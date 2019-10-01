「挖牆角」讓宋楚瑜不諒解？柯文哲：我們還很好

2019-10-01 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市長柯文哲受訪表示台灣95%都是台灣派，不要一再抹紅。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

親民黨主席宋楚瑜可能五度參選總統，台北市長柯文哲表示，世間什麼事情都有可能發生，所以要相信亞當史密斯的理論，每個人追求他的利益，只要是合法的，合起來還是國家最大利益，更何況你也沒有辦法要求人家做什麼，不可以做什麼，這也沒有辦法。

對於柯文哲挖親民黨牆角等事件，柯文哲說，會和宋楚瑜解釋。因為台北市政府太過公開透明，有些事情常常都是被迫緊急處理，來不及事前告知，都是看到報紙，想說糟糕，趕快去處理，有時候人家覺得怎麼沒有事前通知，沒辦法是被媒體追著跑的。

有關和宋楚瑜會面時間，柯文哲說，反正不急，方便就好，何必一定要追時間，宋楚瑜和他還很好。

柯文哲表示，這次選舉比較糟糕的地方是，大家好像都不講政策，也沒有邏輯，他看就是一場很傲慢的選舉，看晚上的政論節目，大家都在講說怎麼選贏，從來都沒有講說你選上，台灣會怎麼樣，雙方不提政策，從1996年台灣選總統到現在，大概是最糟糕的一次。

柯文哲說，今天在台灣，除了百分之五，他不敢說百分之百，有百分之九十五都是台灣派的，台灣主體性、台灣的優先，這個不用去懷疑人家，他長期對某個黨、某些政治人物長期抹紅，就非常感冒，就不要用馬維拉、扁維拉的方式處理國政問題，回到科學數據對話，他這次口號是國家治理，不要老是拿統獨、芒果乾，到底是要保衛台灣，還是保衛中華民國，蔡英文也不敢講啊。