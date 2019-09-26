親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
特勤私菸案究責
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
餐桌上美味代價
陳明文300萬風波
政治
軍事
綜合
udn20週年

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

蔡總統博士論文 明早10時公開全民閱覽

直播韓生態主張 張善政：設250億基金

2019-09-26 18:11台灣醒報 記者張元融╱台北報導

「2035大幅減少碳排放、設立氣候變遷司與250億元基金。」韓國瑜國政顧問團總召張善政26日於國政直播「環保與生態」提出3項主張。會後被問到基金會接受郭董捐款一事，張善政表示，公佈金額應徵得郭同意，至於會否代表韓與郭董溝通，他說，「應由韓國瑜自己進行。」

桑伯格與台灣小朋友

在直播引言中，張善政提到16歲氣候少女桑柏格近日在聯合國氣候行動峰會上對世界60國領袖發表的簡短演說：「人們正因氣候變化受苦受難，你們這些大人還好意思跑到聯合國，說你們已經盡力了，你們好大的膽子！」張善政說，此事讓他想起，蔡總統曾對李遠哲講過的一句話，「空氣污染是下一代的事情。」令人感慨！

張善政說，桑柏格演講後，號召全球年輕人罷課；台灣年輕人則是在上週五提出氣候倡議，呼籲把資源留給下一代，要總統參選人們在一個月內對氣候議題有所回應。張善政引用和平實驗小學9歲小朋友魏宏展的話：「學校教導小朋友要懂得分享，但為什麼大人卻忘記將地球資源分享給下一代？」讓大人們感到慚愧。

張善政以「節能減碳與生態保育的國際模範生」為願景，總結出3主張：一、推動2035年低碳家園目標，「零碳電力50%、氣30%、煤20%，減碳排放係數0.28kg/度」。環保生態組召集人魏國彥則指出，民進黨2025非核家園政策的減碳排放係數為0.46kg/度，高於韓國瑜2025多元減碳政策的0.4kg/度。

與郭直接溝通

二、在將要成立的環境部底下，成立氣候變遷司，並設置氣候及生態變遷基金，預估為250億元，用於生態品種保育；三、加強保育瀕臨絕種動植物，投資民間活體植物保種中心，將保種中心提升為國際級的生態保育資源。

直播結束後，有媒體問到，善科教育基金會接受郭台銘的捐款，實際金額為何？張善政表示，應尊重捐款人的意見，在郭董授意可公開之前，他不方便透露。此外，張善政也表示，「他只專注國政，不會代表韓國瑜去與郭董溝通、尋求支持，應由韓國瑜自己進行。」

