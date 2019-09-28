親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高鐵南延案拍版
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
餐桌上美味代價
政治
軍事
綜合

非賴不可？蔡賴密會曝光 賴：給我時間

2019-09-28 23:52聯合報 記者林敬殷丘采薇蔡晉宇／台北報導

「蔡賴配」是否成局？蔡賴密會後更引發外界關注。圖／聯合報系資料照片
「蔡賴配」是否成局？蔡賴密會後更引發外界關注。圖／聯合報系資料照片
分享

多方人士證實，蔡英文總統與行政院前院長賴清德是在本周二下午於高雄見面，蔡向賴表達合作的態度，但賴尚未給予正面回覆。台南市長黃偉哲昨天證實，蔡、賴已在一個很和善的氣氛下見面，但這由當事人去講，不需要第三者越俎代庖。

據了解，這場會面是蔡英文主動提出，當天上午，蔡英文在台中漢翔公司主持空軍新式高級教練機出廠典禮後，隨即南下高雄，就是為了這場「蔡賴會」。

當天會面是在總統府秘書長陳菊的一位高雄友人家中，除了蔡、賴兩人，還有陳菊、蔡總統連任辦公室總幹事林錫耀、初選期間替賴操盤的民進黨台南市黨部主委黃先柱等人，一個多小時的會面，氣氛相當融洽。

據了解，蔡多次透過陳菊及黨內重要人士希望與賴會面，在這場蔡賴會之前，蔡總統曾兩度到台南，卻都吃了軟釘子。不過，隨著總統選舉局勢越趨明朗，蔡陣營認為時機成熟，再度透過友人及民進黨主席卓榮泰等人穿梭，才促成這場會面。

據了解，蔡總統抵達時，賴清德已在屋內等候，兩人一開始即試圖化解初選期間的誤解與猜忌；賴提出問題，蔡立即解釋，雙方有來有往，林錫耀及黃先柱也不時補充。

後來，蔡主動向賴表達，希望未來兩人繼續合作的訊息，賴也明白蔡的用意是「蔡賴配」。不過，賴表示，希望蔡總統能再給他時間思考，蔡也表達理解。

席間，雙方針對總統及立委選情交換意見，蔡也清楚向賴表達，在總統選情相對穩定情況下，國會過半是首要目標，盼賴扮演關鍵角色，賴也表達會盡全力輔選立委。

賴也提前告知蔡總統，他不會出席民進黨全代會。相關人士說，由於賴還需要時間思考，與其出席全代會，被迫回應相關問題，不如不出席避免橫生枝節，最後才會以時間為由，缺席昨天全代會。

