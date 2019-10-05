日媒封韓國瑜「遲刻魔」 財經雜誌評論遲到事件

2019-10-05 10:49 聯合新聞網 綜合報導



高雄市長韓國瑜（中）9月月6日接待日本學者松田康博（左二）等人，韓自稱等了日本訪客25分鐘，遭訪問團召集人松田康博發文打臉。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄市長韓國瑜9月接見對台灣與兩岸專精研究的日本學者時，因高雄市府臨時更改地點，導致日本學者跑錯地方，事後韓國瑜說「今天是我等日本人，我完全不介意」，引發日本學者不滿。有網友發現，日本財經雜誌報導中，因此事為韓國瑜取了「遲刻魔」總統候補（遲到魔總統參選人）的綽號，網友直言「丟臉丟到日本去」。

高雄市長韓國瑜9月6日接見對台灣和兩岸關係有專精研究的日本學者，因高雄市府臨時更換會面地點，且學者未被告知正確的地點，跑錯地方，也耽誤一點與韓國瑜見面時間，韓國瑜還對媒體說，今天他等日本人等了25分鐘，引起日本學者不悅並貼文臉書澄清。

近日在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」中，有網友指出，一本日本雜誌報導的標題以「遲刻魔總統候補的爭議言論」引起討論，該本日本財經雜誌「週刊エコノミスト」報導中，記者田中淳指出，台灣明年一月舉行的總統大選中，最大在野黨國民黨推出的總統參選人韓國瑜，在與日本學者會面時，發生的「被遲到事件」。

網友看完報導紛紛留言「遲到大王揚名國際」、「遲到變韓國瑜的標籤了」、「國際認證，讓你們看笑話了」、「可以用遲刻魔這個名字加入漫威」，還有網友直言「重點不在遲到，在於說謊」。

當時發生遲到事件後，高雄市府也發出聲明稿澄清，強調是負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽而造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到。而市長事前也不知情，現場被被記者問及才有所說明，韓國瑜事後也向日本學者表示歉意。