【更多精采內容，詳見

2020選舉

相關新聞

影／韓國瑜國政顧問團提能源政見 2035年無碳能源佔50%

2019-09-26 16:58

國民黨像恐怖情人？蔡沁瑜：不想如此形容、盼好聚好散

2019-09-26 16:08

影／蔡賴配現曙光？蔡英文：最適當時機提最佳組合

2019-09-26 15:49

影╱戶籍遷到八德 蔡沁瑜：郭台銘盼「郭家軍」擦亮招牌

2019-09-26 15:24

影／韓、蔡當選各要吃安眠藥、鎮定劑 柯文哲：兩種差不多啦

2019-09-26 15:16

「做人比較重要」 館長：雖非百分百支持但這次挺蔡英文

2019-09-26 16:56

影╱郭柯合體是「政治大戲」？ 蔡沁瑜：剛好去送月餅

2019-09-26 18:42

影／韓當選柯稱要吃安眠藥 周錫瑋酸柯是不厚道的小丑

2019-09-26 16:28

總統府：中共介入台灣民主選舉 昭然若揭

2019-09-26 14:38

又傳披橘袍 郭辦：不會爭取親民黨提名

2019-09-26 14:18

蔡賴配有譜？蔡英文：兩人溝通沒問題

2019-09-26 14:17

邀郭站台？藍：看有無支持非韓參選人

2019-09-26 14:15

郭台銘再傳爭取親民黨提名選總統 親民黨：目前未連繫

2019-09-26 14:13

韓國瑜：打造台灣成為減碳與生態保育的國際模範生

2019-09-26 14:11

韓朱配？ 張善政：民調若朱立倫加分多應優先考慮

2019-09-26 14:10

邀郭台銘站台？ 藍委：有無支持非韓總統參選人是關鍵

2019-09-26 13:49

蔡英文舉9政績自稱台灣隊長 孫大千：吹牛大王

2019-09-26 13:47

國民黨慰留郭台銘 陳宏昌批改「國瑜黨」

2019-09-26 13:26

民進黨打反中統獨牌 民眾黨：落實國家治理

2019-09-26 12:59

最新民調 蔡英文民調支持破4成 韓國瑜討厭度達4成3

2019-09-26 12:45

國民黨誤傳常會決議慰留郭台銘 郭辦：勿再相互糾纏

2019-09-26 12:34

國民黨常會決議慰留郭台銘？ 黨務人士：應是暫不處理

2019-09-26 12:33

沈富雄：除非「朱韓配」取代「韓X配」 否則大局底定

2019-09-26 12:32

郭辦盼國民黨別再來勾勾纏 柯文哲這麼說

2019-09-26 12:03

總統大選誰贏都得吃藥？ 柯文哲：安眠藥與鎮定劑差不多

2019-09-26 11:53

國安會報告對岸拉白打綠 柯文哲批：輔選會報

2019-09-26 11:45

台教會諷昨反共、今舔共 韓辦：韓國瑜兩岸主張從沒變

2019-09-26 11:20

蔡賴配現曙光？ 蔡英文：最適當時提出最佳人選組合

2019-09-26 10:31

柯文哲披橘袍戰藍綠？「柯宋會」先測風向

2019-09-26 10:10

【重磅快評】蔡英文選情一站穩 弊案就不見了

2019-09-26 09:18

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 09:06

「誰說的」好熟悉…細數政壇健忘症 別再酸韓國瑜了！

2019-09-26 09:00

被問蔡賴配？ 賴清德笑說謝謝

2019-09-26 00:39

卓榮泰致歉 賴清德：有助化解許多人心結

2019-09-25 23:18

若韓國瑜當選總統 柯文哲：安眠藥使用量一定大幅上升

2019-09-25 22:37

【即時短評】發言屢失分？韓國瑜需要一個「戳戳妹」

2019-09-25 22:29

蔡英文募款餐會每張2萬 議員額度30張有人叫媽媽咪呀

2019-09-25 22:04

影／張碩文嗆男人不能出一張嘴 柯酸：他最近在賣藥嗎？

2019-09-25 17:07

影／金援柯被拒？郭辦：加深合作默契

2019-09-25 16:17
看更多

熱門文章

破功！ 總統府官員被爆捲入私菸案

2019-09-26 00:03

最新民調 蔡英文民調支持破4成 韓國瑜討厭度達4成3

2019-09-26 12:45

總統府官員林家如吃罰單 被罰4.5萬元居冠

2019-09-26 16:49

【即時短評】發言屢失分？韓國瑜需要一個「戳戳妹」

2019-09-25 22:29

若韓國瑜當選總統 柯文哲：安眠藥使用量一定大幅上升

2019-09-25 22:37

4大謎團待解…300萬來源 不能說的祕密？

2019-09-25 23:59

蔡英文募款餐會每張2萬 議員額度30張有人叫媽媽咪呀

2019-09-25 22:04

【重磅快評】蔡英文選情一站穩 弊案就不見了

2019-09-26 09:18

被爆總統府人員捲入私菸案 蔡英文：兩件事不同性質

2019-09-26 10:58

陸軍269旅士官燒傷命危 疑似自傷

2019-09-26 16:24

黃珊珊遭搶 橘嗆：宋楚瑜怕柯文哲那沒人能管的大嘴巴

2019-09-26 18:18

有後門！華膳33條私菸被載走 關務署：走私行為

2019-09-26 00:15

卓榮泰致歉 賴清德：有助化解許多人心結

2019-09-25 23:18

沈富雄自薦民眾黨不分區 柯文哲：應該會先找他聊一聊

2019-09-26 12:10

國民黨中常會決議慰留 郭台銘：別再勾勾纏

2019-09-26 00:45

300萬元帳戶 陳大姊兒子所有

2019-09-26 00:08

陳明文今晚親自說明300萬 民進黨廉政會：尚難成案

2019-09-25 21:40

挑戰五連霸藍委 民進黨小將蔡沐霖要用非典型選戰拚青年票

2019-09-26 00:43

「誰說的」好熟悉…細數政壇健忘症 別再酸韓國瑜了！

2019-09-26 09:00

私菸案 檢方下一波約談總統府諮議林家如

2019-09-26 00:11

總統府諮議涉私菸案 黃暐瀚：黃重諺應跟社會道歉

2019-09-26 14:53

新聞眼／私菸「流竄」 華航荒腔走板

2019-09-26 00:18

農保擬納農民年金 最快明年實施

2019-09-26 00:24

冷眼集／政治高於法治 法部政次還適任嗎？

2019-09-25 23:53

郭辦盼國民黨別再來勾勾纏 柯文哲這麼說

2019-09-26 12:03

蔡沁瑜今赴八德試水溫？ 陳學聖：選舉很辛苦的

2019-09-26 11:09

索國科研計畫不因斷交停擺 外交部：與邦交無關

2019-09-25 20:27

陳明文300萬事件 蔡碧仲反質詢 費鴻泰6罵「爛官」

2019-09-25 23:45

影╱戶籍遷到八德 蔡沁瑜：郭台銘盼「郭家軍」擦亮招牌

2019-09-26 15:24

國民黨誤傳常會決議慰留郭台銘 郭辦：勿再相互糾纏

2019-09-26 12:34

沈富雄：除非「朱韓配」取代「韓X配」 否則大局底定

2019-09-26 12:32

陳明文300萬案仍有疑點 藍：有錢人的任性？

2019-09-26 11:32

蔡英文寫博士論文時 都聽這首歌

2019-09-26 09:42

總統府諮議買私菸？ 府：免稅品購買

2019-09-25 20:43

國民黨像恐怖情人？蔡沁瑜：不想如此形容、盼好聚好散

2019-09-26 16:08

台教會諷昨反共、今舔共 韓辦：韓國瑜兩岸主張從沒變

2019-09-26 11:20

「做人比較重要」 館長：雖非百分百支持但這次挺蔡英文

2019-09-26 16:56

蔡賴配現曙光？ 蔡英文：最適當時提出最佳人選組合

2019-09-26 10:31

總統蔡英文博士論文 明早10時公開全民閱覽

2019-09-26 18:23

中國升高對台威脅 李大維「不是戰或和的抉擇 」

2019-09-25 21:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top