陳菊昨面對媒體詢問蔡賴會，陳菊多次表示「我不知道，沒有」，也否認居中牽線。

2020選舉陳菊蔡英文林錫耀賴清德卓榮泰黃偉哲民進黨

相關新聞

藍綠白今台中拚場 李佳芬代夫出征 蔡趕場回防

2019-09-28 23:43

蔡賴配成形？ 蔡英文：選戰隊伍 賴絕不會缺席

2019-09-28 23:42

台商後援會成軍 韓國瑜：國家從來沒這麼危險

2019-09-28 23:55

提名王金平？ 親民黨：他恐難守住157萬票

2019-09-29 00:16

2020這一戰…蔡：對手在國內 更在對岸

2019-09-29 00:14

新聞眼／「檯面下的暗流」綠的一顆未爆彈

2019-09-29 00:05

楊世光出席新黨支持者台南餐會 首度與洪秀柱同台

2019-09-28 21:40

海外後援會成立 韓國瑜肯定台商心繫台灣

2019-09-28 19:09

影／首場粉絲見面會 郭台銘喊話：轉戰立法院

2019-09-28 18:59

郭台銘參選影片曝光 不獨善其身要兼善天下救台灣

2019-09-28 18:58

郭粉感恩會重轟韓國瑜！郭台銘籲支持不服務政黨立委參選人

2019-09-28 18:48

柯文哲爭取總統提名門票？親民黨：先說是否暗助蔡英文

2019-09-28 17:43

韓國瑜海外台商後援會今成立 劉雙全：2萬台商拉20萬票

2019-09-28 16:49

赴美助選是「蔡賴配」前兆？ 賴清德：不用講這麼遠

2019-09-28 15:51

許信良：蔡賴配是確保2020勝選最佳保證

2019-09-28 15:29

妙天揭國會黨神秘面紗 將力挺韓國瑜

2019-09-28 15:10

妙天解盤第三勢力 王金平大聯盟搞不成

2019-09-28 15:08

陳菊等人幕後穿梭 全代會前營造蔡賴合

2019-09-28 14:48

韓國瑜：再讓蔡英文執政4年 只有老天爺知道會變怎樣

2019-09-28 14:42

韓國瑜參加原住民豐年祭 民眾高喊當選

2019-09-28 14:10

蔡賴配成局？ 林俊憲：國會過半才是最大挑戰

2019-09-28 13:40

提名王金平？ 親民黨：恐非是能守宋楚瑜157萬票的人選

2019-09-28 13:24

王金平披橘袍？ 親民黨：需守住宋157萬票門檻

2019-09-28 13:11

觀察站／蔡聲勢漲 能否拉抬民進黨成隱憂

2019-09-28 13:09

民進黨今黨慶 蔡賴不同框

2019-09-28 13:05

孫大千：陳明文未能交代300萬疑雲 將成民進黨2020破口

2019-09-28 12:05

韓國瑜任首席副主席？ 吳敦義：曾永權已是韓總幹事

2019-09-28 12:02

蔡賴配是否成形？ 蔡：會適時提出最佳組合

2019-09-28 11:22

【即時短評】民進黨要贏2020 蔡英文自己好還不夠

2019-09-28 11:17

民進黨黨慶「蔡賴同框」破局 陳水扁預計出席

2019-09-28 11:16

不捨韓國瑜遭攻訐 洪秀柱：這是一系列黑韓

2019-09-28 10:48

蔡壁如：柯文哲應該是不會選總統 蔡賴配？她沒意見

2019-09-28 10:45

賴清德：10月赴美無關蔡賴配

2019-09-28 01:30

蔡總統論文國圖開放 數小時破萬人次點閱

2019-09-28 01:27

「蔡賴配」成局赴美爭取台僑支持？ 賴清德今晚回應了

2019-09-27 22:36

蔡賴配成局？賴十月中赴華府 蔡營：確定後再整體說明

2019-09-27 21:22

蔡英文派「未來副手」賴清德赴美？賴營：無關蔡賴配

2019-09-27 20:57

影／蔡英文論文國圖上架 呂秀蓮：只能證明她有寫論文

2019-09-27 20:43

2020選舉大混戰 聯合新聞網選舉專題帶你掌握所有趨勢

2019-09-05 11:00
看更多

熱門文章

「苟延殘喘」當台大教授 李茂生：年金改革打不倒我

2019-09-28 10:29

韓國瑜：再讓蔡英文執政4年 只有老天爺知道會變怎樣

2019-09-28 14:42

孫大千：陳明文未能交代300萬疑雲 將成民進黨2020破口

2019-09-28 12:05

火速批准郭台銘退黨 吳敦義：國民黨立委還需要郭關心

2019-09-28 11:40

郭粉感恩會重轟韓國瑜！郭台銘籲支持不服務政黨立委參選人

2019-09-28 18:48

妙天揭國會黨神秘面紗 將力挺韓國瑜

2019-09-28 15:10

黃捷：遭韓粉包圍辱罵 決定提告

2019-09-28 13:08

郭台銘與民眾黨立委參選人拍定裝照 柯文哲：他有答應

2019-09-28 09:30

基隆港登軍艦搶看全球最老海獅艦 海軍：湧入12萬人

2019-09-28 17:45

提名王金平？ 親民黨：恐非是能守宋楚瑜157萬票的人選

2019-09-28 13:24

國軍戰備月 陸軍渦輪發煙車逞威遮蔽觀音海岸

2019-09-28 12:47

談兩岸關係 洪秀柱嗆民進黨「俗辣、只敢來陰的」

2019-09-28 20:01

影／高鐵南延屏東 韓國瑜盼經過高雄市市區

2019-09-28 12:48

吳敦義考慮自提名不分區立委？洪秀柱：不予置評

2019-09-28 15:30

送「白目」進「喬來喬去」立院？柯文哲：發揮鯰魚效應

2019-09-28 09:26

聯合國大會辯論 巴拉圭7年來首度未提台灣

2019-09-28 13:55

私菸案效應？黃暐瀚：要求總統府道歉 湧現「批瀚文章」

2019-09-28 16:36

不捨韓國瑜遭攻訐 洪秀柱：這是一系列黑韓

2019-09-28 10:48

柯文哲祭孔 談韓國瑜天意說「那就這樣吧」

2019-09-28 09:34

爭睹海獅潛艦艙區 他們冒雨排隊到入夜近十點半

2019-09-28 22:56

睽違11年重返黨中央 陳水扁：內心百感交集

2019-09-28 17:56

稱對岸改邪歸正 馬英九：蔡總統棄孔也拋棄為政之道

2019-09-28 16:49

柯文哲爭取總統提名門票？親民黨：先說是否暗助蔡英文

2019-09-28 17:43

影／首場粉絲見面會 郭台銘喊話：轉戰立法院

2019-09-28 18:59

扁隔11年再進民進黨中央 陳致中：他必定感觸良多

2019-09-28 22:34

年輕的朱教授來了 朱立倫臉書回憶教書日子

2019-09-28 12:10

基隆營區開放湧12萬人 軍迷排隊7小時爭睹海獅潛艦

2019-09-28 18:03

妙天解盤第三勢力 王金平大聯盟搞不成

2019-09-28 15:08

民眾黨聲援明挺港遊行？柯文哲：樂觀其成、順其自然

2019-09-28 10:21

民進黨黨慶「蔡賴同框」破局 陳水扁預計出席

2019-09-28 11:16

【即時短評】民進黨要贏2020 蔡英文自己好還不夠

2019-09-28 11:17

全代會展現團結氣勢 民進黨2020仍有隱憂

2019-09-28 18:36

自提名參選下屆不分區搶進國會？ 吳敦義：我會考慮

2019-09-28 11:54

蔡英文、賴清德高雄會面 綠營人士爆：有6人在場

2019-09-28 20:59

影／睽違11年再回黨中央 扁「百感交集」致詞24秒快閃

2019-09-28 18:17

赴美助選是「蔡賴配」前兆？ 賴清德：不用講這麼遠

2019-09-28 15:51

韓國瑜早起祭孔表敬意 民眾爭過最貴「聰（蔥）門」

2019-09-28 10:25

柯文哲揶揄韓國瑜 吳子嘉捕槍：韓市長很會爬樹

2019-09-28 21:43

蔡賴配是否成形？ 蔡：會適時提出最佳組合

2019-09-28 11:22

免費贈送國旗搶光光 國民姐姐：讓國旗插滿台灣

2019-09-28 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top