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兩黨初選釀僵局 學者：理念性格所致

2019-09-29 15:20台灣醒報 記者張元融╱台北報導

前行政院長賴清德未出席28日全代會，但在陳菊的撮合下，已在高雄與蔡英文會面過，可...
前行政院長賴清德未出席28日全代會，但在陳菊的撮合下，已在高雄與蔡英文會面過，可見蔡賴配成局機率提升。（photo by賴清德臉書）
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針對藍綠兩黨在總統初選後造成的裂痕，蔡賴配至今仍沒有成型、郭棄選堅決退黨，二者是意氣之爭或理念之爭？學者曲兆祥說，因為當初理念相近，郭台銘長期與國民黨走得較近，但郭在選舉後變得不能接受國民黨傳統思維了，自己有資源，當然不必被綑綁。學者廖達琪則說，蔡賴之爭是民進黨內理念的兄弟鬩牆，現在看來，賴確實受委屈了。

蔡賴理念之爭

台師大政治所教授曲兆祥表示，蔡賴之間的嫌隙，本質上是黨內理念之爭，賴清德的背後有著獨派支持者（喜樂島聯盟、一邊一國等），這群人平均年齡高、地位高，理念具有很高的理想性，討厭蔡英文的務實模式，因此賴對於台灣前途的認知與蔡完全不同。據了解，賴雖未出席28日民進黨全代會，但在陳菊的撮合下，已在高雄與蔡英文會面過，可見蔡賴配成局機率提升。

至於國民黨的郭、韓理念嫌隙，曲兆祥說，國民黨的支持者可分為基層藍、知識（理性）藍與本土（傳統）藍，本土藍以馬英九、王金平為代表，郭、韓之間的矛盾，即可理解為基層藍、知識藍與本土藍的3方分歧。

郭有自己資源

針對為何藍綠兩黨初選後為何都未見大團結，好似僵持不下？曲兆祥說，可從政治人物的性格（character）來看，賴清德是一個非常擇善固執、自我肯定的人，不被外在的說法束縛，初選時說過：「如果初選落敗，一定會接受結果」，因此他至今沒有給蔡英文搗蛋。曲兆祥說，賴勢必會全程輔選新潮流中的賴系子弟兵。

「拿郭與賴對比，郭董意氣用事的成分比較多一點，」曲兆祥說，但絕對不全然只是意氣的問題，與郭個人的生涯規劃也有關，且背後一定有中、美的因素摻雜，例如說，富智康被查、廣州廠遭市政府撤資等。曲兆祥也認為，不是郭董在跟國民黨嘔氣，郭有自己的資源，「郭根本不需要被綁在國民黨裡」。

郭、韓非國民黨核心

「蔡賴之爭，屬於民進黨系統內的兄弟鬩牆，內部的理念派系之爭。」中山大學政治所教授廖達琪說，賴清德來自深綠獨派，而且是從基層上來的，初選時的民調制度不公、將柯文哲納入民調，近期卓榮泰才對他道歉，當然讓他感到受委屈了。

「郭、韓則都不是國民黨核心，他們2個都來自國民黨外圍，理念差異本就與傳統國民黨迥異。」廖達琪認為，郭台銘是被勸進參選的，選舉以來對國民黨產生諸多不滿，尤其對吳敦義挺韓感到生氣，如今棄選後，會更加貫徹自己原先的理念，甚至佈局2024年。她也說，國民黨要化解與郭的嫌隙，就看韓國瑜的努力了。

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2020選舉郭台銘韓國瑜賴清德蔡英文

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