陳淞山：柯文哲沒有放棄親民黨這張門票

2019-10-05 15:17 中評社 記者黃筱筠／報導



政治評論員陳淞山認為，柯文哲沒有放棄親民黨這張門票。圖／中評會提供 分享 facebook

針對2020大選，政治評論員陳淞山接受中評社訪問指出，不到11月22日截止登記最後一天，都還不能確定是否只有兩組參選。他表示，據他了解，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，在鴻海創辦人郭台銘宣布不選後一、兩天，就聯絡想要找親民黨主席宋楚瑜，目前雙方還在動態發展中，親民黨還是可能推薦柯參選2020，就看柯宋兩人條件上能不能談攏。

陳淞山為中興大學法律學研究所碩士；曾任陳水扁「國會」辦公室主任、跨世紀「國會」辦公室執行長、「考試院」保訓會委員、陳水扁辦公室主任；現為時事評論員、專欄作家

陳淞山說，宋楚瑜和柯文哲前幾年關係不錯，宋柯溝通已經破壞了，但隨著登記時間越接近，「柯會更急，柯現在還是有一半機會，會參與2020大選，若台灣民眾黨聲勢，沒有獲得7、8席不分區席次，柯就沒有2024。他形容，「這個局這樣發展，柯非選不可，但主控權又操在別人手上」。

陳淞山表示，「中選會」時程規劃，「總統」、「立委」參選人登記為11月18日至22日，宋楚瑜的新聞可以延燒到那時候。他表示，柯文哲最大敗筆就是沒有去登記連署，如果去登記就可以持續造勢，但柯太過務實，一直想要有多少的攤位幫忙連署等，這些務實的考量，讓他的氣勢減弱。

陳淞山對中評社表示，柯文哲原本就是只想「國會」，要讓郭台銘拚大選，但是郭不選，他無法隔天馬上決定要不要選，所以柯現在要求宋楚瑜，他們可以談，親民黨也希望對選情加分。宋楚瑜可能會5度參選，或是跟別人合作，目前還在變化中要持續觀察，親民黨內有確實兩派意見，一派希望宋選，一派希望讓給別人選，最後要看宋自己怎麼想。

他表示，根據《「總統」、「副總統」選舉罷免法》，政黨於最近任何一次「總統」、「副總統」或「立法委員」選舉，其所推薦候選人得票數之和，應達該次選舉有效票總和5%以上，可以推薦「總統」、「副總統」參選人，但並未強制規定該推薦參選人要加入該政黨。親民黨若推薦柯，但柯以無黨籍或是台灣民眾黨參選？這個答案必須由「中選會」去研究。

他進一步說明，2000年李敖代表新黨參選，當時是以無黨籍身分並未加入新黨，這代表政黨推薦的「總統」參選人，不一定要加入該政黨。

陳淞山強調，柯文哲暫時可以用無黨，不用加入親民黨，這樣政治上是可以談，不過這中間因為還有很多問題，所以也沒定案。至於國民黨不分區「立委」王金平也在爭取用無黨籍身分，由親民黨推薦參選，但以政治利益來看，與王合作似乎對宋沒有加分。

他表示，至於親民黨推薦柯文哲，是否就不利親民黨後續發展，那就看選後怎麼合作，是否台灣民眾黨不分區一席給親民黨？之後政團之間也可以合組黨團，這都是可能發展，「前金後謝要談好」。

陳淞山指出，親民黨與柯文哲之間，目前是柯有求於宋，至於柯找親民黨台北市議員黃珊珊擔任副市長，這個鋪陳其實是宋楚瑜早在1年前就答應的，黃珊珊當副市長接著是要選市長；宋楚瑜本來就是希望柯不要組黨，讓柯用親民黨門票選2020，還要讓柯當親民黨主席。因此，柯文哲自行成立台灣民眾黨，宋才會這麼不滿。

他認為，現在局勢還在變化，目前是親民黨文宣部主任張碩文與吳崑玉等幕僚在打對台，「宋楚瑜也樂見新聞熱度炒起來」，好不容易有這個機會，因如果柯獨立參選「總統」，親民黨也沒有這個機會，目前就是熱度炒起來，宋楚瑜最後會決定自己選不選，張碩文是希望逼宋出來親自選，至少可拿到政黨補助款。

