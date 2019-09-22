小英之友為基礎 下月底前設100後援會

2019-09-22 00:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／台北報導



嘉義市小英之友會，曾舉辦「青年騎身挺小英，青年返鄉不是夢」活動。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

選舉剩下不到四個月，身為執政黨的民進黨，因應明年總統及立委選舉，早在幾個月前陸續成立各類型後援會，預計在十月底前成立一百個全國後援會，緊接著是在各縣市成立百工百業的後援會，搭配立委選區的競選總部成立，層層交疊出綿密的組織系統網絡。

負責選戰組織操盤人士說，民進黨明年選舉全國性組織是以「小英之友會」為基礎，在上半年的總統黨內初選已操兵過一次，早早就展現動員實力。藉由各地的小英之友會，對外連結到國內四大社團，然後再擴及到不同職業別的公會。

他不諱言，政治的組織系統邏輯很簡單，網絡組織平日就要建立；民進黨的社團組織有別於過去的國民黨，無法靠錢去養人，要靠政績去凝聚人氣，去年一一二四敗選，政治及社會氣氛不利於民進黨，縱使有組織也擴展不出去。不過，今年上半年已把氣勢催出來，下半年籌組後援會就事半功倍，主動要求幫忙的人反而變多了。

黨內人士說，事實上，蔡總統連任氣勢上來，看好度提升，當然有助擴展後援組織，但更重要的是，民進黨的組織系統不是靠錢經營，而是透過解決問題，像是中小企業的經營問題等；去年一一二四敗選，府院黨在組織面檢討後，對症下藥，依照不同類型的議題，例如老車、計程車、長照等，找出對應的社團組織，一一去聽去溝通，加上中央部會主管機關也會配合解決。

他指出，用白話說，發展組織首要解決民怨，問題獲得解決後，一旦要籌組後援會時，人自然就會靠過來，如此氣勢就是靠人去烘托，「當民眾的問題有解決，人家就會來幫忙。」