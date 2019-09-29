李佳芬訪海線基層 台中紅黑再團結

2019-09-29 19:11 台灣醒報 記者劉東皋╱台北報導



李佳芬（前中）參加台中青荷總會大會，有近千人與會，大會宣布將成立韓國瑜競選後援會。（Photo by 劉東皋／台灣醒報） 分享 facebook 「是韓國瑜再次讓中華民國國旗四處飄揚，韓國瑜若當選，要重建大家對中華民國的信心。」韓國瑜夫人李佳芬29日中午前往沙鹿參加台中市青荷聯合總會108年大會，代表韓國瑜與台中海線基層民眾見面，地方紅黑派大老再次齊聚相挺，顯示大團結。

紅黑要角全到齊

台中青荷總會的會員主要是後備軍人、憲兵與青溪婦聯會等成員，是由前內政部長長廖了和前台中縣議長林敏霖共同成立，目前由廖了以擔任總會長，林敏霖擔任副總會長兼執行長，兩人皆為台中地方紅派代表人物。29日青荷總會沙鹿餐會席開近百桌，紅派代表前議長張清堂、現任議長張清照兄弟，及黑派顏清標、立委顏寬恆、副議長顏莉敏父子女全數到場。

除了延續8月底台中山海屯秋節聯誼會的活動熱潮外，前來與會的眾藍營立委參選人，新增一位即將代表國民黨參選台中第一選區的林佳新；林佳新從高雄空降台中參選，被視為代表韓國瑜的人馬。李佳芬特別要從高雄到台中參選的林佳新，更努力勤跑基層，發揮衝力與衝勁。

要讓國旗四處飄揚

李佳芬致詞時說，今天台灣的環境在亞洲地區可說是逐步落後並日趨嚴重。韓國瑜出來目的不是為自己，而是要讓中華民國更好；她記得小時候雙十國慶都可看到國旗的旗海飄揚，但如今卻不復過往，她希望未來台灣可以重新找回對中華民國的信心，讓中華民國的發展更加提升。

這場選戰，李佳芬認為，是在打一場信任與緊密團結的選戰。以台灣人民的素質和認真努力的精神，各行各業應該可以更好，而不是只有現在這樣子而已。所謂的接地氣，是要對基層不斷的接觸、關心與了解。並為基層解決問題。

不過，對於目前郭台銘、王金平各有所思、未能團結的情況，李佳芬在接受本報記者提問時說，這需要由國民黨中央出面發言才好，她無法親自回答。

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