親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產會追債中廣
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

一起讀釋憲聲請：光碟重製加重其刑為何荒謬？

新iPhone廣角鏡很雷？ 網美試用1天拋售：XS比較好

高市議會開議 韓國瑜：若請假一定報告

2019-09-25 12:31中央社 高雄25日電

高雄市議會第3屆第2次定期大會今天開議，市長韓國瑜上午拜會各黨團，民進黨團總召韓賜村緊咬會期內是否請假問題。韓國瑜說，「要請假一定會向總召及民進黨團報告」。

韓國瑜上午從無黨團結聯盟高雄市議會黨團開始拜會，再到民主進步黨、中國國民黨黨團。拜會民進黨團時，韓賜村及高雄市議員林智鴻出面接待，韓國瑜向韓賜村握手尋求支持。

雙方碰面時，韓賜村問，韓國瑜在這個會期是否會準時備詢？韓國瑜回答，對於民進黨的監督，市府會盡心盡心做好。

韓賜村追問，會期間是否如期備詢或是會請假？韓國瑜答覆，「如果要請假一定會向總召及民進黨團報告」。

林智鴻認為，韓國瑜是「預留伏筆，會請假一定會溝通的意思」。

林智鴻詢問，韓國瑜日前在預算說明時指「挖石油是誰說的？」，這是「當天是短暫失憶還是認為話不是你說的？」

對此，韓國瑜表示，當初是考量高雄市高舉債，談到太平島屬於高雄轄管，如果中央政策同意、周邊國家地區有共識、要開發不要忘了高雄的權益，「市府沒有開發石油的財力及能力也沒有設備」。

林智鴻進一步追問，當天聚焦的是「你講過這些話的問題」。對此，韓國瑜指出，開採石油要有4個前提，請議員不要誤會。

隨後，韓賜村針對議員質詢權被限縮的問題，詢問韓國瑜的看法？韓國瑜表示，尊重議會的決定，也可以參考6都開會的時間是否有一致化做比較，「市府的立場不好多說」。

韓賜村指出，仍應依照表訂時間散會，以總質詢為例，恐有一半以上的議員無法質詢；議員質詢的都是民生與市民關心的事，質疑市府要按時下班，民生問題怎麼辦？

韓國瑜對此表示，「那是議會自主的問題」。

在韓賜村、林智鴻接續詢問下，韓國瑜也品嚐桌上的水果。他說，「趕快吃喔！不要等到敬酒不吃、吃罰酒」。

韓國瑜隨後轉至國民黨團，受到熱情歡迎，10餘名議員為他加油打氣，忙著給韓國瑜遞茶水。議員建議，市府要重視清淤、路平。

國民黨市議員黃柏霖肯定高雄市府明年度總預算資本門達到20%，另有原鄉議員建議韓國瑜要常到偏鄉走動。

離開國民黨團，韓國瑜轉往副議長及議長室。不過，兩人都還未到會，韓國瑜一度在高雄市議會副議長陸淑美辦公室等候。

稍後，定期大會開幕，議事由陸淑美主持。而身體違和的高雄市議會議長許崑源則在韓國瑜拜訪後，留在議長室。

高雄市議會定期大會在26、27日議程是市長施政報告及質詢，市政總質詢自10月31日起，這次定期大會預計12月12日閉幕。

國民黨總統參選人韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
國民黨總統參選人韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
分享

