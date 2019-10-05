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陳淞山：蔡英文副手只有兩選擇 白綠已撕破臉

2019-10-05 15:22中評社 記者黃筱筠／報導

政治評論員陳淞山認為蔡英文副手只有兩選擇。圖／中評社提供
政治評論員陳淞山認為蔡英文副手只有兩選擇。圖／中評社提供
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針對蔡英文的副手是否前「行政院長」賴清德？政治評論員陳淞山接受中評社訪問表示，蔡英文的副手只有兩個選擇，「蔡賴配」或是維持現狀與陳建仁搭檔。至於「蔡賴配」最後會不會成形，他表示，蔡要主動伸出雙手，現在蔡還沒主動講出來，但氛圍已經是這樣，蔡賴會面局勢發展是朝好的方向，但是傳出來談話內容，都沒有說賴要當蔡的副手，可能還沒有談到這部份，先破冰慢慢來，蔡不到最後不會決定。

陳淞山為中興大學法律學研究所碩士；曾任陳水扁「國會」辦公室主任、跨世紀「國會」辦公室執行長、「考試院」保訓會委員、陳水扁辦公室主任；現為時事評論員、專欄作家

他表示，雖然傳出桃園市長鄭文燦也是副手人選之一，但2024才是最好的局，鄭文燦不願意現在出來，「大人先把殘局收拾一下」。而陳建仁或是賴清德擔任副手，兩人對蔡英文幫助、得票是差不多，賴就算鞏固1%、2%票源，對蔡幫助也就這樣，蔡現還在看最後局勢。

他說，民進黨不分區「立委」提名或是副手，都會等最後才確定，必須要等最後時間，不會讓紛爭提前引爆。蔡英文現在局勢穩定領先，先不用處理這些爭議，反正大家就是先配合，民進黨目前先不要亂就好。現在大部分還是認為民進黨會連任，大家還分配權力，因此，目前會先穩住。

民進黨喊出「國會」過半，陳淞山表示，民進黨會要往這個方向努力，去年九合一選舉結束後，當時民進黨慘敗，大家都認為民進黨席次可能會掉20至30席，但現在氣勢又往上了。目前香港局勢發展對民進黨有利，應該可以拿到55席以上機會，但最後還有變化，就看台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲最後有沒有選2020。

本屆「立法院」總席次是113席，民進黨68席、國民黨35席、時代力量5席、親民黨3席、無黨團結聯盟1席、無黨籍1席。

他表示，目前「立委」選情還需要觀察柯文哲與郭台銘推出的無黨、小黨的人選，對民進黨、國民黨都會有影響，只要一萬票、兩萬票就能拉下來，對於藍綠總席次就會有影響。尤其是選民結構兩黨實力相當的選區，會受制於郭柯宋的合作情勢變化。

陳淞山說，柯文哲已經講了，民進黨如果贏會清算他，所以柯一定會盡力去拉下民進黨。台灣民眾黨比較能拉下的，就是民進黨「立委」席次，若柯沒選2020，大部分票會跑到蔡英文，這也代表民眾黨「立委」參選人，多數吸收到民進黨的票。

陳淞山對中評社分析，民進黨2016區域「立委」能當選這麼多席，是中間選票擴大很多，若柯選2020民進黨區域「立委」至少掉3至5席，不分區會從5席以下成長到7、8席。還沒到11月18日登記期限，不能確定參選只有兩組人，柯文哲出來選對蔡英文破壞力比較大，計算不傷大選選情，還是對「立委」席次有影響。

他說，民進黨評估約可拿下50至60席，國民黨40至50席之間，柯文哲出來的變化是，民進黨過不了55席，「國會」無法過半。現在「白綠關係」已經破裂，「柯酸蔡酸成這樣，白綠關係已經撕破臉，彼此沒有溝通管道了」。

蔡三危機待處理，副手尊重賴清德意向。本報資料照片
蔡三危機待處理，副手尊重賴清德意向。本報資料照片
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●文章授權轉載自中評社

2020選舉民進黨蔡英文鄭文燦賴清德陳水扁

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