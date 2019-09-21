親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
邦交國斷交危機
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
921地震20周年
齊柏林921叮嚀
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

韓國瑜訪重點產業 掌議題主導權

2019-09-21 12:49聯合晚報 記者劉宛琳余采瀅周志豪╱綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜(左)上午到台中清水紫雲巖參拜。 記者劉宛琳／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜(左)上午到台中清水紫雲巖參拜。 記者劉宛琳／攝影
分享

為了搶攻中台灣的選票，國民黨總統參選人韓國瑜上午再度前進台中，又與台中市長盧秀燕上演「禿燕合體」；許多藍營大老也都陪同韓國瑜出席活動，被問到黨內團結問題時，大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，國民黨缺的不是團結，現在缺的是選票。

走訪台中後，韓國瑜的基層行程，今天將走入綠營深水區，前進南台灣屏東，這趟行程與8月初至今走訪基層主攻地方信仰中心宮廟不同，將會著重在了解地方重點產業，提升未來政策論述縱深，要洗草包形象重掌議題主導權。

韓國瑜上周六在台中橫掃21宮廟後，今天上午再衝台中，先到清水紫雲巖，參加台灣寺廟金蘭會。台灣寺廟金蘭會全台共有80個會員，每三個月辦一次會員聯誼大會，全部輪辦一次要花上20年；這次由清水紫雲巖主辦，席開124桌，包括紅派大老廖了以、台中市前議長張清堂、其胞弟台中市議長張清照；黑派大老顏清標、立委顏寬恒、副議長顏莉敏等人皆到場，宗教界利用這次難得的機會與台中市紅黑派力邀韓國瑜出席，表達團結支持態度。

今天的活動也再度上演「禿燕合體」，韓國瑜到場後，支持者熱情包圍韓國瑜，並不斷高喊「總統好」。韓國瑜致詞表示，今天是921地震20周年，921帶給台灣人民心理的傷痛太大，相信大家都希望台灣土地可以遠離災難，人民幸福快樂。

至於屏東行程方面，知情人士說，韓國瑜此行都是拜訪在地、具國際盛名的地方重點產業或世界冠軍達人，請益當前產業問題，也交流對政策願景看法。晚上的「屏東藍軍大團結全勝利餐會」，屏東地方重要藍軍要角還將全員到齊，大團結表態力挺韓國瑜，爭取勝選。

