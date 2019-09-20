國民黨登報籲郭台銘團結聲明 蔡沁瑜爆：2人不肯簽

2019-09-20 12:53 聯合新聞網 綜合報導



國民黨連署登報籲郭台銘團結。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨31位大老聯署登報籲鴻海董事長郭台銘團結，永齡基金會副執行長蔡沁瑜對此回應，已不參選就無須再提，郭在此份聲明發出前，就已經知道此份文件，也有人打電話來表示自己並無簽署，而此事更爆出，前立法委員王金平就是其中之一。

蔡沁瑜在政論節目《辣新聞》表示，國民黨31位大老聯署呼籲郭台銘團結，郭台銘對此事並沒有說些什麼，既然已說不參選，對於選舉已雲淡風輕，也無須再提這些事情。

另外，台北市長柯文哲曾提到31人聯署中有15人勸進郭台銘，對此，蔡沁瑜則說，她在郭身邊還不夠久，郭與柯會面所談的細節她不在場，也不清楚。

不過，她指出，發出該聲明文件前，郭已知道此事，有人打電話來告知自己沒有簽，也有人說不得不簽。媒體人陳敏鳳在節目中爆出，來通知沒簽的是王金平，蔡沁瑜則說，還有另一人。但她也強調，郭已經宣布不參選，是誰也不是那麼重要了。

而郭不參選所帶來的衝擊，另一位節目來賓周偉航則表示，既然已表態不參選，那麼國民黨的立委選情就容易與韓國瑜產生連動，因此對立委候選人會產生較大的影響，畢竟在拜票過程中，會遇到較為親郭的支持者，怎麼拿捏之間的距離，就變得很重要。