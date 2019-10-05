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中評社：藍三支砲管無法協調作戰 問題大

2019-10-05 15:28中評社 記者鄭羿菲／報導

國民黨主席吳敦義（前排左起）、前總統馬英九、總統參選人韓國瑜同台，齊聲高喊當選。...
國民黨主席吳敦義（前排左起）、前總統馬英九、總統參選人韓國瑜同台，齊聲高喊當選。 聯合報記者陳正興／攝影
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民進黨傾盡全黨之力打壓中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜，卻不見國民黨過往打大選時該有的反擊規模，讓韓面對綠營抹黑口水戰疲於奔命。韓陣營與黨中央問題何在？才會導致韓總部、國民黨「立法院」黨團、黨中央三支砲管無法密切協調作戰。

韓國瑜個性十分小心這一點，在韓當選高雄市長後有跡可循，他把原本在高雄苓雅區四維行政中心的高雄市長辦公室，移往鳳山行政中心這一點就可看出，畢竟民進黨在高雄執政20年，行政體系幾乎是綠營把持，韓這一步是小心駛得萬年船。果不其然，事後發生市府員工、前高雄市長陳菊隨行攝影官吳建鴻多次無故夜闖市長室，幾乎快成了高雄版水門案。

韓國瑜與吳敦義的心結，始於2018高雄市長選舉期間，吳南下高雄幫忙拉票時，暗罵「總統府」秘書長陳菊「肥滋滋」、「走路像一隻大母豬」，引起軒然大波，韓不得不取消去年鳳山造勢大會讓吳敦義上台的計劃，韓甚至還在演說時點名吳重批「非常不適當，我寧願乾乾淨淨輸掉，也不會骯髒的贏得這場選舉！」親自切割吳。

而在黨內初選階段，韓4月底曾發表「五點聲明」，其中一點強調「長久以來政治權貴熱衷於密室協商」、「希望黨內高層都能夠體察民意」等語，媒體即刻標註「庶民對抗權貴」，而鴻海創辦人郭台銘、馬英九、吳敦義、副主席郝龍斌等人則成為輿論焦點，普遍被冠上「權貴」一詞，無論眾人事後如何解釋「沒有的事」也不被信任，甚至初選後要求馬、吳、郝有能力拱郭台銘出來，就要帶郭回來。

如今，韓國瑜與吳敦義看似盡釋前嫌，吳也數次替韓站台，但從小地方就可看出其實韓還是有在防吳，如韓陣營近期發言系統劃分成「國政」、競辦、市政行程，競辦發言人何庭歡經常在台北國民黨中央回應媒體時事問題，說好聽是分進合擊，但說難聽恐怕是韓不想讓黨中央超譯、代表韓國瑜發言。而從反擊綠營的火力上來看，更像是「韓團隊」的反擊，沒有與黨中央、「立法院」國民黨團有所合作。

2020大選已倒數百日，卻不見過往國民黨打選戰的水準，明明民進黨執政發生私菸案、斷橋案，但藍營「立院」黨團卻只開記者會罵幾句，並沒有深究蔡政府的缺失，帶起檢討民進黨的社會氛圍，反而是時代力量「立委」黃國昌揭弊更顯得賣力。

韓國瑜在高雄舉行的選戰倒數百日記者會，也與過去馬英九時代大咖雲集氣勢磅薄天差地遠。國民黨中央在韓國瑜的選戰，角色超級微弱。

2016年國民黨即便歷經「換柱」風波，但競選總部、黨中央、「立法院」黨團都是一個鼻孔出氣，當民進黨打擊當時代表國民黨參選的朱立倫副手王如玄軍宅案時，國民黨前「立委」邱毅、蔡正元禮尚往來，砲聲隆隆回打蔡英文33歲時就炒地皮爽賺新台幣1.8億元，藍營每天在「立法院」開記者會，至少還有反擊力量，逼得蔡英文競選總部也得放慢步調去回應防守。

據了解，當年為了搜集蔡英文炒地皮的資料，藍營在選前半年就開始調地籍資料、找會計師、律師整天在辦公室研究議題，到了選前2.3個月丟給「立院」黨團打。

對比下來，國民黨面對2020這場大選，似乎有韓陣營總部、「立法院」黨團、黨中央三支砲管各搞各的的味道，原因是韓吳心結未解、韓國瑜太過小心，抑或是沒有「密切協調」，還是其實國民黨目前的策略仍是等待攻擊發起線再絕地大反攻？值得觀察。

●文章授權轉載自中評社

2020選舉國民黨民進黨韓國瑜陳菊吳敦義蔡英文

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