2020選舉韓國瑜屏東盧秀燕

相關新聞

中選會舉辦模擬投票會 平均每人花2分半完成投票

2019-09-21 14:32

韓國瑜來台中未同台 吳敦義：為什麼都要湊在一起？

2019-09-21 14:18

韓國瑜批評蔡長照缺失 黃偉哲：長照當槍小心撿到假槍

2019-09-21 13:55

影／台中紅黑派挺韓 參拜無極混元中樞院祈求國泰民安

2019-09-21 13:02

藍衝年輕選票 重整青年軍

2019-09-21 12:46

蔡英文前進雲林、南投 固守農業選票

2019-09-21 12:45

韓國瑜用「踏死外交」批斷交 呂秀蓮：用語粗鄙很丟臉

2019-09-21 11:54

韓國瑜今衝台中宮廟「禿燕合體」 台中紅黑派團結力挺

2019-09-21 11:49

郭台銘無意韓郭會 張善政：韓國瑜10顧茅廬都沒關係

2019-09-21 11:39

協調郭韓見面？ 顏清標：只怕能力不夠

2019-09-21 11:38

呂秀蓮籲蔡英文公布論文 否則對台灣國際形象不好

2019-09-21 11:36

影／韓國瑜10月訪美 華府僑界規畫歡迎活動

2019-09-21 11:27

談總統大選 李遠哲：民進黨老一輩的應該退出

2019-09-21 11:20

命理師用撲克牌算蔡英文運勢！分析2020韓蔡對決最終結局

2019-09-21 09:50

蔡英文論文疑雲台師大教授:國民黨坐山觀虎鬥即可

2019-09-21 09:08

觀察站／整頓變慰勞 高雄治安一夜翻轉？

2019-09-21 00:42

徐國勇南下再盯治安 韓批政治操作 搞壞高雄形象

2019-09-21 00:40

藍委追查論文 蔡總統：抹黑對選舉不好

2019-09-21 00:35

治安政治化「卡韓」爭議 韓搶先慰問警較勁中央

2019-09-21 00:33

追總統論文 藍黨團組調閱委員會

2019-09-21 00:31

蔡指「隔行如隔山」…徐永泰：哪裡不專業謹慎 請說明

2019-09-21 00:29

教部已取得蔡畢業證書 稱「個資因素無法公開」

2019-09-21 00:26

韓國瑜今衝台中宮廟 再赴屏東產業學習

2019-09-21 00:22

10月訪美 韓國瑜將會官員訪智庫

2019-09-21 00:17

選前撒錢…藍委問蔡蘇配 蘇稱不癢了別再搔

2019-09-21 00:11

否認買網軍按讚 柯文哲：不知有「阿拉伯盟軍」

2019-09-20 23:41

蔡英文的博士論文 政大也沒有留

2019-09-20 22:34

蔡英文：明年選舉將是有史以來最艱困、嚴酷的選戰

2019-09-20 22:29

韓國瑜明到屏東 韓家軍今晚穿國旗裝大動員

2019-09-20 19:23

蔡總統論文報導 聯合報對總統府聲明之回應

2019-09-20 18:16

徐永泰回應蔡總統：哪些地方不夠專業 請一一就文說明

2019-09-20 18:16

楊實秋稱呂秀蓮為「三殺救星」 吸走蔡5%民調

2019-09-20 17:26

部長、署長全都來 韓國瑜砲轟：中央搞壞高雄市形象

2019-09-20 16:31

影／粉專按讚激增2萬遭疑「花錢」 柯文哲：絕對沒錢買

2019-09-20 16:27

郭台銘不參選 楊秋興嘆：台灣喪失一次天大的機會

2019-09-20 15:54

影／泛藍僅6成選民挺韓 洪秀柱：不放棄！努力到投票日

2019-09-20 15:50

郭台銘急踩煞車原來是為了她？初永真有兩大理由反對

2019-09-20 15:17

高雄治安事件 韓營重話批中央政治辦案

2019-09-20 14:18

重整旗鼓出發 郭台銘下一目標鎖定國會、智庫與學校

2019-09-20 14:09
看更多

熱門文章

台大生直奔LSE圖書館 林冠廷：館員允許我用電腦做筆記

2019-09-20 16:14

郭台銘急踩煞車原來是為了她？初永真有兩大理由反對

2019-09-20 15:17

徐永泰回應蔡總統：哪些地方不夠專業 請一一就文說明

2019-09-20 18:16

試圖暗殺蔣中正亡命40年 史明傳奇一生不只這件事

2019-09-21 01:52

BBC： 陸連拔台友邦 與這4件事有關

2019-09-20 19:59

涉外人士：吉里巴斯要飛機 我方拒絕因此斷交

2019-09-20 15:28

澳專家: 台灣還有邦交國會走 主因是這個

2019-09-20 22:59

蔡英文的博士論文 政大也沒有留

2019-09-20 22:34

命理師用撲克牌算蔡英文運勢！分析2020韓蔡對決最終結局

2019-09-21 09:50

吉里巴斯斷交前一天 我技術團還披露台灣怎麼幫他們

2019-09-21 00:26

真正的獨派精神領袖史明辭世 享年103歲

2019-09-21 00:05

蔡總統論文報導 聯合報對總統府聲明之回應

2019-09-20 18:16

影／高鐵南延詢答過招！曾銘宗嗆告 蘇揆妙回酸馬英九

2019-09-20 18:31

台灣擊敗義大利拿第一！ 勇奪拿坡里2019世界披薩錦標賽冠軍

2019-09-21 11:23

蔡英文論文疑雲台師大教授:國民黨坐山觀虎鬥即可

2019-09-21 09:08

總統府四點聲明 抗議蔡英文總統學歷報導

2019-09-20 18:16

空軍模型開箱挑戰推美洲獅直升機 「人偶」化逼真

2019-09-20 18:23

楊實秋稱呂秀蓮為「三殺救星」 吸走蔡5%民調

2019-09-20 17:26

史明一生傳奇 還曾與賴品妤「舞」出這段故事

2019-09-21 01:00

不信任吳敦義？ 郭辦：那為什麼郝龍斌能見到郭台銘？

2019-09-21 12:27

吉里巴斯斷交 謝明輝：可能擴散至美國後院9友邦

2019-09-20 18:03

「國寶級經濟學家」殞落 中研院院士于宗先日前辭世

2019-09-20 23:01

【重磅快評】因應斷交 蔡政府只會三招四兩撥千斤

2019-09-20 17:24

部長、署長全都來 韓國瑜砲轟：中央搞壞高雄市形象

2019-09-20 16:31

郭台銘無意韓郭會 張善政：韓國瑜10顧茅廬都沒關係

2019-09-21 11:39

【即時短評】蔡英文開心撿槍 反讓大陸撿到洲際飛彈

2019-09-21 11:50

韓國瑜批辣台妹：拿大罐萬金油「踏死」外交而已

2019-09-20 20:22

韓郭蔡搶立委出秘招！他要戰「消波塊」 她用頭「一撞成名」

2019-09-21 09:00

預知斷交紀事準到嚇人 台以不變應萬變

2019-09-20 22:08

韓國瑜用「踏死外交」批斷交 呂秀蓮：用語粗鄙很丟臉

2019-09-21 11:54

8年失6邦交國對比3年多失7國 扁提「攻勢外交」

2019-09-20 22:07

郭台銘不參選 楊秋興嘆：台灣喪失一次天大的機會

2019-09-20 15:54

談史明特殊意義 顏擇雅：他的獨是認清中共的獨

2019-09-21 09:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top