韓國瑜訪重點產業 掌議題主導權

國民黨總統參選人韓國瑜(左)上午到台中清水紫雲巖參拜。 記者劉宛琳／攝影 分享 facebook

為了搶攻中台灣的選票，國民黨總統參選人韓國瑜上午再度前進台中，又與台中市長盧秀燕上演「禿燕合體」；許多藍營大老也都陪同韓國瑜出席活動，被問到黨內團結問題時，大甲鎮瀾宮董事長顏清標說，國民黨缺的不是團結，現在缺的是選票。

走訪台中後，韓國瑜的基層行程，今天將走入綠營深水區，前進南台灣屏東，這趟行程與8月初至今走訪基層主攻地方信仰中心宮廟不同，將會著重在了解地方重點產業，提升未來政策論述縱深，要洗草包形象重掌議題主導權。

韓國瑜上周六在台中橫掃21宮廟後，今天上午再衝台中，先到清水紫雲巖，參加台灣寺廟金蘭會。台灣寺廟金蘭會全台共有80個會員，每三個月辦一次會員聯誼大會，全部輪辦一次要花上20年；這次由清水紫雲巖主辦，席開124桌，包括紅派大老廖了以、台中市前議長張清堂、其胞弟台中市議長張清照；黑派大老顏清標、立委顏寬恒、副議長顏莉敏等人皆到場，宗教界利用這次難得的機會與台中市紅黑派力邀韓國瑜出席，表達團結支持態度。

今天的活動也再度上演「禿燕合體」，韓國瑜到場後，支持者熱情包圍韓國瑜，並不斷高喊「總統好」。韓國瑜致詞表示，今天是921地震20周年，921帶給台灣人民心理的傷痛太大，相信大家都希望台灣土地可以遠離災難，人民幸福快樂。

至於屏東行程方面，知情人士說，韓國瑜此行都是拜訪在地、具國際盛名的地方重點產業或世界冠軍達人，請益當前產業問題，也交流對政策願景看法。晚上的「屏東藍軍大團結全勝利餐會」，屏東地方重要藍軍要角還將全員到齊，大團結表態力挺韓國瑜，爭取勝選。