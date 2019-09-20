拒「韓朱配」喊團結 媒體分析朱立倫大動作三理由

2019-09-20 13:25 聯合新聞網 綜合報導



香港媒體《中評網》稱朱立倫為「公道伯2.0」，並說朱立倫將用能力告訴國民黨，韓國瑜必須仰賴他。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前新北市長朱立倫17日與前國民黨主席洪秀柱一同出席活動，並摟著洪秀柱肩膀，有意放下4年前國民黨總統提名選舉的「換柱」心結，並表示自己這周末將陪洪四處拜票，盡力當一個好的輔選員。雖然朱曾透過辦公室婉轉地拒絕「韓朱配」的可能，但他高喊團結，並說會全力幫國民黨總統、立委參選人輔選，而香港媒體《中評網》則對朱近期的整合動作提出3點分析。

根據港媒《中評網》報導，朱立倫18日晚間到苗栗拜訪基層時，促使苗栗縣長徐耀昌與前苗栗縣長劉政鴻會面，過去這兩人曾因縣府財政問題而有心結，如今朱促成兩人同框是要象徵藍軍的團結，且多次提及輔選國民黨總統候選人韓國瑜「一定幫忙不求位子」，報導中分析朱立倫努力在黨內扮演整合者的目的有3點。

第一點是因為國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌和國民黨大老們聯手，成功勸說鴻海創辦人郭台銘退出2020總統大選，尤其郝龍斌6度會郭溝通，被刻意張顯強調促進黨內團結，讓郝在未來韓競選陣營能被記上一筆，因此朱當然也要拿出「人和」的實力。

第二點是前立法院長王金平動向不明，「郭柯王」三人看似解體，但仍不排除有後續動作，尤其郭台銘宣布不連署登記參選總統，但他已退出國民黨，並有意推出立委人選。吳敦義將郭王留在黨內，就是希望替二者保留政治實力，隨時制衡韓陣營。

第三點是對於國民黨內大老而言，拱韓出來就是希望初選卡朱，朱雖輸給韓但仍未被邊緣化，朱立倫曾說「唯有團結才能整合各方力量」，這也是唯一勝選機會，至於怎麼團結，朱立倫總要拿出成績。

此外，報導也將朱立倫稱為「公道伯2.0」，並說朱立倫將用能力告訴國民黨，面對郭王力量，韓國瑜必須仰賴朱這張牌。