韓全國後援總會 藍仍盼王金平出任

2019-09-22 00:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



立法院前院長王金平（中）聲稱要參選總統到底，國民黨仍希望王出任韓國瑜全國後援總會的總會長。 記者陳雅玲／攝影 分享 facebook

國民黨協助總統參選人韓國瑜布建競選、輔選、助選架構，在助選的後援會系統，將針對各行各業、二十二縣市、海外及所有族群，遍地開花成立後援會，雖然立法院前院長王金平聲稱要參選總統到底，但國民黨仍希望敦請王金平出任韓國瑜全國後援總會的總會長，前主席吳伯雄則是全國客家後援總會的當然榮譽總會長。

民進黨九月二十八日將在台北圓山飯店召開全代會，國民黨當天則將結合支持藍營的全教產等教師團體、退休公教團體、青年學生、教師、韓國瑜國政問團、立院黨團，在中央黨部舉辦「吾愛吾師」的慶祝教師節活動，同時針對一○八年課綱亂改亂象、教師尊嚴及教師年金改革等議題，對蔡政府和民進黨提出全面的批判，並且提出韓國瑜撥亂反正的政見主張。

另外，過去被視為偏綠的醫療界，國民黨日前成立醫療委員會，結合西醫、中醫、護理師、藥劑師、牙醫、醫療院所及診所，將在北、中、南、花東地區舉辦醫療界座談與後援會，同時訂於教師節（十一月十二日）前夕的十一月十一，成立「海內外醫療界挺韓國瑜後援會」並舉辦大型造勢，地點就是韓的大本營高雄市，向醫療界發出「穿雲箭」。

黨主席吳敦義就任後，擴大籌設任務編組的委員會，除了深入社會各階層，在黨財務拮据情形下引進民間資源及經費拓展黨務，最終目標就是在總統和立委選舉時轉化為後援系統，進行輔選。最特殊的是，國民黨還結合十二大教派成立「宗教委員會」。