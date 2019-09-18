「烏雲散掉」 國民黨全力留郭台銘

2019-09-18 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨前主席洪秀柱（右）、朱立倫（左）昨出席義剪活動。 記者黃純益／攝影 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘宣布不參選總統，國民黨主席吳敦義昨表示，這是朝向祥和與團結的目標走，希望能與郭合作，他會用各種好的途徑，包括透過副主席郝龍斌溝通，以及親自向郭請益，「烏雲散掉後，希望陽光普照」。

吳敦義昨天在中常會上表示，曾請郝龍斌與郭台銘洽談，中間的過程不見得每一次可以對外公布，「但很高興事件得到妥適的處理」，接下來會團結所有力量，力拚勝選。

郭台銘不選後，黨內從郭退黨的一片罵聲，如今則是上下期待郭留在國民黨。中常委姚江臨說，多個朋友總比多個敵人好，全黨上下也都期待郭台銘能留在國民黨。中常委江碩平也在中常會中建議，由吳敦義率中常委向郭請益，並歡迎郭提出建言。

是否還會開鍘郭台銘？吳敦義說，不會啦，郭宣布不選還開鍘，「我又不是精神有問題。」至於是否將黨證還郭台銘？吳說，他不能說要怎麼處理黨籍問題，也不能說誰脫黨、明天就要入黨，需要好好溝通，但願和諧之氣重新恢復。

朱立倫挺洪秀柱選台南立委

【記者王敏旭／新北報導】新北市前市長朱立倫昨表示，非常感佩郭做出有智慧、有格局的決定；國民黨前主席洪秀柱則表示，國民黨要反省，不是隨便一句風涼話，就能挽回郭對國民黨的感受。

被問及「韓朱配」，朱說，他和韓國瑜溝通非常順暢，黨內一定要整合各方力量，才是唯一勝選機會，他一定幫忙，不要位子。朱立倫表示，十五日兩人會面談了很多，包括團結各方力量、化解內部爭議，選舉還有將近四個月，希望團結在一起。

朱立倫、洪秀柱昨共同出席義剪活動，朱緊攬著洪的肩膀，要現場民眾若有親友住台南拜託全力支持洪，自己周末也會陪洪在台南第六選區拜票 。