觀察站／蔡賴要搭配 須先重建互信

2019-09-30 00:22 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇



「蔡賴配」是民進黨內公認最強組合。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

為打贏二○二○大選，蔡英文總統開始尋覓副手，行政院前院長賴清德一直被放在檯面上討論。雖然「蔡賴配」是民進黨內公認最強組合，但經過總統初選競爭，雙方陣營充滿埋怨與猜忌；現在蔡賴若要搭配，關鍵是如何重新建立互信。

民進黨總統初選是一個不斷撕裂的過程，一開始賴清德的起手式引發蔡陣營強烈不滿，接著蔡陣營質疑賴的誠信問題，雙方到達撕破臉的程度。隨後黨內立委或公職開始選邊站，賴也為自己辯護或反擊，中間曾經歷兩次「蔡賴會」，但蔡賴之間的關係沒有好轉，反而更陷冰點。

當時蔡賴最重要的問題是談話根本沒有交集，就算由幕僚到黨中央溝通，最後也是僵持不下，無功而返。尤其雙方心裡目標從來不同，只要接觸就是摩擦的開始，說話的人與聽話的人各有執念，終究形成敵對的局面。

如今時空環境已經改變，但蔡賴合作不只攸關兩人，還得視賴是否能對黨內大多數同志及執政團隊重拾信任。假定蔡英文已經對賴正式發出邀請，現在球就在賴清德手中，可以決定繼續加入比賽或將球交給別人；但賴只要重回戰場就必須把過往恩怨全部放下，尤其擔任副手不比出任閣揆，未來將完全以總統為主，更不可能有自主性。只要接受這個任務，再度與蔡建立高度互信將完全是賴清德的責任。

賴清德經常表示，卸任公職的他，願望是看書或釣魚，但實際上他仍憂國憂民，更不可能放著民進黨的未來不顧。

如今面臨抉擇時刻，沉寂多時的賴清德又成為黨內最熱門的話題，到底未來的局面是蔡賴配、蔡賴合或蔡賴和，賴此刻恐怕還在聆聽自己內心的聲音。