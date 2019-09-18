郭退黨聲明「愛恨交加」 藍不開鍘喊留人

2019-09-18 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



鴻海創辦人郭台銘宣布不連署競選總統，因郭無違紀參選事實，黨中央原本準備祭出黨紀開鍘，已不存在，針對郭退黨聲明中對黨的批評，黨部研商後認為情節不到構成黨紀問題，郭申請退黨，黨部將建議主席吳敦義出面慰留。

郭台銘九月十二日委由幕僚向台北市中正區黨部申請退黨，相關證件已送到台北市黨部，根據國民黨退黨辦法規定，無論是自動退黨或公開聲明退黨，都要由所屬黨部函報黨中央核定後才算正式生效。

鴻海創辦人郭台銘宣布棄選總統，為政壇投下震撼彈。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

黨內研商後初步認為，郭台銘的退黨聲明「愛恨交加」，但對黨有期待和感情，對自己有抱負及大我的目標，因此黨部將建議吳敦義以黨主席的身份親自出面慰留，希望能讓郭收回退黨決定，留在國民黨和黨一起打拚。

郭台銘宣布不連署參選總統，國民黨鬆了一口氣，黨籍立委一改先前郭退黨時的態度，除了肯定郭台銘在最後一刻願意顧全大局，展現智慧與高度，更喊話希望郭台銘重新加入國民黨。

【記者王寓中／台北報導】鴻海創辦人郭台銘不參選總統，國民黨總統大選內部分裂的問題暫時獲得化解，黨中央和韓國瑜競選團隊將三箭齊發，將盡速就總統、立委聯合競選模式，以跑百米的速度在十月前全面完成部署並就戰鬥定位。

黨中央主導的輔選會報，地方小組長及三級幹部會議也已從高雄出發，其中最基層的小組長會議、村里茶湯會，將比照去年九合一選舉，在全部至少舉辦二千場以上。除了海外後援會及各縣市後援會，國民黨中央繼成立客家委員會、勞工工作、宗教事務委員會後，今天將進一步成立「醫療委員會」，全力搶攻醫界選票，黨主席吳敦義將親自為醫療委員會委員、顧問及幹部頒發聘書。