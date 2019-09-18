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郭台銘不選總統 韓國瑜盼見面

2019-09-18 13:29德國之聲 德國之聲

(德國之聲中文網) 9月17日，是台灣申請登記為正副總統大選被連署人的最後期限。 鴻海董事長郭台銘由於在9月12日宣布退出國民黨，引发外界猜測他可能以無黨籍身分參選。 然而，在16日晚上11點多，郭台銘发布聲明表示，決定不參與2020年連署競選總統。

他在聲明中寫道，參與選舉的初衷是帶領台灣拚經濟，但是投身選戰以來卻看到一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹。 他寫道: 「這些會因為我義無反顧的挑起責任而終結嗎? 抑或是需要我放下才可能拉回走偏的旋律呢?」

他說: 「不是因為任何人的勸說或影響，而是因為我再三思考之後，希望讓社會關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論。 」

國民黨发布新聞稿表示，堅信郭台銘會在關鍵時刻做出最佳且最有利中華民國的抉擇，紛紛擾擾已落幕，國民黨同志必當團結一致，全力輔選總統與立委參選提名人。

文傳會代理主席程美華告訴台灣媒體《中央社》，郭台銘沒有要參選，也就沒有違反國民黨規定，自然沒有黨紀處分。

蔡英文辦公室聞訊後表示，國民黨內部復雜問題外界無從理解與評論，對郭台銘決定表示尊重。

國民黨總統候選人韓國瑜发布新聞稿說，相信與郭擁有相同目標，盼能與郭當面請益。

郭台銘結束與國民黨關系

4月，國民黨黨主席吳敦義在中山廳頒发榮譽證書給郭台銘，讓郭台銘獲得國民黨黨籍，得以參加國民黨的黨內初選。 然而，郭台銘在國民黨黨內初選的落敗之後，卻在9月12日宣布退黨。 他派幕僚到國民黨辦理退黨程序，退回國民黨黨證與榮譽黨員證書。

當時郭台銘決定退黨，便廣泛引发外界猜測他可能以無黨籍身分參與2020年總統大選。

他在退黨聲明中寫道: 「國民黨存在的價值在於實踐治理國家的理想及目標，而不僅在於抵御民進黨，更不該成為個人利益及權力分贓的平台。 」他說: 「經過數月來的初選過程與國民黨的互動我深刻體會百年政黨改造的艱辛與黨魂流失的嚴重... 我发現我個人再多的努力也撼動不了現有國民黨的分贓與腐朽文化... 但願我郭台銘的離開 能夠加速國民黨的改造與重生。 」

延伸閱讀: 批國民黨"迂腐" 郭台銘宣布退黨

而郭台銘透過幕僚蔡沁瑜所發表的聲明，更是直接批評國民黨中常委是「百年世襲」，而且「把政黨利益放在國家利益之前」，與郭台銘返回國民黨的初衷背道而馳，因此他「不會眷戀這個政黨」。

《自由時報》報導，針對郭台銘的退黨以及對國民黨的指控，國民黨在12日中午召開記者會，文傳會代理主委程美華表示，「百年世襲」的指控明顯與事實不符，並表示將依中國國民黨員違反黨紀處分規程辦理。

據《中央社報道，國民黨考紀會主委魏平政表示，將依照黨員違法黨紀處分規程處理，但他說：「郭台銘初選輸了可以不認，未來大選輸了是否也不認？」 《自由時報》報導他說，國民黨是有制度的政黨，退黨也有一定程序，「不是退黨，國民黨就對你完全沒有辦法。 」

國民黨在臉書上的官方專頁上，也對郭台銘退黨展開抨擊，把郭台銘以前說「全力支持經過黨初選制度產生的候選人」的錄像剪接成影片，批評他不守信用。

台灣的選舉機制

一般而言，如果沒有政黨提名，則可以向中央選舉委員會申請為被聯署人，以聯署方式獲得提名。 欲參選者須在9月13日至17日向中選會申請成為被聯署人，申領聯署人名冊格式，並繳交聯署保證金新台幣100萬元。 18日，中選會便會公告總統、副總統的被聯署人，被聯署人需要在45天內完成聯署並且達到最低聯署門坎，也就是在11月2日之前，被聯署人必須獲得28萬384人以上的聯署書，才能夠成為總統候選人。

中選會官員對《中央社》記者表示，今天共有12人領表，有2組申請登記；一組為黃多玉、張幼薇，另一組為藍信祺、胡宗偉。 前副總統呂秀蓮也表示，接受喜樂島聯盟推薦，會在17日向中選會登記聯署。

喜樂島聯盟是剛成立不久的政黨，立場偏向台灣獨立，暫時沒有推薦權。

羅法/夏立民(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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