親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

日媒封韓國瑜「遲刻魔」 財經雜誌評論遲到事件

2019-10-05 10:49聯合新聞網 綜合報導

高雄市長韓國瑜（中）9月月6日接待日本學者松田康博（左二）等人，韓自稱等了日本訪...
高雄市長韓國瑜（中）9月月6日接待日本學者松田康博（左二）等人，韓自稱等了日本訪客25分鐘，遭訪問團召集人松田康博發文打臉。圖／聯合報系資料照片
分享

高雄市長韓國瑜9月接見對台灣與兩岸專精研究的日本學者時，因高雄市府臨時更改地點，導致日本學者跑錯地方，事後韓國瑜說「今天是我等日本人，我完全不介意」，引發日本學者不滿。有網友發現，日本財經雜誌報導中，因此事為韓國瑜取了「遲刻魔」總統候補（遲到魔總統參選人）的綽號，網友直言「丟臉丟到日本去」。

高雄市長韓國瑜9月6日接見對台灣和兩岸關係有專精研究的日本學者，因高雄市府臨時更換會面地點，且學者未被告知正確的地點，跑錯地方，也耽誤一點與韓國瑜見面時間，韓國瑜還對媒體說，今天他等日本人等了25分鐘，引起日本學者不悅並貼文臉書澄清

近日在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」中，有網友指出，一本日本雜誌報導的標題以「遲刻魔總統候補的爭議言論」引起討論，該本日本財經雜誌「週刊エコノミスト」報導中，記者田中淳指出，台灣明年一月舉行的總統大選中，最大在野黨國民黨推出的總統參選人韓國瑜，在與日本學者會面時，發生的「被遲到事件」。

網友看完報導紛紛留言「遲到大王揚名國際」、「遲到變韓國瑜的標籤了」、「國際認證，讓你們看笑話了」、「可以用遲刻魔這個名字加入漫威」，還有網友直言「重點不在遲到，在於說謊」。

當時發生遲到事件後，高雄市府也發出聲明稿澄清，強調是負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到。而市長事前也不知情，現場被被記者問及才有所說明，韓國瑜事後也向日本學者表示歉意。

