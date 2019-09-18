台灣總統大選 郭台銘不選後的國民黨

2019-09-18 13:31 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜宣布不選，為台灣總統大選投下一顆震撼彈。郭台銘從8月底傳出可能與柯文哲和王金平結盟，又在12日痛批國民黨並大動作退黨，短短25天的峰迴路轉看得台灣民眾眼花撩亂。接下來，台灣是否又會回歸傳統的藍綠對決呢？

台北商業大學校長張瑞雄認為，國民黨終於團結了，不過這也讓代表國民黨參選的韓國瑜有更大的壓力。他說:「這樣選輸就沒有借口了，國民黨各方面要更加努力。」 他提到，郭台銘在聲明中沒有說要支持國民黨或韓國瑜，因此韓政營應該更積極溝通。他指出，韓國瑜可以宣布當選後讓郭台銘擔任「海基會董事長」或「國際大使」爭取其支持。

淡江大學戰略研究所副教授黃介正說，郭台銘不選確定藍營沒有分裂，但只是去除了最大的風險，不代表腳步已經站穩。他說除了國民黨員外，「支持郭台銘的人可能反而轉向不投票，或者原本『淡藍的』可能選擇民進黨」。張瑞雄也提到，「郭粉」組成很多元，不一定都是國民黨的人，原來很多中間的選民接下來可能繼續觀望。所以郭台銘不選對國民黨票源是增加或減少還要看接下來的民調。

兩位學者都提到，其實在明年11月底前都還有變數，因為尚可能提名總統的親民黨和時代力量仍有操作空間。 「不參與2020連署競選總統」的郭台銘，和前立法院長王金平以及台北市長柯文哲動向都還不是完全明確。

韓國瑜最大的敵人是自己?

被問到韓國瑜接下來最大的挑戰，張瑞雄說，應該是爭取年輕人的支持，還有要把「總統的樣子」做出來。他說:「要做出總統的氣勢，讓人民認為你未來是可以信任的總統。」他覺得如果韓國瑜能做到這點，加上「莫忘世上苦人多」這樣關心庶民的形象，自然會有贏面。

黃介正也指出，韓國瑜應該讓民眾除了對於他的國政團隊以外，對韓國瑜本人也能夠建立更多信心，利用機會向原來可能不支持他的朋友說明。他說台灣選舉的「新軸線」已經出現變化:「早期是本省人對外省人，後來變統獨光譜，再來後變親美親中這樣的操作。其實從歐洲還有美國,一直到去年的韓流出現……自覺庶民對建制菁英中間的軸線。」

韓政營需要新的兩岸論述

張瑞雄說，對於韓國瑜的選戰，民眾最關心的跟中國大陸的關係。他說:「蔡英文主打『反中保台』。國民黨當選之後，如何跟中共維持良好的關係，又能夠保持台灣的自由民主安全，不會未來被中共併吞？」

他建議，國民黨不要再提「九二共識」，因為這個馬英九執政時的「定海神針」已被污名。 他認為主軸仍應放在「兩岸和平取代對抗」，但和平並非完全配合「一國兩制」，而是可以提出類似「邦聯」制度，或是像東西德和歐洲共同體這樣的模式。

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黃介正也說，「九二共識」從「一中各表」到「兩岸同屬一中」，一直發展到現在是要「體現一個中國原則」，再演變成「追求國家統一的九二共識」， 中國大陸不斷緊縮「九二共識」的定義。所以國民黨應提出新的口號，同時「處裡兩岸關系完全遵照《中華民國憲法》，以及台灣最高的安全福祉利益」。

他認為，在美中爭霸和習近平面對中國內部問題的情勢下，台灣未來四年的領導人重點不在解決兩岸問題，而在避免制造問題。他強調國民黨「和中」的路線與民進黨最大的不同就是兩岸會有溝通管道。他說:「雙方產生誤解之前，有溝通管道可以解釋，避免誤判。萬一不幸发生不預期的意外，有溝通管道可以補救。沒有溝通管道只能透過媒體喊話。」

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民進黨和國民黨候選人在各自面臨「網內互打」後的整合中，如何在經濟和外交議題上取得選民認同，在面對中國壓力時爭取更大的空間，讓台灣人民可以有自尊且安全地生活在民主自由的環境，都成了決戰2020的關鍵。

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