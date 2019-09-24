民意基金會民調 蔡英文支持度過半

2019-09-24 13:44 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



泛綠的台灣民意基金會於24日公佈郭台銘棄選、呂秀蓮參選後的最新總統大選民調，蔡英文一馬當先。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 「郭退呂進後，蔡英文竟獲近半選民支持？」泛綠的台灣民意基金會24日公佈2020總統大選最新民調，蔡韓對決時，蔡支持53.6%、韓國瑜30.9%。蔡領先韓近23%，基金會董事長游盈隆認為，「郭棄選後，郭柯有7成的票流向蔡英文、有2.5成尚難決定，0.5成流向韓。」但蔡此時吸入的票並不忠誠。

韓國瑜支持度未升

調查先以感情溫度計評估呂秀蓮，27％的人對她有好感、24%反感、43%無感；平均溫度為48.13度（類似郭台銘的49.27度）。至於「蔡韓呂3人競爭，你支持誰？」結果顯示，蔡獲49%選民支持、韓27%、呂10%。評論人楊憲宏指出，呂秀蓮於17日宣布參選，此民調則於18、19日執行，會有名人效應。

游盈隆說：「郭柯兩人共有約34%的支持者，郭的棄選目前並未對韓帶來好處，有7成的票流向蔡英文。」楊憲宏則認為，郭董支持者的情緒還未平復，仍有一個「韓國瑜障礙」急須韓去化解。楊也指出，藍營受訪者受訪時，可能會有一時賭氣（扮鬼臉）的反應，故意不說支持韓。

題目設計「蔡韓呂3人中，誰最認同『中華民國』？」結果顯示，45%選民認為韓最認同中華民國、蔡33%、呂7%。「誰的品德操守較好？」結果顯示，台灣20歲以上選民「主觀」認為，47%認為蔡品德操守較好、呂20%、韓18%。

論文門、吳釗燮去留

「若蔡英文LSE博士論文被證明是有問題，這問題嚴不嚴重？」民調顯示，有50％選民認為嚴重、39%不嚴重。至於「相不相信蔡總統博士論文有問題？」民調顯示，24%選民相信、49％不相信。游盈隆解讀：「63％的人聽過論文門，代表民眾很重視此事；『相信論文有問題者』若增加，會讓蔡民調下滑。」

針對吳釗燮去留問題，題目設計「有人說，外交部長吳釗燮上任一年多，已失去4個邦交國，並不適合繼續當外交部長，你贊不贊同？」結果顯示，有4.2成表贊同，4.4成不贊同。游盈隆解讀，「正反方旗鼓相當，一半的人要他走，一半的人認為問題不在他。」

蔡、馬施政滿意度相同

針對「蔡英文執政3年多的施政滿意度」，民調指出，有4.8成滿意、4.4成不滿意。游盈隆指出，馬英九總統第一任期結束前三個月的施政滿意、不滿意度皆為約4.5成，最終結果是連任成功，蔡英文能否複製成功，值得注意。至於，上任8個月的行政院長蘇貞昌施政滿意度，有5成滿意、4.1成不滿意。

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