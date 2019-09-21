韓國瑜今衝台中宮廟 再赴屏東產業學習

國民黨總統參選人韓國瑜今將先衝台中、再赴屏東造勢。圖為韓（中）昨參加岡山捷運站前達麗米樂購物廣場動土。記者劉學聖／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜上周六在台中橫掃廿一宮廟，今天將先衝台中、再赴屏東造勢。

韓在台中先參加台灣寺廟金蘭會，再參拜無極混元中樞院，爭取宗教界支持，下午則到屏東展開產業學習之旅，昨晚七百名韓家軍已齊聚屏東，穿國旗裝高喊「一路跟隨韓國瑜」。

上周六韓國瑜在台中十四小時連拜廿一間宮廟，今天上午再衝台中還是走訪宮廟。首站清水紫雲巖的主委吳勝隆說，台灣寺廟金蘭會由八十間各地寺廟組成，每三個月聚會一次交流；今天金蘭會在清水紫雲巖聚會，有七十多間寺廟代表出席，特別邀韓國瑜到場，讓大家了解韓的想法。

隨後韓到潭子區無極混元中樞院參拜，停留約半小時再趕往屏東。藍營人士表示，台中谷關大道院日前舉辦八八蟠桃盛會，當時韓國瑜無法出席，今天安排韓到同門的混元中樞院參拜。台中市議會國民黨團表示，韓到寺廟參拜可與地方民情接軌。

韓國瑜下午將首度到屏東產業學習之旅，拜訪萬金聖母聖殿、竹田天使花園及東港福灣莊園，一探世界巧克力大賽冠軍。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，韓國瑜屏東行程曝光後，有台東民眾要包遊覽車來為韓加油，另有民眾組隊開車或騎機車要隨行，熱情令人振奮。

國民黨屏東縣黨部透露，韓辦將於十月中旬規畫一天的屏東縣固本與宮廟行程，希望藉此凝聚藍營團結氣勢。