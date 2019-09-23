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藍綠談斷交海嘯 呂秀蓮：我和平中立

2019-09-23 21:50台灣醒報 記者張元融╱台北報導

呂秀蓮（右）邀請施正鋒（左）與藍營進行外交對談。（photo by張元融／台灣醒...
呂秀蓮（右）邀請施正鋒（左）與藍營進行外交對談。（photo by張元融／台灣醒報）
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蔡政府一週連斷兩國邦交，呂秀蓮23日邀請藍綠各2名論述大將，對談《斷交海嘯，如何因應》。喜樂島聯盟副主席施正鋒指責。小英不處理《難民法》，政務系統也不接見黃之鋒來台，是在跟中國眉來眼去。台北市議員羅智強則說，九二共識並非不可被取代，但小英應提出比馬政府更具外交成果的替代方案。

呂：台灣法理獨立

呂秀蓮邀請葛永光、羅智強與張旭成、施正鋒，藍綠各2位戰將，陳詞論述外交政策。呂秀蓮強調，她提出的「和平中立」是手段，目的是促成台灣的法理獨立；美國並未承認「台灣是主權獨立國家」，要讓台灣成為主權獨立的國家。

談到斷交海嘯，呂秀蓮表示，台灣在國際上的名稱有華獨、有台獨，讓國際非常困惑「你們的國名到底是什麼？」她認為，台灣幾十年來並未把問題講清楚，加上國內政黨林立、惡鬥，因此邦交國數量才會時而穩定，時而兵敗如山倒。

小英跟中國眉來眼去

「1995飛彈試射以來，所有的文攻武嚇都對民進黨選情有利，難道習近平會不知道嗎？」喜樂島副主席施正鋒認為，第一、辣台妹聲音很大，但真正在表明立場時卻不清不楚，《難民法》不處理，政務系統不接見黃之鋒來台，難道不是跟中國眉來眼去嗎？第二、兩岸競爭中國正統，現在用九二共識等口號，斷交是可預測的。

第三、韓國瑜勝算未定時，小英可能是「北京可接受的人選。」第四、民進黨「公投脫鉤大選」，台獨聯盟卻接受，已成為民進黨側翼，何不乾脆加入民進黨正國會派系呢？

扁時期國安會副秘書長張旭成說：「小邦交國並不重要，邦交國必須對台灣國際關係、國家安全及經貿3者有幫助，否則不必買邦交。」他指出，北京為慶祝十一國慶、影響台灣選舉，要把台灣斷到零邦交，但美國不會允許「北京扶植代理人選上台灣總統」，2020選舉將會是「美中的代理人戰爭。」

應提九二共識替代方案

台北市議員羅智強則用政策辯論賽的「推定利益」概念指出，蔡英文選前承諾的「維持現狀」，也就是馬政府時期的推定利益現已不存在。羅舉例，馬政府曾加入的WHA與ICAO，在蔡政府時被趕出，也造成台灣社會的實質損害。再者，中國在馬時期對台的善意度、敵意度確實有好轉。

「九二共識並非不可取代，但改變現狀者應提出具有同等（或更高）利益的替代方案。」羅智強表示，蔡政府若不要九二共識，就應該積極打破「馬政府九二共識的推定利益」，證明新的替代方案能打破馬政府八年所擁有的外交成果。

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2020選舉呂秀蓮蔡英文

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