周守訓受訪 談郭台銘競選心路歷程

2019-09-23 17:11 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



周守訓8月底隨郭台銘訪問中東，入境隨俗戴上當地朋友送的帽子。（photo by周守訓臉書） 分享 facebook 「不管他（郭台銘）的決定如何，永遠支持我們的老大哥！」前國民黨立委、郭台銘競選顧問周守訓日前在臉書Po文與照片，包括「與郭董訪問沙烏地阿拉伯」、「郭柯王會面的第一張合照」等，並標記「要請未來的大大們幫忙了」，包括郭董「0到6歲國家幫忙養」等5項政策。

政策取向、培養年輕人

對此，周守訓22日接受本報專訪時指出，郭董目前是「政策取向」、念茲在茲的是有利於國家的「政策」，因此在宣布不參與總統連署後，要成立「智庫」與「政經塾」。智庫是負責幫郭董擬定政策，比如，0到6歲國家養牽涉到主計總處的預算編列，且請到教育部幼教司的專家幫忙。至於「政經塾」，郭董特別關心年輕人，這是用來培養政治經濟年輕人的學校。

周表示，將來無論是誰來執行郭董智庫提出的這些政見，想必都是樂觀其成。記者追問，所以「韓國瑜懇求與郭見面並不重要，能全盤接受郭董的政見，才是重點嗎？」周回說，自然是的。

問到郭董現在真有如媒體所報「每天早上8點與智庫開會嗎？」周守訓說，雖然自己並非智庫的一員，未參加政策的擬定，但就他所知，郭目前確實經常與智庫開會討論政策。他也提到，過去數個月，他的顧問角色是給予郭董推行政策的實務建議，評估其可行性。

以其他方式報效國家

周守訓表示，他臉書上特別標誌的「0到6歲國家幫忙養」、「成立百億身障保險基金」、「台商資金回台免稅暨相關規範」、「工者有其屋智能新城鎮」、「大力拯救瀕破產勞保年金」等5項郭董競選期間提出的政見，是周認為「自己最喜歡的5項」，郭董自己想推行的國家政策當然不只這幾項，可能多達20、30項以上，皆由智庫的專家學者擬定。

「現在回想幾個月下來對郭的觀察，從郭棄選的心路歷程來看，確實有跡可循。」比起發言人團隊，曝光量較少的郭董核心幕僚周守訓說，大家的反應都是「惋惜！」但如今郭董已經雲淡風輕，以其他方式報效國家了。至於，競選團隊該何去何從？會投入立委選舉嗎？周守訓笑說，「郭董不選了，大家就像放假了」，多數人可能轉往智庫或以個人意願為主。

郭柯王密會照曝光

臉書上曝光一張郭柯王3人同框比讚的照片，原來是在郭董家拍的。周守訓表示，那是郭董初選落敗、從日本散心回來後，「第一次3人對談的合照，剛好就被我用手機給拍下來了！」

記者好奇問到，郭董是否如某些論點所言，「被柯文哲利用、算計了？」周守訓說，不認為郭董被柯文哲騙，「他們理念其實都滿合的。」現在郭柯王3方仍是友誼關係，常常見面，會互相支持。

而談到臉書上那張自己與郭董前往沙烏地阿拉伯訪問的照片，周守訓說，他們前往阿國，郭是以總統參選人身份與官員談政策、政府相關的事，而因為過去他曾在國會多次任過外交委員會召委，較能給予意見。

【更多精采內容，詳見 】