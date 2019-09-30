宋楚瑜考慮再選 7月已下鄉

2019-09-30 13:07 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 蔡佩芳 ／台北報導



握有2020總統大選一張門票的親民黨將不會缺席，待親民黨主席宋楚瑜完成基層走訪後，預定十月中決定提名作業。幕僚表示，宋楚瑜雖未動念再次參選，但面對基層勸進，宋楚瑜正「慎重考慮」。

親民黨組織部主任張碩文表示，親民黨在2020不會缺席，目前已有兩個方案在思考，除了宋楚瑜自己披掛上陣外，也考慮與他人展開合作。至於與他人合作的可能模式？張碩文表示，必須要等決策委員會討論，現階段他無法做出任何說明。

對於親民黨前文宣部副主任吳崑玉批評，親民黨被「黨務人士」把最佳男主角變成「賣票黃牛」，被認為矛頭對準張碩文。張碩文表示，他不清楚對方為何批評，他一向最反對「賣票說」，親民黨不會賣門票，不論選擇哪一案，尊重157萬支持者賦予親民黨的責任，以慎重嚴肅態度面對。張碩文表示，前輩的指責，他不予回應。

宋楚瑜從七月中旬開始下鄉，展開三個月地方請益之旅，過程低調，沒有對外公布行程。待宋楚瑜結束基層走訪，親民黨預定十月中舉行決策委員會，決定總統大選提名作業。

張碩文表示，他陪宋楚瑜走訪基層時，面對的幾乎都是勸進聲，民意深感藍綠惡鬥的嚴重，對無人能牽制蔡英文感到無力；對藍營則感嘆人人考慮個人利益大於政黨利益，沒有以國家利益為重。

張碩文分析，親民黨可以吸納知識藍、經濟藍與知識綠、經濟綠，開拓中間選票。蔡英文總統在上次選舉拿到680萬票，現在跌至基本盤500萬票，流失的選票若能支持親民黨，加上上次大選親民黨拿下的157萬票，親民黨可有約340萬票的實力。