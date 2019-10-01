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握總統門票 親民黨掀路線之爭

2019-10-01 01:11聯合報 記者鄭媁、林麗玉蔡佩芳／台北報導

親民黨主席宋楚瑜（左）握有2020總統大選提名門票，台北市長柯文哲（右）想爭取合...
親民黨主席宋楚瑜（左）握有2020總統大選提名門票，台北市長柯文哲（右）想爭取合作機會。 圖／聯合報系資料照片
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親民黨握有二○二○總統大選提名門票，是否自己推出人選備受政壇關注，在黨內也掀起路線之爭，雙方人馬隔空交火，還傳出要開鍘清黨，差點演變成家變。橘營人士表示，黨內確實有兩派意見，一派認為黨主席宋楚瑜應該再戰；另一派則認為，親民黨的門票應該與別人合作。

宋楚瑜自七月中開始走訪基層三個月，預定十月中召開決策委員會議拍板。幕僚指出，宋楚瑜雖未動念再出馬參選，但面對基層勸進，宋楚瑜正「慎重考慮」。

親民黨內人士放話，指親民黨被台北市長柯文哲「下毒」，黨應該「排毒」才會強大。半年前離職的前文宣部副主任吳崑玉則在臉書發難，批評「黨務人士」頻向媒體放話，把親民黨從最佳男主角變成賣票黃牛，連鐵桿支持者都傷心掩面。

吳崑玉表示，親民黨這張「門票」，是多少幹部、支持者，多少年的血汗累積起來的，郭台銘還沒退選前，到處放消息要賣門票的，不就是這些「黨務人士」？快把親民黨最後一點點黨格尊嚴玩掉了。

吳崑玉也說，親民黨已是小黨，團結都來不及，與其一再放話造成黨內鬥爭，「都十月了還沒看見區域和不分區立委提名名單，是要怎麼選？」

不過，親民黨秘書長李鴻鈞表示，黨內沒有所謂主戰、主和兩派人馬。黨內人士也說，參選與結盟都是為了親民黨，但若有人意氣用事放話，對黨沒有幫助。

吳崑玉的批評，被解讀是將矛頭對準組織部主任張碩文。張碩文回應，他不清楚對方為何批評，親民黨不會賣門票，無論選擇何種決定，都會尊重一百五十七萬支持者賦予親民黨的責任，慎重面對；對於前輩的指責，他不予回應。

張碩文表示，親民黨二○二○大選不會缺席，目前已有兩個方案在思考，除了宋楚瑜自己披掛上陣，也考慮與他人展開合作；至於是否與提議籌組「民主大聯盟」的國民黨立委王金平合作？張碩文說，親民黨秉持開放態度，只要理念相同，都可一起合作。

2020選舉親民黨宋楚瑜

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