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獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

觀察站／藍綠攻擊號角 怎闢出加分戰場？

2019-10-04 00:32聯合報 本報記者劉宛琳林敬殷

總統大選愈來愈激烈，藍綠要如何打出新競選節奏搶票，各界都關注。 圖／聯合報系...
總統大選愈來愈激烈，藍綠要如何打出新競選節奏搶票，各界都關注。 圖／聯合報系資料照片
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總統大選倒數一百天，撇開親民黨是否另提人選投入選戰的變數，目前呈藍綠對決態勢。蔡英文總統民調領先，繼續持盈保泰；國民黨總統參選人韓國瑜昨向支持者喊話，表示自己的民調支持度仍然強大，力求「穿雲箭」有所突圍。

蔡陣營也了解，目前選情相對領先，對手當然會以攻勢為主，但不代表自己就處於守勢。蔡今天在屏東排滿行程，顯然也未鬆懈。

從角色來看，民進黨作為執政黨，蔡英文的競選主軸也以國政為優先，因此，選戰剩下最後一百天，除了難以避免的口水戰，藍綠攻防也會被拉回到政策討論。對綠營而言，改以政策對話論戰，也能減少對手用一些錯假訊息來製造「混淆視聽」的機會。

相形之下，韓陣營除了國政顧問團拋出政見，還要面臨民調滑落、「黑韓」勢力鋪天蓋地的攻擊，以及黨內隱隱醞釀「換瑜」的風聲，可謂多方作戰。

韓國瑜昨天雖吹起攻擊號角，不斷細數蔡英文三年半來的執政，不管在經濟、外交、兩岸，還是人民生活上都表現得差強人意，但同樣的台詞，已在各個場合說過數遍，在倒數百日的記者會重複敘述，少了新意，恐怕也難感動中間選民。

韓的當務之急，應是開闢新戰場，打出一個新競選節奏，全面檢驗蔡政府的執政，引誘敵人到自己開拓的戰場防守，才能夠為己加分。

2020選舉韓國瑜蔡英文民調民進黨親民黨國民黨

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