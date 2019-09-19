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呂秀蓮參選捍衛公投 籲蔡傾聽民意

2019-09-19 21:30台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

前副總統呂秀蓮將代表喜樂島參選總統？呂19日正式否認，她說，喜樂島心目中的候選人絕對不是我。呂秀蓮19日說，她是得到台灣和平中立大同盟支持參選，將提出公投案主文《你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？》一案，並說：「有選舉卻不能公投，這是促使我決定參選的原因之一。」

呂秀蓮強調，「參選目的是為了拉下總統蔡英文」之說是誤傳，更否認謠傳說有「喊參選換取不分區」的算計。針對蔡英文博士論文及陳明文遺失300萬疑雲，呂秀蓮說別只會喊交給司法，淪入「法院是某某黨開的」的循環爭議。她並引用《悲慘世界》名曲「Do you hear the people sing?」呼籲當權者要傾聽人民的聲音。

呂秀蓮提出宣布台灣為中立國公投案，誓言捍衛人民公投權利，右為民進黨創黨大老許榮淑。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

不會代表喜樂島

被問到被陳水扁前總統評價她天命已過、當選機率低。前副總統呂秀蓮回覆：「我尊重老長官、跟他請益，這是非常私密的行為，我蠻意外他會把私下的對話內容對外講。

呂秀蓮更澄清代表喜樂島參選的謠言，她表示：「如果你們仔細看他講的，我看到勇哥物語、白紙黑字寫著兩件事，一個是喜樂島去見他時講的話，一個是我拜訪講的話，很多人就把對喜樂島講的話亂套。至少那個時候的喜樂島沒有跟我接觸，所以他們心目中的候選人絕對不是我，不要把不同人、不同的事兜在我身上。」

蔡應自清論文問題

被問到蔡總統論文、牛津博士提出的疑點，呂秀蓮表示，不相信身為總統會偽造博士論文，指控她的人也必須拿出證據，取得博士學位是何等光榮的事，把畢業證書或論文拿出來給大家看，不就解決問題了。另外，如總統府的私菸案、逃漏稅等問題，呂說蔡，「重重地舉起、輕輕地放下，真的疑點很多。」

呂秀蓮並提到立委陳明文，「3百萬從哪裡來？袂去叨位？他編的故事，我想沒有一個人相信，所以應該趕快辦出來，跟大家做個交代嘛。我沒有機會見到蔡總統，因此透過媒體讓她聽聽人民的聲音。」

呂強調，「並不是每件事都說交給司法，我們以前做反對黨的時候，常常罵國民黨：『（台語）法院是國民黨開的啦！』現在不要讓人民問法院是不是某某人開的？用一首歌來形容：『Do you hear the people sing?（你聽見人民在歌唱了嗎？）』，我們要讓統治者、有權力的人，聽聽人民的聲音。 」

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2020選舉呂秀蓮喜樂島聯盟

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