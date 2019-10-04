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粉絲輪廓解析！韓粉鍾愛謝龍介、侯友宜 反應出韓國瑜的魔鏡

2019-10-04 15:38聯合新聞網 文／網路溫度計

國民黨總統參選人韓國瑜。圖／本報資料照片
國民黨總統參選人韓國瑜。圖／本報資料照片
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鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布退選，令國民黨不少人鬆一口氣，認為分裂危機解除後，藍營人士歸隊將有助於韓國瑜選情。但從近期的民調來看，韓國瑜與蔡英文兩人的支持度，差距反而逐漸擴大，令人不禁好奇原先支持郭台銘的這群「郭粉」，棄選後究竟都轉向何方。不過在摸清「郭粉」的實際動向之前，瞭解各自的「粉絲輪廓」有助於作出更正確的推判，以下將透過《DailyView網路溫度計》網路大數據調查，洞悉社群上的「郭粉輪廓」與「韓粉輪廓」，結果可能與你原先猜想的相當不同。

「郭粉輪廓」長這樣：住台北、男性、按讚追蹤韓的比例略勝柯

首先將「粉」定義為「與粉絲專頁貼文，產生『正面』互動行為的用戶」，如按讚、愛心等正面的心情回應，另一部分則透過語意與情緒分析判別留言是否為正面評論；反之「與粉絲專頁貼文，產生負面互動行為的用戶」就定義成「黑」。

上述定義的「郭粉」中，同時也有按讚追蹤韓國瑜粉絲專頁的比例，佔整體的26.1%，略高於預期；反倒是因為郭柯結盟，一直被視為兩者粉絲重疊度理應更高的郭柯兩人，「郭粉」中同時也有按讚追蹤柯文哲粉絲頁的比例，實際上只有24.6%，低於前者的交集，郭韓粉專的受眾重疊度更高。

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再來看「郭粉」的性別組成結構，男性佔整體的62%，女性則為38%，也就是說大部分「郭粉」主要以男性為主。至於居住地的分布情形，最多「郭粉」為台北市民，佔有整體比例的33.5%，其次則依序為台中13.4%、高雄12.2%。數據上來看，可以簡單說「郭粉」的粉絲輪廓是一群「住台北、男性、同時按讚追蹤韓的比例略勝柯」的民眾。

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「韓粉輪廓」長這樣：超愛韓冰、謝龍介侯友宜

至於許多人都相當好奇的韓粉輪廓，觀察他們同時有追蹤按讚的其他粉絲專頁中，被視為「護韓大將」主力之一的謝龍介意外的超越最佳輔選員韓冰，高達近40%，另外上榜的還有羅智強的34%、許淑華的32.8%、侯友宜的31.4%。值得注意的是韓粉鍾愛的是龍介仙代表的藍營南部草根形象，而且好口條、論述言之有物，也是過去韓國瑜過去被認為的庶民印象，另外韓粉也喜愛的侯友宜，則是凡事以市民為重，非選舉第一的父母官代表，如今韓粉喜歡的謝龍介、侯友宜象徵的意義，成為韓國瑜值得深思的部分。

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至於「韓粉」的性別組成數字結構，則相對較為平均，男性佔比51.2%、女性佔比48.8%，並沒有特別偏向某個性別族群。居住地的分布情況，原先認為應該韓流是從高雄市開始向外擴散，高雄市民應該佔組成的最大宗比例，不過實際上「韓粉」居住地的組成結構仍然以台北市的27.1%最多，其次才為高雄市的21%，台中市則佔有11.8%、新北市佔比7.2%、桃園市佔比6.8%。

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誰最容易被內容農場帶風？「韓粉」較易被影響

透過臉書按讚追蹤「內容農場」粉絲專頁的情況，可以觀察出一些端倪。由於此類網站的資訊多半真假政治訊息參雜，但是標題聳動。

外界常常批評「韓粉」是一群年紀偏大、低學歷為主，數據結果顯示，「韓粉」中按讚追蹤內容農場的比例為24.2%；「郭粉」的比例為22.9%；「蔡粉」的比例為22%；「柯粉」則遠遠低於前面三者，僅有7.2%。顯示「韓粉」確實較容易受到「內容農場」的影響被帶風向，「柯粉」相較來說較為不容易被農場文帶風向。

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