呂秀蓮選總統 羅智強簽署、施正鋒猶豫

2019-09-23 20:37 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



羅智強（右1）接受呂秀蓮（左1）「藍綠外交對談」邀約，並簽下連署書。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 韓陣營羅智強當場簽署呂秀蓮連署書，喜樂島副主席施正鋒則表示，還要回去考慮！參與2020總統大選連署的呂秀蓮23日下午親自主持藍綠對談，強調自己依選制參選，並提出「超越統獨的國是會議」。羅智強當場簽下連署書，並直言：「連署呂秀蓮、票投韓國瑜。」施正鋒則未簽連署說，「不接受超越統獨。」

呂：依選制參與連署

被問到，怎麼看藍營支持者可能會有「連署呂秀蓮、票投韓國瑜」的現象？呂秀蓮回說：「我不看這個現象，所有的誠意我都歡迎。」她解釋說，選舉的連署制度不是她訂的，參選是每個人的權利，若以此攻擊她，並無道理。

有媒體問到，坐在一旁的藍營戰將羅智強，是否會現場簽下連署書？呂秀蓮笑道：「謝謝你幫我，我不好意思開口！」羅智強隨即提筆簽下連署書，且直呼「票投韓國瑜，連署呂秀蓮」，他表示，與呂的理念雖大不同，但此舉代表他期待看到前副元首站上選舉辯論台上與對手論辯。呂隨即說：「至少你認可我有資格參選。」

喜樂島不是綠營的？

「喜樂島的宗旨『獨立建國』有2個作法：制憲正名與公投入聯，與呂的交集是公投。」針對呂提出的國是會議「藍綠對談」，代表喜樂島出席的施正鋒對呂說，「喜樂島是台灣最青，不是綠營的」、「可接受超越藍綠，但不能接受超越統獨。」

施正鋒說：「因為正在展開連署工作，我回去很難對黨員交代，因此我沒辦法簽下連署書，要再詢問黨主席羅仁貴意見。」呂秀蓮隨即回應：「你們黨主席已充分支持了。」呂接著說：「如果國內不用和平中立的方式，我們沒辦法突破現況，我自己就必須保持和平中立。」

扁向蔡總統表態

針對阿扁公開表態不支持她參選總統，呂秀蓮回應，言論自由分為「自由人的言論自由」與「不自由人的言論自由」，她能了解到，扁必須在第一時間向蔡總統表態「呂參選不是我鼓勵的」，表態意思有到了就好。

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