2020選舉韓國瑜

相關新聞

馬英九：蔡英文操弄「芒果乾」 將成「斷交總統」

2019-10-05 10:12

孫大千：蔡英文賣力守護的 只是自己的政權

2019-10-05 09:23

「運動產業發大財」韓推庶民體育

2019-10-05 00:00

集氣！韓百日策略 「決戰雲嘉南」

2019-10-05 00:03

韓國瑜靠副手拉抬選情？ 趙少康：把這些人找回來才是關鍵

2019-10-05 11:53

固樁！ 蔡回防屏東 「選能堅持的」

2019-10-05 00:05

馬批蔡政府操弄亡國感 蔡英文：種芒果的才是馬英九

2019-10-05 11:26

藍大選作戰計畫？ 洪秀柱：民進黨執政是福是禍很清楚

2019-10-05 11:06

蔡英文競總最快10月底成立 今推直播節目搶英粉

2019-10-05 10:57

談總統大選 柯文哲：民進黨把投票率降低就穩贏了

2019-10-05 10:40

吳郭會破局 吳敦義：我沒有提出這樣需求

2019-10-05 10:34

阿扁肯定兒子質詢：蔡英文政府沒有「卡韓」

2019-10-05 03:17

韓說選舉沒罵過人 蔡：他不是才剛剛罵我？

2019-10-05 00:07

綠猛追韓國瑜百億青創基金 青年局：是市長4年任期承諾

2019-10-04 21:27

影／韓國瑜副手大黑馬？ 他笑稱：我想是我晒得比較黑

2019-10-04 18:53

得知客庄旅遊券10萬份3天就搶光 蔡英文要綠委幫爭取

2019-10-04 18:52

吃碗內看碗外？基隆議長：把韓國瑜綁高雄是害死高雄人

2019-10-04 16:41

影／韓國瑜批蔡英文守護主權卻斷交連連 是詐騙

2019-10-04 16:38

民調都假的？黃暐瀚分析這次大選民調為何「令人不解」

2019-10-04 16:25

影／李佳芬代夫訪基隆 兩度致謝賴清德舅媽親自接待

2019-10-04 16:07

屏東宮廟開講打主權牌 蔡英文：只有我能守住台灣

2019-10-04 15:56

粉絲輪廓解析！韓粉鍾愛謝龍介、侯友宜 反應出韓國瑜的魔鏡

2019-10-04 15:38

韓國瑜體育政見：優秀選手出得去、國際賽事進得來

2019-10-04 14:26

「郭韓合」沒想像中困難？兩邊陣營都端出同樣的政策牛肉

2019-10-04 14:17

明年總統大選 王金平：若親民黨不願推薦就休息

2019-10-04 14:13

火線評論2020／韓變沉穩 翻轉選情仍有可為

2019-10-04 14:11

藍看選情：地方熱 中央冷

2019-10-04 14:09

直搗賴清德舅舅的廟 李佳芬：兩岸和平才能找回榮景

2019-10-04 14:02

市黨部罕見爆棚 李佳芬：基隆對韓國瑜的好都放在心上

2019-10-04 13:47

百日決戰雲嘉南 韓國瑜將「很常在南部造勢」

2019-10-04 13:35

「蔡賴配」玄機？ 陳致中質詢時跨市捧賴清德批韓

2019-10-04 12:47

蔡英文屏東宮廟行會後聯訪 左嗆韓國瑜、右酸柯文哲

2019-10-04 12:47

回擊韓國瑜批評 蔡英文總統：他講話還有公信力嗎？

2019-10-04 12:42

韓國瑜打韓黑產業鏈策略錯誤？ 李佳芬說話了

2019-10-04 12:25

蔡英文論文門 游盈隆：傳府黨意圖和「宇昌案」劃等號

2019-10-04 12:25

蔡英文今回屏東家鄉廟宇參拜 祈求神明保佑台灣平安

2019-10-04 11:51

韓國瑜決戰雲嘉南 黃偉哲向綠營喊話：別讓韓撿到槍

2019-10-04 11:47

韓國瑜關懷日照中心長輩 與舉重冠軍蔡阿公一較高下

2019-10-04 11:19

民調／蔡賴配41.5%贏韓朱配30.4％ 賴僅幫蔡加分0.9百分點

2019-10-04 10:49
看更多

熱門文章

我國集遊法也禁戴面具？藍委痛批 徐國勇回應了

2019-10-04 20:15

總統府前國慶祝詞是「媽咪生日快樂」？李柏毅：我拍的

2019-10-04 14:00

糗！綠委烏龍指控假訊息 慶籌會證實後急刪文

2019-10-04 15:40

民調都假的？黃暐瀚分析這次大選民調為何「令人不解」

2019-10-04 16:25

香港「禁蒙面法」引爭議 我國集遊法也禁戴面具？

2019-10-04 16:51

角逐2020總統？ 王金平：親民黨未推薦就休息

2019-10-04 13:28

嘲笑韓國瑜是草包？她說總是亂扯口誤的蔡英文算什麼？

2019-10-04 12:12

高鐵南延採左營案 黃昭順：全世界沒有倒退嚕的高鐵

2019-10-04 16:17

國慶牌樓字幕「媽咪生日快樂」？ 籌委會：再了解

2019-10-04 13:53

批陳菊民主罪人 道歉嗎？柯文哲：管他的

2019-10-05 00:13

吃碗內看碗外？基隆議長：把韓國瑜綁高雄是害死高雄人

2019-10-04 16:41

【重磅快評】媽咪的名叫中華民國 祝您生日快樂

2019-10-04 17:01

阿扁肯定兒子質詢：蔡英文政府沒有「卡韓」

2019-10-05 03:17

影／洪秀柱南征深入綠營票倉 在關廟市場拜票人氣旺

2019-10-04 12:01

粉絲輪廓解析！韓粉鍾愛謝龍介、侯友宜 反應出韓國瑜的魔鏡

2019-10-04 15:38

孫大千：蔡英文賣力守護的 只是自己的政權

2019-10-05 09:23

熱議題／台灣細鯿瀕絕 汐止夢湖成功復育

2019-10-05 00:20

韓國瑜打韓黑產業鏈策略錯誤？ 李佳芬說話了

2019-10-04 12:25

獨／26歲維新黨「刺客」 突入台中第六選區立委戰局

2019-10-04 21:29

日媒封韓國瑜「遲刻魔」 財經雜誌評論遲到事件

2019-10-05 10:49

影／斷乾淨！郭要求切割特定媒體 韓辦：目前無見面規畫

2019-10-04 16:51

影／韓國瑜副手大黑馬？ 他笑稱：我想是我晒得比較黑

2019-10-04 18:53

吳郭會取消後 老虎軍團：500郭台銘粉絲小老虎歸隊

2019-10-04 23:34

考選部長許舒翔上任 推動國考申論題線上應試

2019-10-04 17:22

市黨部罕見爆棚 李佳芬：基隆對韓國瑜的好都放在心上

2019-10-04 13:47

韓國瑜體育政見：優秀選手出得去、國際賽事進得來

2019-10-04 14:26

退選將遭懲處 時力北市立委參選人陳雨凡宣布退黨

2019-10-04 22:19

明年總統大選 王金平：若親民黨不願推薦就休息

2019-10-04 14:13

影／李佳芬代夫訪基隆 兩度致謝賴清德舅媽親自接待

2019-10-04 16:07

「對時力已心寒」 陳雨凡宣布退黨

2019-10-04 22:31

熱議題／夢湖地主槓上惡煞 守護生態13年

2019-10-05 00:20

屏東宮廟開講打主權牌 蔡英文：只有我能守住台灣

2019-10-04 15:56

批陳菊「民主罪人」 柯回：高雄選戰失利就是證據

2019-10-04 12:24

民進黨愛說年輕化 羅智強：看看民進黨官員長照中心吧

2019-10-04 12:27

集氣！韓百日策略 「決戰雲嘉南」

2019-10-05 00:03

馬英九：蔡英文操弄「芒果乾」 將成「斷交總統」

2019-10-05 10:12

蔡英文論文門 游盈隆：傳府黨意圖和「宇昌案」劃等號

2019-10-04 12:25

「郭韓合」沒想像中困難？兩邊陣營都端出同樣的政策牛肉

2019-10-04 14:17

楊世光：建議韓國瑜退出國民黨 以庶民市長挑戰藍綠

2019-10-04 16:17

倒數百日南部6縣市立委選情 綠營備戰藍要突破

2019-10-05 09:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top