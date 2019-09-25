高市議會開議 韓國瑜：若請假一定報告

2019-09-25 12:31 中央社 高雄25日電



高雄市議會第3屆第2次定期大會今天開議，市長韓國瑜上午拜會各黨團，民進黨團總召韓賜村緊咬會期內是否請假問題。韓國瑜說，「要請假一定會向總召及民進黨團報告」。

韓國瑜上午從無黨團結聯盟高雄市議會黨團開始拜會，再到民主進步黨、中國國民黨黨團。拜會民進黨團時，韓賜村及高雄市議員林智鴻出面接待，韓國瑜向韓賜村握手尋求支持。

雙方碰面時，韓賜村問，韓國瑜在這個會期是否會準時備詢？韓國瑜回答，對於民進黨的監督，市府會盡心盡心做好。

韓賜村追問，會期間是否如期備詢或是會請假？韓國瑜答覆，「如果要請假一定會向總召及民進黨團報告」。

林智鴻認為，韓國瑜是「預留伏筆，會請假一定會溝通的意思」。

林智鴻詢問，韓國瑜日前在預算說明時指「挖石油是誰說的？」，這是「當天是短暫失憶還是認為話不是你說的？」

對此，韓國瑜表示，當初是考量高雄市高舉債，談到太平島屬於高雄轄管，如果中央政策同意、周邊國家地區有共識、要開發不要忘了高雄的權益，「市府沒有開發石油的財力及能力也沒有設備」。

林智鴻進一步追問，當天聚焦的是「你講過這些話的問題」。對此，韓國瑜指出，開採石油要有4個前提，請議員不要誤會。

隨後，韓賜村針對議員質詢權被限縮的問題，詢問韓國瑜的看法？韓國瑜表示，尊重議會的決定，也可以參考6都開會的時間是否有一致化做比較，「市府的立場不好多說」。

韓賜村指出，仍應依照表訂時間散會，以總質詢為例，恐有一半以上的議員無法質詢；議員質詢的都是民生與市民關心的事，質疑市府要按時下班，民生問題怎麼辦？

韓國瑜對此表示，「那是議會自主的問題」。

在韓賜村、林智鴻接續詢問下，韓國瑜也品嚐桌上的水果。他說，「趕快吃喔！不要等到敬酒不吃、吃罰酒」。

韓國瑜隨後轉至國民黨團，受到熱情歡迎，10餘名議員為他加油打氣，忙著給韓國瑜遞茶水。議員建議，市府要重視清淤、路平。

國民黨市議員黃柏霖肯定高雄市府明年度總預算資本門達到20%，另有原鄉議員建議韓國瑜要常到偏鄉走動。

離開國民黨團，韓國瑜轉往副議長及議長室。不過，兩人都還未到會，韓國瑜一度在高雄市議會副議長陸淑美辦公室等候。

稍後，定期大會開幕，議事由陸淑美主持。而身體違和的高雄市議會議長許崑源則在韓國瑜拜訪後，留在議長室。