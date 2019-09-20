藍駁斥「黑英計畫」 綠批玩火自傷

蔡英文總統的博士論文爭議，更傳出國民黨所謂「黑英計畫」，民進黨主席卓榮泰昨天呼籲「小心玩火自傷」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統的博士論文引發爭議，更傳出國民黨所謂「黑英計畫」，還在九月十一日中常會討論，有會議紀錄為證。

民進黨主席卓榮泰昨天呼籲國民黨，「小心玩火自傷」。國民黨中央昨表示，當天中常委針對蔡英文總統的博士學位問題提出討論，但絕對沒有「黑英計畫」四個字與任何連結的內容。

卓榮泰說，看樣子，國民黨出手前是經過縝密的算計，並出現「黑英三部曲」：第一、由過去任職教育部工作經驗，認定「當年的學歷查核是很嚴謹」；第二、由黨籍立委透過質詢享有言論免責權繼續追查此事；第三、要求行政院長蘇貞昌公布論文。

國民黨中央昨天否認指控，更還原當天中常會情形。據轉述，中常委范成連當天發言表示，近期內網路和媒體盛傳蔡總統取得博士學位的過程有問題，黨籍立委陳學聖也曾對此在立院提出質詢，由於此事涉及國家聲譽與二○二○總統大選，建議盡速邀陳學聖到中常會專案報告，但常會討論後認為，應由黨籍立委透過質詢較妥，並視政府部門回應後再加強論述，最後未做成連署提案。

副主席郝龍斌當時表示，以他過去曾在教育部「科技顧問室」服務的經驗，民國七十三年蔡英文取得政大副教授，當年欲通過教授的審查過程是非常嚴謹，因此也建議先透過有免責權的立委追查較妥。

據了解，當天與會人士指出，蔡英文博士論文有「消失的六頁」，這六頁論文內容到底是什麼，為什麼會不見，國內外學界也有很多說法和傳言，這些都要蔡英文本人說明釋疑。