2020選舉韓國瑜

相關新聞

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

2019-09-25 10:43

只要對韓國瑜選情有幫助 張善政表態可擔任副手

2019-09-25 13:05

首度公開鬆口挺韓 傅崐萁：幫我兄弟在各縣市推動整合

2019-09-25 10:53

閣揆日常是3韓？她祝福蘇貞昌趕快去當蔡英文副手

2019-09-25 12:21

力挺韓張配！他向韓國瑜喊話「張善政可以出來了沒？」

2019-09-25 10:30

呂秀蓮：民進黨國民黨化 很多黨員跟我一樣心碎

2019-09-25 12:09

王金平恐脫黨選總統 韓辦：相信會繼續朝共同目標努力

2019-09-25 12:40

高市議會開幕 韓國瑜拜會黨團與綠營談笑過招

2019-09-25 10:31

「開採石油要靠中油」 韓國瑜反擊 一招「單挑」綠營

2019-09-25 09:00

旁人喊燒？「蔡賴配」仍有很大努力空間

2019-09-25 00:25

韓朱配？朱立倫：這是不存在的議題

2019-09-25 00:19

宋王柯…誰披橘袍 柯文哲爆「還在協商」

2019-09-25 00:15

南海挖石油？韓國瑜、蘇貞昌互罵瞎

2019-09-25 00:04

韓國瑜揪利菁推銷高雄國慶限量禮包 7樣物品1450元

2019-09-24 23:55

重回綠營？ 郭信良接蔡英文台南市後援總會總會長

2019-09-24 23:41

與蔡英文拜廟距800公尺 韓國瑜左營訪人瑞較勁？

2019-09-24 23:30

張辦：若能為韓國瑜加分 張善政願擔任副手

2019-09-24 22:42

呂秀蓮爭取參選總統 江昭儀呼籲泛綠不要連署

2019-09-24 19:19

教師節表揚致詞 林明溱幫韓國瑜拉票惹議

2019-09-24 18:09

會不會在台東輔選韓國瑜 黃健庭：看情況吧

2019-09-24 17:59

影／總統蔡英文首次進南服中心 休息即離去

2019-09-24 17:55

影／蔡英文拜廟戴「黑護腕」 原因曝光：握手握到扭傷

2019-09-24 17:40

賴清德「放共」蔡英文 謝龍介：怪不得小英找無黨幫忙

2019-09-24 17:00

澄清國民黨人士接受郭台銘捐款傳聞 郭辦這麼說

2019-09-24 16:37

影／不認過去開採石油說 韓怒嗆蘇：何時說過 完全沒有！

2019-09-24 16:19

韓朱配？朱立倫：這是不存在的事

2019-09-24 16:17

韓陣營稱韓副手已徵詢朱立倫、張善政 兩陣營都否認

2019-09-24 15:47

韓朱配？朱立倫：不存在的事 但一定幫忙、不要位子

2019-09-24 15:39

拚總統連署 呂秀蓮：蔡英文的民進黨是第二個國民黨

2019-09-24 15:36

韓國瑜拜訪百歲人瑞 和蔡英文相距不到600公尺

2019-09-24 15:28

柯文哲陣營三度拒絕抖內 郭台銘：團隊不解散願出借

2019-09-24 15:13

時代力量決議：不自提總統候選人

2019-09-24 15:13

證實出任郭台銘副手 黃健庭談郭退選3原因

2019-09-24 14:55

黃健庭：郭台銘若擺在選舉上 對他是很大折損

2019-09-24 14:54

影／韓國瑜整合危機！副手難產 王金平將披橘袍戰2020？

2019-09-24 14:40

蔡總統博士論文原稿公布 呂秀蓮：好的一步

2019-09-24 14:26

蔡X配？賴的痛還沒好

2019-09-24 14:08

韓X配？郭朱張在口袋

2019-09-24 14:08

影／聲聲喚 藍盼王歸

2019-09-24 14:08
看更多

熱門文章

補藥還是毒藥？川普簽了這個法 害台灣連斷3國

2019-09-25 08:00

陳明文300萬事件 金管會：無法得知他去哪些銀行提領

2019-09-24 19:57

「開採石油要靠中油」 韓國瑜反擊 一招「單挑」綠營

2019-09-25 09:00

趙少康槓上黨產會：追徵中廣的77億 應去跟國民黨要

2019-09-25 00:23

黨產會認定中廣為國民黨附隨組織 追徵77億餘元

2019-09-24 14:39

蔡英文博士論文一頁一頁？ 總統府：不啻為扭曲而扭曲

2019-09-24 18:22

【重磅快評】勇鷹高教機：自立自強？還是敝帚自珍？

2019-09-24 18:16

柯文哲陣營三度拒絕抖內 郭台銘：團隊不解散願出借

2019-09-24 15:13

傳被列入民眾黨不分區 張瑋軒打槍：無意加入任何政黨

2019-09-24 21:34

林峯正：賣帝寶88億 未流到國民黨

2019-09-24 23:55

「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24

博士論文延燒3月 蔡英文：翻箱倒櫃才找到

2019-09-24 15:26

吉里巴斯機場整建貸款4.9億 還款期至2044年

2019-09-24 16:52

韓國瑜揪利菁推銷高雄國慶限量禮包 7樣物品1450元

2019-09-24 23:55

高鐵董座財委會上不願報告 藍委怒：你好了不起啊

2019-09-25 10:20

韓國瑜陣營：副手人選已初步徵詢朱立倫、張善政

2019-09-24 13:58

賴清德「放共」蔡英文 謝龍介：怪不得小英找無黨幫忙

2019-09-24 17:00

民眾黨挖角「女人迷」？張瑋軒：柯性別教育全對再考慮

2019-09-24 22:25

林佳龍爆長榮也有超賣菸 長榮回應了

2019-09-25 12:04

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

2019-09-25 10:43

澄清國民黨人士接受郭台銘捐款傳聞 郭辦這麼說

2019-09-24 16:37

影／不認過去開採石油說 韓怒嗆蘇：何時說過 完全沒有！

2019-09-24 16:19

首度公開鬆口挺韓 傅崐萁：幫我兄弟在各縣市推動整合

2019-09-25 10:53

阿公級「海獅」潛艦進基隆港 周六在西岸見客

2019-09-24 15:36

民眾黨選策會名單曝光 柯文哲、郭台銘當雙母雞站全台

2019-09-24 14:06

海軍司令部證實 兩對軍中同性新人退出聯合婚禮

2019-09-24 17:24

ICAO大會開議 美41位眾議員支持台參與

2019-09-25 04:27

力挺韓張配！他向韓國瑜喊話「張善政可以出來了沒？」

2019-09-25 10:30

泛藍齟齬…新黨批國民黨對「家人」冰冷

2019-09-24 23:40

支持國造高教機 韓競辦：韓任總統將要求漢翔如期首飛

2019-09-24 18:33

證實出任郭台銘副手 黃健庭談郭退選3原因

2019-09-24 14:55

呂秀蓮爭取參選總統 江昭儀呼籲泛綠不要連署

2019-09-24 19:19

高雄艦退役前 試射海弓3長程飛彈

2019-09-25 00:09

宋王柯…誰披橘袍 柯文哲爆「還在協商」

2019-09-25 00:15

關渡大橋「中樞應援作戰」M3浮橋車淡水河操演

2019-09-24 18:42

專家：外科醫難救台鐵內失調

2019-09-25 00:47

影／翻箱倒櫃才找到 蔡英文說明論文事件

2019-09-24 16:48

國會助理咆哮官員 黃國昌道歉告誡不能再犯

2019-09-24 14:38

會不會在台東輔選韓國瑜 黃健庭：看情況吧

2019-09-24 17:59

杯葛促轉會藍委PO《返校》心得「致自由」 網狂酸：忘記了？

2019-09-24 21:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top