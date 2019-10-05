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韓國瑜靠副手拉抬選情？ 趙少康：把這些人找回來才是關鍵

2019-10-05 11:53聯合新聞網 綜合報導

知名媒體人趙少康認為，韓國瑜與其靠副手拉高支持度，不如找回原本支持、現在不支持他...
知名媒體人趙少康認為，韓國瑜與其靠副手拉高支持度，不如找回原本支持、現在不支持他的選民，才有機會勝選。圖片來源／聯合報系資料照
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近日，國民黨總統候選人韓國瑜副手人選究竟是誰，備受外界關注，就連黨內也風聲不斷。對此，資深媒體人趙少康建議，與其冀望靠副手拉抬選情，韓國瑜能否將原本支持、現在不支持他的人找回來，才是勝選的關鍵。

趙少康昨（4）日在《趙少康觀點》中提到，韓國瑜想要翻轉選情，靠的還是候選人本身，想要靠副手加分並不容易，雖然民調顯示「韓朱配」能替韓國瑜拉抬2至5%的支持度，但仍不足以讓他當選

趙少康認為，韓國瑜若想要勝選，最重要的是要找到以前支持、現在不支持他的選民，了解他們改變心意的原因並解決問題，至於原本就不支持他的人就不必了。只要能夠找回原本支持、現在不支持的那些人，就很有機會當選。

趙少康以自己的電台舉例，業務找從前買過廣告、現在卻沒下廣告的廠商，請對方再給自己一次機會，會比找從沒下過廣告的廠商來買廣告容易得多。同樣的道理也適用於選舉上，誠心面對那些曾經支持、現在不支持的選民，就有讓他們回心轉意的可能。

趙少康也提及，候選人想要勝選必須掌握兩個關鍵：一是善用時間，每個候選人打選戰的時間都一樣，因此不要浪費時間在無謂的事情上；第二點則是誰犯的錯誤是可以彌補的？趙少康以總統蔡英文舉例，她也犯了私菸案、口誤說出碩士指導教授過世等錯誤，但民調卻沒跌，這代表韓國瑜要檢討自己是不是不夠強大，並且誠實面對自己的弱點，才有機會贏。

2020選舉韓國瑜趙少康民調

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