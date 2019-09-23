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遭李佳芬提告妨害名譽 蘋果日報：盡媒體言責

2019-09-23 18:16中央社 雲林縣23日電

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬今天再委任律師前往雲檢遞狀控告年代主播張雅琴、蘋果日報社長陳裕鑫及不實報導的記者涉妨害名譽等罪；陳裕鑫說，蘋果日報是盡媒體言責。

李佳芬委任律師郭羿廷、郭瓊茹及張捷安上午前往台灣雲林地方檢察署遞狀控告，郭羿廷說，張雅琴主持的新聞節目從7月19日到9月12日，幾乎每集都有詆毀韓國瑜、李佳芬名譽言論，還抹紅韓國瑜夫婦，讓社會誤信黑韓是時下最流行產業鏈。

蘋果日報部分，郭羿廷表示，主要是未盡查證義務，即使有誤也未平衡報導或下架不當報導，已明顯貶損韓國瑜夫婦名譽，張雅琴與蘋果日報共通點是大肆散播明顯不實的資訊。

未來是否持續提告，張捷安說，只要涉及真實惡意及未經查證，一定再提告。

在蘋果日報網路平台稍早發出的新聞中，陳裕鑫表示，從李佳芬農舍違建案到祖墳濫葬案，都已被縣府證實，不知李佳芬能告什麼，只證明想用司法手段恫嚇媒體，但這招對蘋果日報沒用，將用更多事實報導反擊。

陳裕鑫說，媒體本來就應監督權勢者，尤其總統參選人言行都在反映誠信及品德能否擔當總統職位，蘋果日報主動揭發韓國瑜夫婦有違誠信的一面，是盡媒體言責，不因李佳芬提告就改變態度或鬆懈監督責任。

此外，中央社記者求證年代，但截至下午3時30分，暫時無法取得張雅琴回應。

2020選舉李佳芬

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