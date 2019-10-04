「郭韓合」沒想像中困難？兩邊陣營都端出同樣的政策牛肉

2019-10-04 14:17 聯合新聞網 文章提供／遠見



左起依序為旺宏董事長吳敏求、玉山科技協會理事長李紀珠、鴻海創辦人郭台銘、前行政院院長張善政、和碩董事長童子賢。 圖片提供／遠見 分享 facebook 一年一度的玉山科技年會登場，不少科技界重量人士皆參與盛會。其中鴻海創辦人郭台銘、擔任韓國瑜國政顧問團總召的前行政院長張善政，來自國民黨初選競爭最激烈的兩個陣營，互動最受矚目。他們到底擦出哪些火花？誰占了上風？

10月3日晚間，台大醫院國際會議廳擠滿大批媒體。突然間，閃光燈此起彼落，原來是國民黨初選落敗的鴻海創辦人郭台銘現身玉山科技年會。

主辦單位為久未發表公開談話的郭台銘做足面子，在年會開始前邀請他發表致詞十分鐘。郭台銘除了繼續闡述他的國政願景，也細數和玉山科技協會的緣分。

「本來還沒宣布（不參與總統大選連署）前，我是列為主講貴賓。後來退選了，名字就被拿掉，」郭台銘笑稱，和玉山科技協會年會理事長李紀珠是青梅竹馬，20歲時兩人就很熟，鴻海也向新光銀行借了不少錢（編按：李紀珠是新光金控副董事長）。

原本郭台銘還打算發表專題演講，「但專題演講的『位子』被張善政占走了，所以我只能在晚餐前致詞，」一席話聽在韓國瑜國政顧問團總召張善政耳裡，表情格外尷尬。

這也為外界增添不少想像空間：國民黨總統初選早該在7月15日民調公布時結束，但戰火仍持續延燒，甚至張善政演講才剛開始，郭台銘就起身離開，引發大批媒體跟隨，讓在台上闡述科技願景的張善政相形失色。

其實，郭台銘、張善政兩人不只互動受矚目，談論中美貿易戰、台灣未來AI（人工智慧）戰略也有交鋒。

較勁1〉中美貿易戰變科技戰，台灣該如何定位角色？

「要台灣獲利、美國達標、中國轉型成功，」郭台銘還是一如初選時的口號，強調中美貿易戰轉變為科技戰，對台灣是挑戰也是重要機會，台灣有足夠條件左右逢源，成為國際科技業與製造業的新樞紐。

例如，臉書（Facebook）計畫在2020年發行的臉書幣（Libra），郭台銘就認為台灣很有機會發展。他觀察，中國大陸原本有意引進臉書幣，最終因法規無法鬆綁，決定不引進臉書幣系統，並在深圳實驗中國政府自行研發的虛擬貨幣。

「（臉書幣和中國虛擬貨幣）這兩套系統，可以在台灣匯集，」郭台銘強調，這牽涉到更開放的科技立法，也和半導體、挖礦技術有關，正規劃成立「郭台銘學校」，請國內專家做台灣版臉書幣，也希望引進更多高科技人才、資金。

張善政也和郭台銘一樣，認為台灣科技業千萬不能在中美科技冷戰選邊站。他引用郭台銘的說法，「世界沒有G20（20國集團），只有G2（中國和美國），兩個標準都要follow（跟隨）、「政治要為經濟服務」，業界一定要在中美間求取最大利益。

特別是去年台灣外銷訂單，對美國雖然成長5％，但對中國大陸、香港卻是減少8％，整體看來仍是減少。張善政認為，身處中美科技戰風暴正中央的華為，是台灣供應鏈重要客戶，台灣該如何在中美貿易戰自處，仍需要思考，「蔡政府雖然有在努力，但還不夠聰明。」

面對即將到來的5G和AI時代，該如何與全球競爭，會是台灣必須思考的一大議題。 圖片提供／遠見 分享 facebook

較勁2〉AI時代來臨，台灣該如何發展AI？

早在初選時，郭台銘就拿著鴻海教育基金會編的《人工智慧導論》四處推廣，還捐贈3萬5000本給全台100所學校，要將台灣打造為AI科技島。如今他的豪情壯志依舊未減，一再強調要推動AI與各行各業整合，並布建5G資訊高速公路。

AI也同樣是張善政關注的重點。他認為中美貿易戰對中國而言，是「短空長多」。在缺芯（半導體）之痛下，中國勢必加大技術自主，過去台商至中國大陸設廠、參與中國經濟成長的模式將會被改寫。

他進一步解釋，大數據、AI會是未來中國兩大發展重心。若要發展這兩大重心，中國並不需要台灣幫忙，造成台灣和中國競爭愈來愈多。

因此台灣也必須要有自己的AI策略。張善政觀察，若以機械製造業為例，台灣的深度絕對勝過中國大陸，但很多大陸台商思考是否回流時，往往因土地和勞力成本而打退堂鼓。未來政府應該以更完善的智慧製造策略，協助業者降低勞力成本，進而加快回流台灣腳步。

較勁3〉改變的場域，在國會還是在總統府？

初選落敗、放棄總統連署的郭台銘，近日和台灣民眾黨提名的立委參選人合拍宣傳照。「郭董舞劍，意在國會」的情勢愈來愈明顯。

郭台銘認為，台灣要能在中美科技戰左右逢源，得仰賴更開放的科技立法環境、更大膽的創新試驗環境、引進國際級高科技人才、引進全球創業資金和創業資本家。

但他話鋒一轉，感嘆當今立法院缺乏具有科技實務經驗的人才，「立法都變成妥協。」即使台商回流投資金額已破6152億元台幣，不少台商的資金仍因法規限制回不來。

郭台銘和前美國眾議院議長保羅・萊恩（Paul Ryan）會面時，就不斷請益美國在中美貿易戰時吸引美商資金回流的立法策略。他也預計以此為本，推動國會修法，希望可以吸引更多台商資金回流，「和一群志同道合的立委推政策。」

至於張善政擔任韓國瑜國政顧問團總召以來，不時和韓共同規劃國政願景。對於外界一再點名他出任韓副手，張善政辦公室發言人黃曼昕鬆口表示，只要社會大眾普遍認為張任副手對韓有加分，「他會同意」。

對照郭台銘、張善政的科技藍圖，兩人皆主張台灣在中美貿易戰裡不能選邊站，台灣必須要有自己的AI策略。分別放眼國會、輔佐總統候選人的兩人，其實政策牛肉並無太大差異。或許這正代表，「郭韓合」並沒有想像中的困難。

鴻海創辦人郭台銘提出將台灣打造為AI科技島的理想。 圖片提供／遠見 分享 facebook

（作者／陳育晟 攝影／蘇義傑 本文出自2019.10.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）