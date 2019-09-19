柯文哲：我媽代表知識分子的焦慮

2019-09-19 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市長柯文哲約親民黨主席宋楚瑜見面被婉拒。記者曾學仁／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲前天在總統連署登記截止最後一刻出現中選會，儘管未完成登記，柯文哲說，昨天早上媽媽再打給他，問他「郭台銘沒有選，現在是要怎麼辦？」他說台灣沒有這麼危險，美國綁住了，不要緊張。「我發現很鼓勵我選的是我媽媽」，他認為，柯媽大概代表台灣知識分子的焦慮。

柯媽：向城隍爺請示 三聖筊要柯出來

柯媽何瑞英證實是她請前立委黃文玲載她去台北，並打電話給柯，提醒一定要跟支持者道謝，並在登記時間結束前登記，至於要不要選再慢慢考慮。柯媽還說曾跑到城隍廟擲筊請示，結果連續三個聖筊，才會希望柯文哲出來幫助台灣。

柯文哲說，幕僚裡面也有一半贊成他選總統、一半反對，不過他發現很有趣的是，五十歲以上都贊成選，五十歲以下都反對選。至於柯媽是否對郭台銘突然不選感到很生氣？柯說，不是說生氣啦，就叫她晚上少看call in節目。她每天晚上看call in節目，就打電話說誰又罵他了、台灣局勢怎麼樣，自己就說不要看就好了。

柯之前多次表示在藍綠一對一下，蔡總統將勝出，如今局勢回到藍綠對決，是否還是這麼認為？柯說，「我看民進黨在喝香檳了」。

柯文哲前天和親民黨主席宋楚瑜約見面，宋暫婉拒，說等局勢穩定後再談，外界解讀柯可能披橘袍參選；對此，柯表示，宋本就和自己私交不錯，合作也要看合作什麼。