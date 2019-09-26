直播韓生態主張 張善政：設250億基金

2019-09-26 18:11 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「2035大幅減少碳排放、設立氣候變遷司與250億元基金。」韓國瑜國政顧問團總召張善政26日於國政直播「環保與生態」提出3項主張。會後被問到基金會接受郭董捐款一事，張善政表示，公佈金額應徵得郭同意，至於會否代表韓與郭董溝通，他說，「應由韓國瑜自己進行。」

桑伯格與台灣小朋友

在直播引言中，張善政提到16歲氣候少女桑柏格近日在聯合國氣候行動峰會上對世界60國領袖發表的簡短演說：「人們正因氣候變化受苦受難，你們這些大人還好意思跑到聯合國，說你們已經盡力了，你們好大的膽子！」張善政說，此事讓他想起，蔡總統曾對李遠哲講過的一句話，「空氣污染是下一代的事情。」令人感慨！

張善政說，桑柏格演講後，號召全球年輕人罷課；台灣年輕人則是在上週五提出氣候倡議，呼籲把資源留給下一代，要總統參選人們在一個月內對氣候議題有所回應。張善政引用和平實驗小學9歲小朋友魏宏展的話：「學校教導小朋友要懂得分享，但為什麼大人卻忘記將地球資源分享給下一代？」讓大人們感到慚愧。

張善政以「節能減碳與生態保育的國際模範生」為願景，總結出3主張：一、推動2035年低碳家園目標，「零碳電力50%、氣30%、煤20%，減碳排放係數0.28kg/度」。環保生態組召集人魏國彥則指出，民進黨2025非核家園政策的減碳排放係數為0.46kg/度，高於韓國瑜2025多元減碳政策的0.4kg/度。

與郭直接溝通

二、在將要成立的環境部底下，成立氣候變遷司，並設置氣候及生態變遷基金，預估為250億元，用於生態品種保育；三、加強保育瀕臨絕種動植物，投資民間活體植物保種中心，將保種中心提升為國際級的生態保育資源。

直播結束後，有媒體問到，善科教育基金會接受郭台銘的捐款，實際金額為何？張善政表示，應尊重捐款人的意見，在郭董授意可公開之前，他不方便透露。此外，張善政也表示，「他只專注國政，不會代表韓國瑜去與郭董溝通、尋求支持，應由韓國瑜自己進行。」

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