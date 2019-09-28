非賴不可？蔡賴密會曝光 賴：給我時間

「蔡賴配」是否成局？蔡賴密會後更引發外界關注。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

多方人士證實，蔡英文總統與行政院前院長賴清德是在本周二下午於高雄見面，蔡向賴表達合作的態度，但賴尚未給予正面回覆。台南市長黃偉哲昨天證實，蔡、賴已在一個很和善的氣氛下見面，但這由當事人去講，不需要第三者越俎代庖。

據了解，這場會面是蔡英文主動提出，當天上午，蔡英文在台中漢翔公司主持空軍新式高級教練機出廠典禮後，隨即南下高雄，就是為了這場「蔡賴會」。

當天會面是在總統府秘書長陳菊的一位高雄友人家中，除了蔡、賴兩人，還有陳菊、蔡總統連任辦公室總幹事林錫耀、初選期間替賴操盤的民進黨台南市黨部主委黃先柱等人，一個多小時的會面，氣氛相當融洽。

據了解，蔡多次透過陳菊及黨內重要人士希望與賴會面，在這場蔡賴會之前，蔡總統曾兩度到台南，卻都吃了軟釘子。不過，隨著總統選舉局勢越趨明朗，蔡陣營認為時機成熟，再度透過友人及民進黨主席卓榮泰等人穿梭，才促成這場會面。

據了解，蔡總統抵達時，賴清德已在屋內等候，兩人一開始即試圖化解初選期間的誤解與猜忌；賴提出問題，蔡立即解釋，雙方有來有往，林錫耀及黃先柱也不時補充。

後來，蔡主動向賴表達，希望未來兩人繼續合作的訊息，賴也明白蔡的用意是「蔡賴配」。不過，賴表示，希望蔡總統能再給他時間思考，蔡也表達理解。

席間，雙方針對總統及立委選情交換意見，蔡也清楚向賴表達，在總統選情相對穩定情況下，國會過半是首要目標，盼賴扮演關鍵角色，賴也表達會盡全力輔選立委。

賴也提前告知蔡總統，他不會出席民進黨全代會。相關人士說，由於賴還需要時間思考，與其出席全代會，被迫回應相關問題，不如不出席避免橫生枝節，最後才會以時間為由，缺席昨天全代會。

陳菊昨面對媒體詢問蔡賴會，陳菊多次表示「我不知道，沒有」，也否認居中牽線。