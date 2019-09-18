親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
921地震20周年
齊柏林921叮嚀
政治
軍事
綜合
UDN20週年

反制817公報！雷根備忘錄：對台軍售 維持兩岸兵力均勢

大陸羽賽／32分鐘速勝謝抒芽 戴資穎首戰過關

台灣總統大選 郭台銘不選後的國民黨

2019-09-18 13:31德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）鴻海集團創辦人郭台銘16日深夜宣布不選，為台灣總統大選投下一顆震撼彈。郭台銘從8月底傳出可能與柯文哲和王金平結盟，又在12日痛批國民黨並大動作退黨，短短25天的峰迴路轉看得台灣民眾眼花撩亂。接下來，台灣是否又會回歸傳統的藍綠對決呢？

台北商業大學校長張瑞雄認為，國民黨終於團結了，不過這也讓代表國民黨參選的韓國瑜有更大的壓力。他說:「這樣選輸就沒有借口了，國民黨各方面要更加努力。」 他提到，郭台銘在聲明中沒有說要支持國民黨或韓國瑜，因此韓政營應該更積極溝通。他指出，韓國瑜可以宣布當選後讓郭台銘擔任「海基會董事長」或「國際大使」爭取其支持。

淡江大學戰略研究所副教授黃介正說，郭台銘不選確定藍營沒有分裂，但只是去除了最大的風險，不代表腳步已經站穩。他說除了國民黨員外，「支持郭台銘的人可能反而轉向不投票，或者原本『淡藍的』可能選擇民進黨」。張瑞雄也提到，「郭粉」組成很多元，不一定都是國民黨的人，原來很多中間的選民接下來可能繼續觀望。所以郭台銘不選對國民黨票源是增加或減少還要看接下來的民調。

兩位學者都提到，其實在明年11月底前都還有變數，因為尚可能提名總統的親民黨和時代力量仍有操作空間。 「不參與2020連署競選總統」的郭台銘，和前立法院長王金平以及台北市長柯文哲動向都還不是完全明確。

韓國瑜最大的敵人是自己?

被問到韓國瑜接下來最大的挑戰，張瑞雄說，應該是爭取年輕人的支持，還有要把「總統的樣子」做出來。他說:「要做出總統的氣勢，讓人民認為你未來是可以信任的總統。」他覺得如果韓國瑜能做到這點，加上「莫忘世上苦人多」這樣關心庶民的形象，自然會有贏面。

黃介正也指出，韓國瑜應該讓民眾除了對於他的國政團隊以外，對韓國瑜本人也能夠建立更多信心，利用機會向原來可能不支持他的朋友說明。他說台灣選舉的「新軸線」已經出現變化:「早期是本省人對外省人，後來變統獨光譜，再來後變親美親中這樣的操作。其實從歐洲還有美國,一直到去年的韓流出現……自覺庶民對建制菁英中間的軸線。」

韓政營需要新的兩岸論述

張瑞雄說，對於韓國瑜的選戰，民眾最關心的跟中國大陸的關係。他說:「蔡英文主打『反中保台』。國民黨當選之後，如何跟中共維持良好的關係，又能夠保持台灣的自由民主安全，不會未來被中共併吞？」

他建議，國民黨不要再提「九二共識」，因為這個馬英九執政時的「定海神針」已被污名。 他認為主軸仍應放在「兩岸和平取代對抗」，但和平並非完全配合「一國兩制」，而是可以提出類似「邦聯」制度，或是像東西德和歐洲共同體這樣的模式。

延伸閱讀: 台灣大選：韓國瑜的兩岸政策決戰場

黃介正也說，「九二共識」從「一中各表」到「兩岸同屬一中」，一直發展到現在是要「體現一個中國原則」，再演變成「追求國家統一的九二共識」， 中國大陸不斷緊縮「九二共識」的定義。所以國民黨應提出新的口號，同時「處裡兩岸關系完全遵照《中華民國憲法》，以及台灣最高的安全福祉利益」。

