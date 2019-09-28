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妙天解盤第三勢力 王金平大聯盟搞不成

2019-09-28 15:08聯合新聞網 中評社28日電

國會黨主席悟覺妙天。 中評社
國會黨主席悟覺妙天。 中評社
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針對台灣政局，國會政黨聯盟（簡稱：國會黨）主席悟覺妙天接受中評社訪問表示，他研判鴻海創辦人郭台銘與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲應該不會參選2020，郭柯合目標還是放在衝5％的政黨票，2024不用拼連署直接參選。至於中國國民黨不分區立委、前立法院長王金平想組大聯盟成功機率不高，他會勸王留在國民黨。

悟覺妙天，1934年生，屏東縣潮州鎮人，國防管理學院畢業、中國文化大學政治系研究所研究，學禪超過36年，1999年成立社團法人台灣禪宗佛教會，2011年成立財團法人釋迦牟尼佛救世基金會，2015年1月27日參與民國黨創立，2018年10月18日創立國會政黨聯盟，擔任黨主席，民國黨於2019年1月25日併入，目前國會黨的黨員人數，估計超過30萬人，分布全台。

悟覺妙天9月26日下午在國會政黨聯盟台北中央黨部接受中評社專訪。

中評社問，國會政黨聯盟與王金平倡議成立的民主大聯盟有關連？

悟覺妙天證實，郭台銘、柯文哲、王金平當初希望郭柯王結盟，他也有參與協調，問題是，柯P現在自己已成立政黨。柯文哲看起來很排斥王金平，只希望拉住郭台銘，藉由郭下去選2020，把柯與民眾黨的政黨票，一舉衝破5％，2024就不用靠連署，直接政黨推薦，他們打的算盤是這樣。

他說，上次徐欣瑩跟宋楚瑜搭檔，就知道我們有50萬選票的實力，如果再努力，衝到80萬票，甚至100萬票沒問題，自己就可以超越5％門檻，也不用靠王金平的大聯盟。

王金平執意參選到底，怎麼選到底？郭台銘不選了，怎麼辦？

悟覺妙天說，王只好跟親民黨宋楚瑜合作，由親民黨提名，拿到2020入場券，只是不見得可以談得攏，就算談攏也沒有用，不可能贏過蔡英文。

他解釋，雖然韓的庶民語言，很多人不喜歡，但這些是選舉語言，主要是站在勞動階級來講話，基層勞動人口有900萬人，韓國瑜要抓住這些人。

被問到，國會政黨聯盟2020大選會支持韓國瑜？

目前看起來應該是，他說。

悟覺妙天認為，國民黨支持韓也不要排斥他，打壓他，難道要等主席吳敦義出來選嗎？國民黨真的不能這樣亂，本來會贏，最後可能變輸。

被問到，為什麼王金平執意要選到底？當選機會太低。

悟覺妙天分析，國民黨剛開始的初選制度設計，沒有韓也沒有郭，結果黨中央初選辦法，改來改去，王氣憤退出，更促使他決定參選到底。

他說，王也來找他，如果王的民主大聯盟能夠贏的話很好，現在不能贏，就應該挺國民黨的韓國瑜，合力把民進黨下架，即使親民黨給王金平這張入場券，也贏不了，

被問到，郭台銘的動向？已經宣布不選，為何還有這麼多動作？

悟覺妙天認為，只能說，郭之前的錢，已經投下去了，現在沒辦法選了，目標放在2024，現在郭想辦法跟柯合作，把政黨票超過5％，屆時郭選？還是柯選？他們兩個人是比較好談，郭柯合打的算盤是這個，將來不用連署就可以推自己人選，看到的是下屆大選。

他說，柯不可能跟宋合作，郭柯這組目標放在2024，問題是2024年能等到嗎？連我都不相信，說不定郭也正在思考，要不要跟親民黨合作，還有變數。

被問到，郭台銘退了，卻沒有站出來挺韓，是否也是韓聲勢始終拉不來？

悟覺妙天說，必須說，挺韓的人是隱性，隱藏還沒有表態，只是在觀望，不是反對韓國瑜，郭沒有站出來挺韓，多少有影響，也不是很嚴重，當然站出來支持韓最好，不支持也不會影響。

能不能勸郭台銘挺韓國瑜？

很難勸！他說，或許郭心想下屆自己出來，這屆不出來，心已決定，只是郭真正會怎麼想？實在也很難講。

郭柯很難跟韓國瑜合作，會不會王金平會比較好合作？

悟覺妙天說，所以他很想去勸王，希望留在國民黨，國民黨不要分裂。

國會黨台北中央黨部。 中評社
國會黨台北中央黨部。 中評社
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2020選舉悟覺妙天郭台銘王金平柯文哲

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