專家觀點／現行長照排除外籍看護 不公平

衛福部長陳時中表示，韓國瑜的長照政見財務規劃沒想清楚。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

國民黨總統參選人韓國瑜主張開辦長照保險，人民、雇主、政府三方，每個月支付一個便當錢，即可讓照顧範圍擴及聘雇外籍看護、住宿機構等家庭。衛福部長陳時中昨晚親上火線，抨擊韓提出的長照政見對財務規畫毫無概念，「要五百元便當才可能做到」。

長照財源到底應該採取保險制還是稅收制？台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭認為，長照不管採取稅收制或保險制，財源並非重點，而是應該要討論長照服務對象是否擴大。

陳亮恭表示，以目前稅收制度，只要增加營業稅，並提升營業稅一個百分比，就能讓長照財源達到每年一千一百億，但稅收制之下，民眾必須「申請」補助，目前流程雖然簡化，但仍需要等候一段時間，影響政策推動的流暢度；保險制較簡單，比照健保制度，專款專用，不需經繁瑣程序。

陽明大學衛生福利研究所教授、衛福部前次長李玉春昨天則陪同韓國瑜出席長照政策發表會，她也是推動長照保險制的倡議者。李玉春表示，目前長照二．○並未全面照顧聘雇外籍看護、住宿機構者，但長照保險可照顧所有需要長照服務的人，初步計算長照保險總預算須一千億元左右。

李玉春說，政府目前指長照財源穩健，那是因為未將所有需要長照的人都納入，同一個政策下，走進機構或聘雇外籍看護就被排除，非常不公平。至於是否雇主、政府、個人每月只要支付一個便當錢，待後續精算，但長照保險費用絕對低於健保費。