌」了，其實我們也會憂心政黨票起不來，我們要想想怎麼做讓民眾更有感、讓更多民動認同老品牌的政黨。她也說，現在台灣民眾黨崛起，國民黨、民進黨兩黨流失的政黨支持度，再加上時代力量趨近於瓦解，看得這些出來是流到民眾黨，這代表民眾對民眾黨有期待感，因此在「立委」選舉這一塊，她會凸顯個人的政績與政見，整個立委的選情大家都要各自加油。

2020選舉許淑華2020立委選舉蔡英文賴清德

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