他認為，在美中爭霸和習近平面對中國內部問題的情勢下，台灣未來四年的領導人重點不在解決兩岸問題，而在避免制造問題。他強調國民黨「和中」的路線與民進黨最大的不同就是兩岸會有溝通管道。他說:「雙方產生誤解之前，有溝通管道可以解釋，避免誤判。萬一不幸发生不預期的意外，有溝通管道可以補救。沒有溝通管道只能透過媒體喊話。」

延伸閱讀：香港抗爭下的台灣政局變化

民進黨和國民黨候選人在各自面臨「網內互打」後的整合中，如何在經濟和外交議題上取得選民認同，在面對中國壓力時爭取更大的空間，讓台灣人民可以有自尊且安全地生活在民主自由的環境，都成了決戰2020的關鍵。

本文章由德國之聲授權提供】

2020選舉韓國瑜國民黨郭台銘九二共識兩岸政策

相關新聞

赴中選會要柯文哲選總統？ 柯媽：要他先登記再考慮

2019-09-18 13:52

郭台銘到底要下架誰？ 高嘉瑜：沒到最後沒人知道

2019-09-18 13:05

陳水扁稱選總統天年已過 呂秀蓮：增加1年老很多？

2019-09-18 12:39

柯文哲昨天沒有要登記？ 虧雞還原：兩人說好一起登記

2019-09-18 12:15

郭台銘曾找趙少康操盤 傳趙開出兩條件難倒郭

2019-09-18 12:02

郭台銘柯文哲一日消風？ 他指蔡壁如宛如「柔性政變」

2019-09-18 11:42

【即時短評】政治門外漢、流浪漢都難解的三道題

2019-09-18 11:31

影／柯文哲：身分證帶在身上 不然就被「登記」了

2019-09-18 11:07

柯媽要柯文哲選總統？ 柯P：我媽代表台灣知識份子焦慮

2019-09-18 10:55

逆轉發生？黃暐瀚：小英勝率降低 韓國瑜有機會提升

2019-09-18 10:53

不選最大嗎？他點出蔡英文、韓國瑜輸贏關鍵在這兩粉

2019-09-18 10:43

郭董退選後民調 蔡韓爭霸：桃竹苗地區差距最小

2019-09-18 10:35

藍綠白選情丕變 韓盼請益郭 柯力拚立委 呂參選批蔡

2019-09-18 00:23

科技大老：「郭台銘不會選！」 說到底他就不是個政治人

2019-09-18 11:16

呂秀蓮選總統 副手彭百顯 選戰「打好打滿」

2019-09-18 00:23

握20萬份連署書但不連署 王金平：尊重國民黨

2019-09-18 14:05

郭台銘不選總統 韓國瑜盼見面

2019-09-18 13:29

郭台銘不選是為下架蔡英文？ 高嘉瑜：國民黨別高興的太早

2019-09-18 12:49

再批蔡英文 呂秀蓮：現在這個民進黨不一樣了

2019-09-18 12:42

王金平會沼田幹夫 盼經貿先突破再談食品進口

2019-09-18 12:40

郭辦：郭台銘將展開全台感恩 並成立智庫

2019-09-18 11:58

郭台銘未登記連署 吳敦義：適當時間拜訪郭請益

2019-09-18 11:40

藍綠對決誰會贏？ 柯文哲：我看民進黨在喝香檳了

2019-09-18 11:02

和宋楚瑜約見面卻碰釘？ 柯文哲：等局勢穩定再談

2019-09-18 10:59

韓國瑜選辦：盼速會郭台銘 推動黨內團結整合

2019-09-18 10:50

蔡總統騙走小孩說 陳水扁：對高雄選民大羞辱

2019-09-18 08:57

8組人馬總統連署登記 「國師團」代柯領表失敗

2019-09-18 00:44

觀察站／泛綠5小黨進逼 大綠難討便宜

2019-09-18 00:38

蔡辦尊重呂選總統 卓榮泰：談不上黨紀 今向呂請益

2019-09-18 00:34

再戰總統？ 親民黨下月初決定

2019-09-18 00:29

新聞眼／三強變藍綠對決 韓硬仗挑戰過半

2019-09-18 00:21

粉絲見面會暢談大選局勢 柯：台灣是充滿驚奇的島嶼

2019-09-18 00:19

郭退黨聲明「愛恨交加」 藍不開鍘喊留人

2019-09-18 00:18

韓喊話合作 郭辦稱忙：不用特地見面

2019-09-18 00:13

觀察站／賠了夫人又折兵 柯P怎變招？

2019-09-18 00:07

柯直呼shock…柯營揭密 郭退選三大關鍵

2019-09-18 00:01

2套劇本 3天轉折…郭台銘終踩煞車

2019-09-17 23:57

郭台銘的政經下一步...

