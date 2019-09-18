藍綠白選情丕變 韓盼請益郭 柯力拚立委 呂參選批蔡

國民黨分裂危機緩解，總統參選人韓國瑜將專心衝刺選情。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘不連署參選總統，二○二○大選藍綠白情勢丕變。國民黨分裂危機緩解，總統參選人韓國瑜專心衝刺選情，也透過友人聯繫郭台銘盼見面請益；郭柯合作破局，台北市長柯文哲昨發表聲明痛批藍綠，要力拚立委選舉，讓台灣民眾黨成為關鍵少數。

呂籲蔡「撿槍砲有反作用力」

藍營分裂危機暫時止歇，綠營卻出現新的變局。獨派團體喜樂島聯盟昨推薦前副總統呂秀蓮參選總統，呂秀蓮與南投縣前縣長彭百顯赴中選會登記成為正副總統被連署人，迎戰蔡總統，呂呼籲，「希望蔡英文總統這三個月不要太輕鬆，不要到處撿槍砲，槍砲撿太多會有反作用力」。

至於是否擔心民進黨黨紀處分？呂說，民進黨已經不是當年民進黨，「我是心靈脫黨，還很愛民進黨，不忍把黨證交回去」。

郭影片「不願參與政治鬧劇」

郭台銘前晚發表聲明不連署參選總統，震撼台北政壇。他昨天以預錄影片方式向支持者強調，不參選是不願參與政治鬧劇，也不忍見到支持者受到霸凌，他是永遠的中華民國派，中華民國需要他時，「郭台銘永遠都在」。

郭表示，想參與總統選舉，從來就不是為個人私欲，也不是為了政黨或派系利益，參選初衷是希望能利用累積四十年的經驗與人脈，還有一顆熱忱的心，為中華民國拚經濟，為二千三百萬同胞拚未來，但惡質的選舉風氣，民粹盛行，因為個人利益與派系利益、階級鬥爭撕裂台灣，讓他不願意繼續參與政治鬧劇，也不忍見到支持者受到霸凌。

鴻海創辦人郭台銘發表「郭台銘永遠與中華民國同在」影片。 圖／取自郭台銘臉書 分享 facebook

對於郭在登記截止前夕宣布不參與連署，國民黨主席吳敦義昨天在臉書表示，將繼續盡一切可能，團結所有能團結的力量，鞏固所有該鞏固的對象，他強調，「現在是整合所有力量，扳倒蔡英文亂政的時刻」。

國民黨總統參選人韓國瑜昨表示，會透過各種管道找機會當面向郭台銘請益，納入郭過去所提的優質政見。據了解，韓已透過友人聯繫郭身邊代表人士，希望安排「韓郭會」。

鴻海創辦人郭台銘宣布不參選二○二○總統大選，台北市長柯文哲（左）昨神情嚴肅表示自己跟記者一樣驚訝。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

柯直呼「郭不選來不及準備」

至於最後關頭才被告知郭不參與連署的柯文哲，直呼「來不及準備」，但昨天卻在中選會傍晚截止登記時現身，引發外界關注。柯事後解釋，前立委黃文玲帶著柯父柯承發、母親何瑞英到中選會，說要幫他登記，他急著去現場解釋說明阻止。

正副總統獨立參選連署登記昨截止，中選會統計共有八組正副總統參選人登記；根據規定，被連署人須於四十五天內完成連署，最晚十一月二日前須繳交連署書；須有廿八萬三八四人以上連署，才可取得總統大選門票。