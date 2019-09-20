楊實秋稱呂秀蓮為「三殺救星」 吸走蔡5%民調

2019-09-20 17:26 聯合新聞網 綜合報導



前台北市議員楊實秋稱前副總統呂秀蓮（圖）為國民黨的三殺救星。記者林澔一／攝影 分享 facebook

前副總統呂秀蓮16日宣布角逐2020總統大選，而鴻海創辦人郭台銘則是表態放棄連署參選，兩則消息令外界震驚，前台北市議員楊實秋就曾表示郭台銘棄選對國民黨是大傷，將面臨總統、立委、高雄的「三殺」局面，但國民黨黨主席吳敦義對此則回應「不相信有三殺局面」，而楊實秋昨（19）日也在談話節目分析呂秀蓮參選後的改變，他表示這是有史以來最瘋狂的選舉，呂改變了三殺局面，也吸走總統蔡英文的民調。

楊實秋昨日在談話節目《關鍵時刻》分析呂秀蓮參選的改變，他表示原本已經要三殺的局面卻出現了變數，他以擂台賽比喻，他說「擂台賽上蔡英文一記重拳打向了韓國瑜，總統選舉差不多結束了，高雄市長罷免人數不斷增加，立委可能過不了半，所有人都認為比賽要結束了，卻突然有個雍容華貴面帶微笑的女士走上台說要參賽」。

楊實秋表示原本韓國瑜3份民調都輸15%以上，卻只有一份民調輸掉10%，少掉的5%都跑到宣布參選的呂秀蓮身上，她拿走蔡英文的5%，他更直言這是「全中華民國有史以來最瘋狂的選舉」，未來將會看到韓粉帶著身分證幫呂秀蓮連署，他說只要呂秀蓮參選，將來可能奪走民調的8%或10%，而這9成都是蔡英文的票。

他表明呂秀蓮將是一個最大的變數，而主持人劉寶傑也說他聽聞呂秀蓮從參選以來從沒敗過，也就是她的八字比你現在想像的人都還要好。對於呂秀蓮參選目的是否是要對抗民進黨，呂則在昨日回應表示目的不在對抗哪個政黨，而是希望讓大家思考擺脫政黨綁架。