2019-09-17 23:32

為何郭台銘不選？ 柯陣營解密是這三大關鍵

2019-09-17 23:21
看更多

熱門文章

柯媽支持參選2020？柯文哲急奔中選會向爸媽解釋

2019-09-17 18:22

總統被連署人登記截止 中選會：共有八組人申請

2019-09-17 18:38

真的要來了！韓國瑜這天將首次揮軍屏東

2019-09-17 16:43

索羅門斷交之後 還堅挺的十六個邦交國長這樣

2019-09-18 08:00

呂秀蓮參選 陳水扁：當選不了想拉下蔡英文

2019-09-17 21:41

總統隨扈偷吃性治療師？ 總統府：報導錯誤

2019-09-18 08:13

郭董退選後民調 蔡韓爭霸：桃竹苗地區差距最小

2019-09-18 10:35

【重磅快評】呂秀蓮批蔡不假辭色 喜樂島有四點盤算

2019-09-17 17:59

鄭文燦批中國巨蟒窒息台灣 孫大千：蔡英文的路線才是

2019-09-18 08:12

透露口風？柯文哲今早突問妻：要登記參選，有無1500萬？

2019-09-17 19:53

「愛與包容」不是口號！鋼鐵韓粉默行公益 真身竟是超級大明星

2019-09-18 09:00

索羅門離開後 這3國恐怕台灣也留不住

2019-09-17 20:52

為何郭台銘不選？ 柯陣營解密是這三大關鍵

2019-09-17 23:21

女韓粉轉發陳菊貪汙謠言 挨告後求饒：大人有大量

2019-09-18 09:25

郭台銘曾找趙少康操盤 傳趙開出兩條件難倒郭

2019-09-18 12:02

李正皓：鋼鐵韓粉像馬其諾防線 史上最廢的國防工程

2019-09-17 17:21

郭台銘未曝光副手是黃健庭？ 親黃人士：要黃組閣

2019-09-17 21:52

郭董不選 周錫瑋：保護韓國瑜 小心兩顆子彈事件重演

2019-09-17 14:52

柯文哲遲衝中選會 他爆柯P原本要登記

2019-09-17 20:47

柯文哲：韓國瑜是民進黨提名的 因為綠營大量灌票

2019-09-17 21:23

不選最大嗎？他點出蔡英文、韓國瑜輸贏關鍵在這兩粉

2019-09-18 10:43

白宮機密文件解密 披露美持續售台武器關鍵

2019-09-18 10:18

郭台銘柯文哲一日消風？ 他指蔡壁如宛如「柔性政變」

2019-09-18 11:42

郭台銘走了呂秀蓮來了！阿扁最佳拍檔對決蔡英文

2019-09-17 15:44

玩逾時登記把戲？丁守中：柯文哲定會由某政黨推薦選總統

2019-09-17 22:09

郭台銘未曝光的副手 就是台東縣前縣長黃健庭

2019-09-17 21:14

反制817公報！雷根備忘錄：對台軍售 維持兩岸兵力均勢

2019-09-18 12:35

呂秀蓮參選總統涉黨紀？ 卓榮泰：目前談不上黨紀問題

2019-09-17 18:20

逆轉發生？黃暐瀚：小英勝率降低 韓國瑜有機會提升

2019-09-18 10:53

國安人員「偷吃」遭直擊？ 國安局：他單身未違軍風紀

2019-09-18 10:42

會盧秀燕談國政規畫 王金平下一步「我走該走的路」

2019-09-17 16:23

黃重諺嗆陸「家暴渣男」 唐德明：丟中華民國的臉

2019-09-17 20:55

影／郭不選下一步？郭幕僚：不會回國民黨 挺同理念的人

2019-09-17 15:27

郭台銘不選總統 朱宥勳：存心凌虐國民黨

2019-09-17 14:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top