他也說，柯文哲、王金平目前都想搶親民黨這張門票，這個月還有得變化，尤其是現在情勢發展，一對一對決下，國民黨提名的韓國瑜氣勢這麼弱，很多人都會想以第三組出來參選。「不到登記那天，都很難確定是兩強對決，很可能有第三組人馬出來選」

陳淞山對中評社分析，郭柯宋這個局，王金平是配角。因郭台銘加入有金主，柯、王都想選。但王金平對宋沒有加分，對於親民黨選舉也沒有多大幫助；至於柯文哲與宋楚瑜之間最重要的是條件要談好，看是不分區名單或是選後兩黨重組，都還是有可能性發展。

他不諱言說，宋楚瑜出來選已經沒有這個5%行情，無法過5%，那親民黨也不用運作了。去年底九合一選後，民進黨慘敗，很多小黨都去找柯文哲談合作，「他那時就高高在上」，現在成立政黨是壓縮其他小黨的政治版圖，「柯把自己的局玩死」，柯現在如果沒有參與大選，區域「立委」幾乎一席都選不上，只會影響藍綠「立委」得票，而台灣民眾黨不分區「立委」席次就是5席以下，無法成為關鍵影響，那也就沒有2024。

陳淞山表示，柯文哲目前只有用盡全力去求宋楚瑜，至少要先穩住2020，至少維持影響力，才有2024的機會。柯只要拚大選，再怎麼樣都可能有20%得票，不分區可能會有至少15%，討厭國民黨、民進黨的人大有人在。

郭台銘與柯文哲與台灣民眾黨部分「立委」參選人合拍競選照片，陳淞山認為，雖然郭不選2020，但仍希望守護「中華民國」，因此若「立法院」能夠有一些席次或是盟友，就能夠做一些有影響力的事情。郭會有這些動作是希望「立法院」形成三黨不過半的局面，希望有不同黨派內都有友好的「立委」，政治的目標可用這樣方式理念達成效果。

陳淞山說，郭台銘選不選2020已經決定了，郭為了發揮影響力會比以前更投入政治。比參加國民黨初選時期更投入政治，他選擇用這種折衷方式希望在政治有更大影響力，不分黨派都希望站在一起合照，至少現實的來說，郭就可能提供政治獻金，幫忙他們輔選，會更有機會當選，因此，「立委」參選人不會排斥跟郭合照或是站台。

他認為，國民黨現在內部分裂，郭台銘在政治上不夠犀利，也不理會別人對他的建議，才會把這局變成這種狀況。郭從國民黨初選開始到現在，很多動作都讓國民黨很亂，但郭最後卻沒有選。郭台銘4月份參與初選，當時還覺得國民黨大有機會，但無法想像國民黨內部的鬥爭文化，「郭以前沒參與政治，想不到初選後，國民黨內高層最後都變臉背叛郭」，郭在孤立無援的窘境宣布不參選，但過程中讓國民黨內部鬥爭不斷。

他表示，國民黨「立委」參選人還是很希望郭台銘站台，至少會有政治獻金，加上韓國瑜夫人對於金錢控管很嚴苛，國民黨「立委」參選人很擔心沒有經費。

陳淞山分析，郭台銘與柯文哲目前的發展算是鬆散的聯盟，就算走下去也是鬆散合作關係，現在政治利益連結不夠強。郭柯合作是否會更緊密，可以從郭核心幕僚、前「立委」周守訓是否排入民眾黨不分區「立委」，可以觀察郭柯合作緊密指標。

他說，柯文哲沒有參選2020，會讓第三勢力得票減弱，台灣民眾黨或討厭兩大黨的票，大約10%，約4席左右，時代力量可能也還有2席至3席，如果民眾黨想要衝到8席以上，就是要有大選參選人。

陳淞山指出，親民黨與柯文哲之間，目前是柯有求於宋。記者高宇震／攝影 分享 facebook

●文章授權轉載自中評社