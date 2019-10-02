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韓國瑜爭取年輕選票 將辦創業座談

2019-10-02 00:25聯合報 記者蔡容喬蔡孟妤劉宛琳／連線報導

高雄市青年局昨天成立，市長韓國瑜（右四）、青年局長林鼎超（右五）共同揭牌。 記者...
高雄市青年局昨天成立，市長韓國瑜（右四）、青年局長林鼎超（右五）共同揭牌。 記者蔡容喬／攝影
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高雄市青年局昨天由市長韓國瑜及局長林鼎超共同揭牌成立，幫助青年創業及就業，但屢遭綠營質疑青年創業基金百億元何時到位，韓國瑜昨天忍不住動怒說，「為什麼要一直不停唱衰、雞蛋裡挑鋼筋水泥？抹黑潑糞、非常非常無聊。」

此外，代表國民黨參選總統的韓國瑜為搶攻青年票，競選辦公室也將安排一系列跟青年相關的活動，舉辦青年創業、電子商務相關產業之旅與青年進行對談，拉抬韓國瑜在廿歲及四十歲族群的民調支持度。韓陣營指出，民進黨這次選舉對年輕人訴求就是「亡國感」，未來韓競辦也將透過對民調數據分析，選出一個現在青年最需要的主訴求，並以此舉行相關活動座談；也會藉由國民黨全國青年工作的力量一起打選戰，拓展韓在年輕族群的選票。

韓國瑜在青年局揭牌致詞表示，他年輕時白天讀大學、晚上當警衛，也想過要發明，「可惜我沒有第一桶金，到現在還沒成功。」成立青年局就是要幫年輕人的創意成真、商業化，不培養年輕人將來一定會後悔。他對年輕人想法是「我們養你小、你養我們老」，沒現金的政府跟民間集資幫助你，當你成長茁壯再回饋社會，台灣一代一代才有出息、才有未來。

高雄市青年局昨天揭牌，市長韓國瑜（左）說，青年局將作為協助年輕人創業的整合平台，...
高雄市青年局昨天揭牌，市長韓國瑜（左）說，青年局將作為協助年輕人創業的整合平台，更有在地產官學界做後盾。 記者蔡容喬／攝影
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針對「Wecare高雄」發起人尹立在臉書發文質疑青年局原本規畫百億元資金，但今年市政府只編列三億元、民間募款僅兩千多萬元，韓回應說，「青年局今天才成立，一百億到位是逐步的。一直喜歡提這個題目，我覺得非常奇怪。」

韓國瑜表示，市府擠出三億元，加上銀行七億五千萬元貸款，還有民間游資、創投天使基金大概約廿億元，「這是非常好的一步，為什麼要不停唱衰？好像唱衰才存在的樣子，為什麼要雞蛋裡面挑骨頭？現在雞蛋裡面挑鋼筋、水泥啦。」

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