韓國瑜二度訪美 預定11月上旬

2019-10-02 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／高雄報導



美國南加大公共政策學院院長Jack H. Knott（左）昨到高雄市政府拜訪高雄市長韓國瑜（右），並送邀請函邀請韓國瑜到南加大演講。 圖／取自韓國瑜臉書 分享 facebook

高雄市長韓國瑜何時二度訪美備受關注，美國南加大公共政策學院院長Jack H. Knott昨天拜訪韓國瑜，送邀請函希望他到南加大演講。據了解，韓訪美行預定在11月的第二周，將會見美方政商、學界及僑界人士。

韓國瑜昨天下午會見Jack H. Knott一行人，但行程不公開，僅透過臉書直播部分內容，韓國瑜臉書發文表示，雙方見面交流城市高等教育、青年創業等議題。雙方相談甚歡，交換禮物時，Jack H. Knott送上一張邀請函，邀請韓國瑜到南加大演講。韓國瑜表示，對方希望他有機會去南加大發表演講。

韓國瑜鼓勵台灣的大學生就學期間，能有1年時間赴海外的大學遊學，台灣下一代必須走開放的道路。

訪美行何時啟程，韓國瑜競選辦公室表示，行程還沒確定，一定案會立刻對外說明。

據了解，韓國瑜訪美傾向安排在11月的第二周，若拖過11月第二周，就會接近11月底美國重要節日感恩節，許多會面行程恐會因此受到影響，因此最遲會在11月中上旬。預定停留7至10天，比照今年4月訪美行，仍是橫跨東西岸的鐵人行程，但這趟出訪，身分轉換為總統參選人，將赴華府會見政商人士，也安排南加大校園演講、到舊金山等地會見僑胞爭取支持，希望能再度颳起海外「韓流」旋風。