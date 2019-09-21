徐國勇南下再盯治安 韓批政治操作 搞壞高雄形象

2019-09-21 00:40 聯合報 本報記者／連線報導



中央關切高雄治安並指應明顯整頓，指派刑事局長黃明昭到高雄坐鎮，內政部長徐國勇和警政署長陳家欽則在昨天南下，引來外界「卡韓」之議，高雄市長韓國瑜昨痛批中央政治操作、把高雄形象搞壞。

韓國瑜質疑，未來若其他縣市發生同樣問題，「部長又要帶警政署長、刑事局長進駐」，中央處理失去比例原則，眼睛全在看高雄，不看其他地方，「這都是不對的」，呼籲治安、公共政策要超越藍綠。

總統蔡英文被問及此事表示，高雄接連幾個事件影響治安，讓人擔憂，行政院特別關注高雄治安有其道理，「這不是卡韓」，而是希望高雄治安可讓市民安心。

內政部長徐國勇（左）昨在高雄表揚有功員警，強調不是政治操作。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 蘇貞昌則說，安居樂業是人民最起碼的要求，不要因為中央關心地方，就又扯到政治；徐國勇則表示，高雄連續三天發生街頭鬥毆事件，還開槍挑釁警方，擔心造成擴散、模仿，才請刑事局南下。陳家欽強調，警察一體，基於治安專業考量，指派刑事局長支援。

韓國瑜昨被問到治安問題時表示，比較今年和去年同時，高雄刑案發生降低百分之二，破案率提高百分之二，六都中排名第三，基本上高雄市警察的表現「大致上還平順」。

韓國瑜批說，內政部敲鑼打鼓來高雄進駐，讓高雄市的形象受到這麼大的傷害，「觀光、投資停止的話，誰要負這個責任」、「有必要這樣子搞嗎」？

韓表示，明華園剛在高雄表演八仙過海，這個月底還要再演一次，「行政院八個部會是不是都要過濁水溪到高雄進駐」「下周是不是教育部長要來高雄進駐」，接下來是不是交通部長？法務部長？

韓批中央不看其他縣市，只緊盯高雄，連槍擊個案都能鬧得沸沸揚揚，總統府、行政院、內政部這搞法，「把高雄市形象搞壞」，「很容易讓人感覺是政治操作」。

警方統計，六都每十萬人口全般刑案發生率，今年一至八月，台北市九九九件最多，台南市居次，高雄市第三，六都相較去年同期均下降，新北市減少六十七件降幅最高。

重大輿情聚眾鬥毆案件，去年六月至今年八月，全台發生三五一件，前三名縣市依序為新北市一二○件、高雄市七十件及台北市五十五件。