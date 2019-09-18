韓喊話合作 郭辦稱忙：不用特地見面

高雄市長韓國瑜（中）喊話，盼能與郭台銘會面，當面請益。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

鴻海創辦人郭台銘不連署參選總統，國民黨總統參選人韓國瑜昨表示，會透過各種管道找機會當面向郭台銘請益，納入郭過去所提的優質政見。據了解，韓透過友人聯繫郭身邊代表人士，希望安排「韓郭會」。不過，郭台銘辦公室回應，韓市長市政、選務兩頭忙，郭台銘也有諸多事務，既然各自都忙，就不用特地見面。

韓國瑜昨天下午透過管道聯繫郭身邊的代表人士，表達非常希望能與郭台銘見面的意願。韓國瑜說，他從郭台銘發表的聲明，可以很明顯看得出來，郭對中華民國的憂慮是巨大的，對台灣人民的未來是非常擔心的，「這一點，我想我們都有共同的看法」。

韓國瑜表示，郭台銘提出了一些相當不錯的政見，「我們這邊可以把它轉化為一起合作的方式，把這些非常優質的政見，把它有計畫的來推動」，所以「我盡可能盡快、盡速來拜訪郭台銘董事長」。

韓國瑜競選辦公室表示，韓國瑜在得知郭台銘不參選的決定後，可感覺到「郭受了很多的委屈」，認為郭台銘要做出這樣的決定，具有相當的高度與氣度，也一直希望能與郭台銘當面請益，一同暢談雙方熱愛的中華民國的未來，韓國瑜近來一直盡全力整合黨內志同道合的夥伴，他知道唯有團結，才能確保明年這場中華民國的生死保衛戰能夠取得勝利。

會郭晤燕 王金平：一切隨因緣走

【記者鄭媁、洪敬浤／連線報導】鴻海創辦人郭台銘聲明不參與二〇二〇連署競選總統，昨早與國民黨立委王金平會面，王金平會後表示，針對未來的規畫，世事如棋，變化莫測，一切還是隨著因緣走。

王金平透露，郭台銘前晚有先致電告知不參與連署競選總統的決定，也約了昨天上午八時到郭台銘家中，所以他也去過了，郭台銘告知他，不會領表登記。

王金平表示，他充分尊重郭台銘選擇不登記的決定，他不清楚是什麼原因讓郭決定不選，也不方便問原因。

王金平昨也拜會盧秀燕，帶著七項市政建設的簡報，兩人閉門討論一個半小時。盧秀燕說，兩人是立法院六屆同事，因為很久沒見面了，敘舊就聊了一個小時，都在談市政與敘舊。王金平說簡單說「我們都沒有談政治」。

記者問來不及登記成為獨立總統參選人，王的下一步怎麼走？王金平說「我走該走的路」。