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妙天揭國會黨神秘面紗 將力挺韓國瑜

2019-09-28 15:10聯合新聞網 中評社28日電

國會政黨聯盟主席悟覺妙天，分析台灣政治發展。 中評社
國會政黨聯盟主席悟覺妙天，分析台灣政治發展。 中評社
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國會政黨聯盟（簡稱：國會黨）主席悟覺妙天接受中評社訪問表示，國會黨目前基層黨員約30至50萬人，2020大選有信心可以衝到80萬票，甚至100萬票，比台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨更有實力，也最有可能成為國會第三大黨。他認為，2020大選最終是藍綠對決，國會黨會挺中國國民黨韓國瑜，他也認為，200萬的韓粉未必都是認同國民黨，政黨票會挺國會黨。

悟覺妙天，1934年生，屏東縣潮州鎮人，國防管理學院畢業、中國文化大學政治系研究所研究，學禪超過36年，1999年成立社團法人台灣禪宗佛教會，2011年成立財團法人釋迦牟尼佛救世基金會，2015年1月27日參與民國黨創立，2018年10月18日創立國會政黨聯盟，擔任黨主席，民國黨於2019年1月25日併入，目前國會黨的黨員人數估計超過30萬人，分布全台。

悟覺妙天9月26日下午在國會政黨聯盟台北中央黨部接受中評社專訪，揭開同時擁有陸軍與空軍戰線，帶有宗教色彩的國會政黨聯盟神秘面紗。

談到從宗教到政治，悟覺妙天表示，光宗教沒有辦法解決問題，只有政治才能解決人民的痛苦。創立民國黨，走的是孫中山路線，以建民國、以進大同。由於小黨拿不到5％得票率，根本沒辦法生存，國會又是政治重心，兩岸和平也是國會來決定，很多事情不是藍綠兩黨講好就好了，因此想結合小黨力量，朝國會政黨聯盟來走，後來連民國黨也併入國會黨，證明聯盟的理念。

2016年民國黨主席徐欣瑩與親民黨主席宋楚瑜搭檔，徐當宋副手，宋徐配當年拿到157萬票，得票率12．84％，如今國會黨成立，還要跟親民黨合作？宋會選2020嗎？

悟覺妙天說，上次是我們給親民黨的票，我們借他副總統人選，那是我們全力支持宋楚瑜，不然他哪有這些票？我們犧牲了，最後連我們也沒有拿到5％的政黨票，都跑到親民黨那邊去。這次清楚知道，靠別人都不可靠，但是還是可以尋求合作，我們支持兩岸理念跟我們一樣的政黨，現在只有國民黨韓國瑜，國會黨支持他。

被問到，2020若沒有母雞，小雞怎麼突破重圍？韓國瑜會來幫國會黨嗎？

悟覺妙天說，6月1日韓粉上台北凱道，就是我們辦的。當初是借場地辦黨慶，後來整個場活動辦起來，都是我們。基本上我們有30萬票的能量，以這個為基礎發展，至少可以加倍。2016徐欣瑩跟宋楚瑜搭檔，就知道我們有50萬選票的實力，如果再努力，衝到80萬票，甚至100萬票沒問題，可以超越5％門檻。

被問到，國會黨力挺韓國瑜，希望國民黨怎樣幫助？

他分析，韓粉有200萬人，不一定投給國民黨，就會投給我們，因為韓粉看到國民黨打壓韓。有些不喜歡國民黨的韓粉，政黨票會投給我們，這當中很多從民進黨出來，不可能再去投民進黨，這些人也會投給國會黨。上次凱道造勢，已經跟韓粉建立這樣關係。

被問到，花那麼多錢與人力幫韓國瑜，為何不願讓外界知道？

悟覺妙天認為，我們沒有必要大肆宣傳，做事本來就該低調，但是韓家軍都知道我們怎麼做，不要太高調，因為很多人跟國會黨都是好朋友，也都支持他們。

被問到，明年大選有哪幾個政黨，可以達到5％的門檻，進入國會？

他說，真的不方便講，但是自己的國會政黨聯盟可以過關，將來可能成為第三大黨。

被問到，國會政黨聯盟，比台北市長柯文哲創立的臺灣民眾黨，實力還強嗎？

悟覺妙天說，我們有基層實力，他們看起來都在空中飛，各縣市沒有看到人。

被問到，是否串連其他小黨？

他解釋，目前有50幾個小黨希望他去領導，只是人多意見也多，很多小黨談合作只是想搶不分區提名，只好呼籲投票時幫助國會黨就好了。

被問到會不會進入立法院？悟覺妙天說，有人勸他列入不分區排第一名，但是他不要，創黨的意義就是要改變臺灣的命運，不是改變自己，還是希望去弘法講學。

他說，今年國會黨會提出10席區域立委，加上6席不分區，人選也都差不多，很快就宣佈。除了在新竹桃園，也會在台中、台南及高雄都提人選，預計11月舉辦黨慶，也是上台北凱道，選前密集幾波造勢，加強黨員組織，招募更多新進黨員。

2020選舉悟覺妙天國民黨韓國瑜宋楚瑜

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